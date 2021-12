« The Bachelor »: une nouvelle piste officiellement révélée

Le Bachelor a son nouveau leader ! ABC a officiellement annoncé que Clayton Echard distribuera les roses la saison prochaine après avoir fait ses débuts dans Bachelor Nation dans la saison en cours de Michelle Young de The Bachelorette. Le représentant médical du Missouri, âgé de 28 ans, s’est qualifié pour les huit derniers de la saison de Young avant d’être éliminé, le laissant ouvert à devenir le prochain Bachelor.

Mercredi, Echard s’est ouvert sur Good Morning America, affirmant que « ça ne semble pas réel parfois » d’avoir été choisi comme leader. « J’ai été incroyablement honoré et humilié d’avoir vécu cette expérience, j’ai beaucoup appris sur moi-même et cela a été tout un voyage », a-t-il déclaré à propos de sa saison, qui sera diffusée le 3 janvier sur ABC.

Echard a félicité le groupe de femmes qui ont fait son voyage avec lui pour avoir apporté tout ce qu’il avait sur sa liste de contrôle pour un partenaire de vie potentiel « et bien plus encore ». Taquinant la fin de sa saison, Echard a poursuivi: « J’ai trouvé l’amour et j’étais un peu sceptique avant tout le voyage, mais je suis tellement agréablement surpris que les choses se soient passées bien différemment de ce que j’avais pensé. Je suis juste tellement excité de le revoir et que tout le monde le regarde aussi. »

En ce qui concerne son temps en tant que célibataire, Echard a déclaré que la plus grande leçon était de devenir « à l’aise d’être mal à l’aise et de sortir de cette zone de confort » afin qu’il puisse continuer à grandir en tant que personne. Echard a expliqué lors de son dernier rendez-vous avec Young qu’il luttait contre le fait de ne pas se sentir « assez bien », affirmant qu’il avait longtemps lutté pour rechercher des choses qui, selon lui, lui apporteraient du bonheur.

« Je veux tellement trouver l’amour. Et avoir une famille. Et commencer ce chapitre de ma vie », a déclaré Echard après que Young lui ait dit qu’il rentrerait chez lui. « Je le veux plus que toute autre chose. Et je ferai tout ce qu’il faut pour l’obtenir. Tout ce qu’il faut. »

Le rôle d’Echard en tant que célibataire a été évoqué pour la première fois en septembre, puis largement confirmé le mois suivant par le nouvel animateur de l’émission de rencontres ABC, Jesse Palmer. Posant aux côtés d’Echard sur une photo partagée sur Instagram, Palmer a sous-titré la photo, « Rencontrez mon frère plus jeune, plus grand et plus beau d’une autre mère, @claytonechard », ajoutant « #TheBachelor » et un emoji rose pour faire bonne mesure. Le célibataire revient le 3 janvier sur ABC.