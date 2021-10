‘The Bachelorette’ Clare Crawley révèle pourquoi elle choisit de ne pas parler de Dale Moss Split

Les fans de Bachelor ont des questions pour Clare Crawley après sa dernière séparation avec Dale Moss, mais la star de télé-réalité ne donne aucune réponse pour le moment. Clairement marre des inquisiteurs, Crawley a expliqué pourquoi les fans ne devraient pas s’attendre à une déclaration sur la situation pendant un certain temps.

“Je déteste avoir même à dire cela, mais en réponse à toutes les questions qui me sont posées en ce moment… Je choisis de ne pas parler pour le moment des détails de ma relation, car en fin de compte, n’importe qui peuvent mettre sur un ACT ou rassembler des mots pour former n’importe quel récit qu’ils veulent”, a-t-elle écrit. Crawley est actuellement en train de guérir d’une maladie des implants mammaires. “Ce dont je vais parler, c’est émotionnellement et physiquement que je traverse encore beaucoup de choses avec la guérison de ma récente opération et que ma mère est maintenant placée en soins palliatifs.”

“Donc, mon énergie est concentrée sur le deuil, la guérison et la présence à la maison ici à Sacramento tout en essayant de partager et d’aider les autres à vivre des expériences de vie similaires à celles que je partage aujourd’hui”, a-t-elle déclaré dans son message. Crawley a ensuite remercié ses fans, les remerciant pour leurs vœux et leur inquiétude. “Je suis juste reconnaissante envers les personnes dans ma vie qui offrent un amour authentique et inconditionnel sans gain personnel et qui me soutiennent contre vents et marées”, a-t-elle ajouté. “EN PARTICULIER LORSQUE LES CAMÉRAS SONT ÉTEINTS sans distinction. Les actions parlent d’elles-mêmes.”

La nouvelle de la séparation du couple a été publiée plus tôt cette semaine le 27 septembre. Les deux semblaient toujours bien se débrouiller lorsqu’ils étaient ensemble à l’US Open ce mois-ci, mais les fans ont commencé à voir les fissures dans leur relation lorsque Crawley a commodément ignoré pour envoyer à sa fiancée un message de joyeux anniversaire. Bachelor Nation se souvient peut-être de l’histoire d’amour rapide du couple. Dale était l’un des candidats à la saison de Crowley de la Bachelorette en 2020. Cependant, la course de Crawley en tant qu’hôte a été interrompue lorsque Moss lui a proposé quatre épisodes dans la saison. Crawley et Moss ont annulé leurs fiançailles en janvier, mais ont finalement décidé d’essayer à nouveau les choses –– mais il ne semble pas que cette histoire d’amour se terminera par une promenade dans l’allée dans un proche avenir.