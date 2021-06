The Bachelorette : Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe étaient-ils les bons remplaçants pour Chris Harrison ?

De plus, l’un de mes blocages au cours de la dernière saison de The Bachelor était que les choses ont commencé à sembler artificielles et stéréotypées, et deux anciennes Bachelorettes en tant qu’hôtes sont le genre de changement qui va mélanger les choses de manière importante. Reste à voir si ces grandes manières vont bien avec le public dans son ensemble, et je pourrais bien changer d’avis sur Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe en tant qu’hôtes au fil des semaines, mais je suis très heureux que quelque chose soit fait différemment pour potentiellement pimenter les choses. Ce n’est plus la même chose, et je ne me suis pas du tout retrouvé à manquer Chris Harrison lors de la première, même si ce n’est pas le cas pour tout le monde.