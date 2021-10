The Bad Art Friend et Covering Urban Meyer

Photo de Sam Greenwood/.

De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et deviner le titre tendu

Bryan et David décomposent l’histoire de Robert Kolker « Qui est le mauvais ami de l’art ? » et peser sur les arguments moraux posés par l’histoire (6:48). Plus tard, ils discutent de la façon dont les médias ont couvert la vidéo d’Urban Meyer (38:55) et répondent à d’autres messages d’écoute. De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS