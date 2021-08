‘The Bachelorette’ révèle si Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe reviennent en tant qu’hôtes de la saison 18

Plus tôt cette année, l’hôte de longue date de la franchise Bachelor, Chris Harrison, est sorti après s’être retrouvé au milieu d’une controverse pour avoir défendu les prétendues actions racistes de la candidate Rachael Kirkconnell avant le spectacle. Depuis lors, les anciennes Bachelorettes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont été sélectionnées pour accueillir la saison en cours de The Bachelorette. Les deux seront-ils de retour pour accueillir la prochaine saison de The Bachelorette, qui mettra en vedette Michelle Young?

Lundi, Variety a annoncé qu’Adams et Bristowe avaient conclu des accords pour accueillir la saison 18 de The Bachelorette. Les deux stars ont toutes deux signé des contrats avec des options pluriannuelles. Variety a expliqué que ce type de contrat permet à la production d’avoir une flexibilité dans les décisions de casting pour l’avenir. En d’autres termes, cela signifie que le remplacement permanent de Harrison n’a pas encore été déterminé.

La production de la saison de Young de The Bachelorette a récemment commencé. Adams et Bristowe, ainsi que d’autres membres de l’équipe, sont en quarantaine depuis environ une semaine avant le tournage. La saison de Young de The Bachelorette devrait débuter le mardi 19 octobre. Adams et Bristowe ont été chargés de remplacer Harrison en mars. À l’époque, les deux anciens dirigeants ont exprimé leur enthousiasme pour l’opportunité sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Adams a même reconnu qu’elle avait parlé à Harrison avant de se mettre à sa place et qu’elle et Bristowe avaient reçu son sceau d’approbation.

“Je me sens tellement honorée d’avoir l’opportunité mais je suis tellement, tellement, tellement heureuse”, a déclaré Adams sur son histoire Instagram. “Et je suis tellement heureux que vous soyez heureux. J’ai reçu tellement de messages et de mots d’encouragement phénoménaux; cela signifie tellement. Et le fait que j’ai parlé à Chris l’autre jour et qu’il était si gentil et félicité moi pour faire partie de la prochaine saison signifiait le monde absolu.” Elle a ajouté: “Donc, cela étant dit, vous tous, allons-y! Bachelorette 17, votre fille est là, bébé!”

Il a été initialement rapporté que Harrison prendrait temporairement du recul par rapport à la franchise au milieu du scandale. Bien entendu, l’ancien animateur a depuis définitivement quitté la franchise. Début juin, à peu près au moment où la nouvelle a été annoncée, Harrison s’est rendu sur Instagram pour partager un message avec les fans de Bachelor. Il a écrit: “J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie.”