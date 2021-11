‘The Bachelorette’s Tyler Cameron sur S’il accepterait l’offre ‘Bachelor’: ‘Ne jamais dire jamais’ (exclusif)

Quand il s’agit de devenir The Bachelor, Tyler Cameron dit « ne jamais dire jamais ». L’alun de Bachelorette s’est confié vendredi à PopCulture.com sur ses plans pour l’avenir, admettant qu’il n’était pas encore tout à fait prêt à distribuer des roses. Cameron, qui est apparu pour la première fois dans la saison de Hannah Brown de The Bachelorette, a répondu avec diplomatie lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de devenir une autre star de la franchise ABC.

« Je ne dis jamais jamais à quoi que ce soit », a-t-il déclaré à PopCulture. « Je pense que c’est un honneur incroyable d’avoir ce rôle et d’avoir ce poste. Suis-je prêt pour cela ? Non. Il y a beaucoup de choses que je veux comprendre et maîtriser d’abord dans ma vie et gérer avant de pouvoir entrer dans un rôle comme celui-là. Mais sur la route, peut-être – s’ils me veulent toujours et que c’est le bon moment. Mais nous verrons. «

Depuis son entrée dans Bachelor Nation, Cameron a tout fait, de la publication de son livre, You Deserve Better, à son apparition aux côtés de Kim Kardashian dans Saturday Night Live. Le modèle admet que « à peu près 95% de celui-ci » a été assez surréaliste. « [I] jamais dans un million d’années j’aurais rêvé que tout cela viendrait de ce spectacle. Je n’ai jamais pensé [The Bachelorette] serait aussi grand qu’il est. »

En 2022, Cameron a déclaré qu’il souhaitait continuer sur la voie de la construction de maisons et de l’ouverture d’autres sites 3Natives, ainsi que d’aider ses frères avec la Fondation Andrea C. Cameron, du nom de sa défunte mère, décédée tragiquement d’un cerveau. anévrisme en 2020 à l’âge de 55 ans. La fondation offre des bourses aux étudiants éligibles et vise à faire écho à l’amour qu’Andrea a donné à sa communauté dans la vie.

« Après avoir perdu ma mère, ce fut une période très sombre, mais nous avons trouvé la lumière dans cette période sombre en essayant de trouver un moyen de lui rendre hommage », a expliqué Cameron, qui a couru le marathon de New York au nom de sa mère. « Elle était une telle maman non seulement pour nous – moi et mes frères – mais aussi pour nos coéquipiers, nos amis. Que vous vouliez qu’elle soit votre mère ou non, elle vous donnerait certainement cet amour dur de maman, et nous voulions encore trouver un moyen pour elle de donner cet amour. «

Dans l’immédiat, Cameron « vit [his] college dream » en tant que barman de Heineken pour le Heineken Terrace Bar lors de l’ouverture le samedi 20 novembre de l’UBS Arena à Elmont, New York. À partir de 17 heures, il distribuera des bières Heineken (le partenaire officiel de la bière UBS Arena) , sortir avec des fans et prendre des photos. Si vous ne pouvez pas prendre une bière avec Cameron en personne, il encourage les fans à prendre un Heineken dans leur bar local et à « en avoir un dans l’esprit », en le taguant sur les réseaux sociaux. Heineken encourage les gens pour découvrir le Heineken Terrace Bar pour des expériences mémorables pour les fans à travers la musique, les sports et les divertissements.