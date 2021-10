‘The Bachelorette’ Katie Thurston et Blake Moynes rompent leurs fiançailles

C’est officiellement terminé pour les stars de The Bachelorette, Katie Thurston et Blake Moynes. Lundi, le couple a annoncé qu’ils avaient annulé leurs fiançailles. Les deux se sont rencontrés à l’origine lors de la saison de The Bachelorette de Thurston et se sont fiancés lors de la finale diffusée en août dernier.

Thurston et Moynes se sont tous deux rendus sur Instagram pour partager la nouvelle. Les stars de la télé-réalité semblent être sur la même longueur d’onde au sujet de leur séparation, car elles ont publié des déclarations identiques dans lesquelles elles exprimaient qu’elles avaient décidé mutuellement de suivre des « voies séparées ». Ils ont également noté qu’ils voulaient simplement le « meilleur » l’un pour l’autre alors qu’ils passaient à la prochaine étape de leur vie.

« C’est avec amour et respect mutuels que nous avons décidé de nous séparer. Nous sommes tellement reconnaissants pour les moments que nous avons partagés ensemble et pour tout le voyage qui s’est déroulé cette année, mais nous avons finalement conclu que nous ne sommes pas compatibles en tant que vie partenaires, et c’est le choix le plus attentionné pour nous deux d’avancer de manière indépendante », indique le communiqué. « Nous demandons de la gentillesse et de l’intimité pendant que nous naviguons tous les deux dans cette transition. Nous voudrons toujours le meilleur l’un pour l’autre et nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir dans notre décision. »

Certains fans ont émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir des problèmes au paradis en raison de certaines déclarations récentes de Thurston. Le couple vivait séparément ces derniers temps, car l’ancienne star de Bachelorette a récemment déménagé à San Diego tandis que Moynes appelle le Canada chez lui. Il a également voyagé dans le monde entier ces derniers temps, y compris un voyage en Afrique, en raison de son travail. Lorsqu’il s’agissait d’être dans une relation à distance, Thurston a déclaré à Us Weekly vendredi qu’ils étaient « en train de le découvrir ». Elle a poursuivi: « Nous ne savons pas. C’est encore très nouveau pour nous. Je me concentre juste sur moi-même, il se concentre sur lui, et si nous travaillons à le faire, tant mieux. »

Bien que le voyage de Bachelorette de Thurston n’ait pas été des plus faciles, elle a semblé trouver sa fin heureuse avec Moynes à la fin de la saison. Lors de la finale du 9 août, Moynes, qui est apparu dans une saison précédente de The Bachelorette et qui est sorti avec Clare Crawley et Tayshia Adams, s’est mis à genoux pour proposer. Elle lui a ensuite offert la dernière rose de la saison.