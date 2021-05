The Bad Batch, la nouvelle série Disney + – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Ce mardi 4 mai, coïncidant avec Star Wars Day, la nouvelle série animée de Dave Filoni – créateur de The Clone Wars – arrive à Disney + La Remesa mala (The Bad Batch) à propos d’une force d’assaut qui, se rebellant contre l’Empire, dispense votre propre justice à travers la galaxie. Que faut-il savoir avant de regarder la nouvelle série de la franchise galactique?

Comme l’a montré la bande-annonce de The Bad Batch, après la résurgence de l’Empire et de l’Ordre 66 – qui a presque anéanti les Jedi – maintenant Clone Force 99 est sous le commandement de Grand Moff Tarkin, qui veut littéralement les anéantir. Fidèles à leur habitude, les féroces soldats feront de leur mieux pour s’opposer à l’Empire, même si leur vie est en jeu.

Voici les 5 choses que vous devez savoir avant de regarder Star Wars: The Bad Batch.

1.- LE CLONE DE FORCE 99

The Bad Remittance (ou Force 99) a été introduit dans The Clone Wars et est composé de cinq membres dotés de capacités uniques qui, combinées, deviennent une petite armée presque imparable. Ils sont:

– Hunter: un clone avec des sens améliorés et des capacités de suivi uniques.

– Echo: un clone avec des améliorations cybernétiques.

– Wrecker: Un clone avec une force physique accrue, ce qui lui donne une apparence féroce et énorme.

– Crosshair: un tireur d’élite expert avec une vue améliorée.

– Tech: Un clone extrêmement intelligent avec des compétences de piratage.

2.- GUERRES DE CLONE ET ORDRE 66

The Bad Remittance est établi chronologiquement peu de temps après la chute de la République Galactique, lorsque l’empereur Palpatine a exécuté l’Ordre 66 qui a non seulement anéanti presque tous les Jedi, mais a également obligé les clones à se conformer aux ordres de l’Empire.

Comme expliqué dans Clone Wars, cela a été possible parce que les Impériaux ont mis une biopuce dans le cerveau de chacun des soldats, ils parviennent à contrôler même le vétéran Captain Rex. Cependant, les membres de The Bad Batch semblent tout aussi rebelles que jamais, peut-être parce qu’ils n’ont jamais eu la puce implantée ou peut-être parce que leurs améliorations génétiques l’ont annulée.

3.- LE GRAND MOFF TARKIN

Grand Moff Tarkin – joué dans la trilogie originale Star Wars par feu Peter Cushing – sera le grand antagoniste de la série. Fidèle à la fois à Palpatine et à Dark Vador, Tarkin est impitoyable et cruel dans ses méthodes, en particulier lorsqu’il s’agit d’écraser les ennemis de l’Empire. De plus, il est obsédé par La Remesa Mala, et fera tout son possible pour les anéantir, ce qui ne sera certainement pas facile.

4.- LIENS AVEC LE MANDALORIEN

Gardez à l’esprit que La Remesa Mala est la deuxième série Star Wars sortie directement sur Disney + après le succès de The Mandalorian. Et en tant que tel, il a des liens avec l’histoire de Mando et Grogu.

D’une part, Grand Moff Tarkin utilisera les redoutables drones d’assaut connus sous le nom de Dark Troopers, qui ont déjà montré leur efficacité dans The Mandalorian, rendant les choses difficiles même pour Luke Skywalker. Son design semble inspiré du jeu classique de Star Wars, Dark Forces, sorti en 1995, qui était également la première apparition des soldats sombres.

Un autre personnage qui apparaîtra est Fennec Shand, le dangereux chasseur de primes joué par Ming-Na Wen, qui à en juger par les aperçus est contre le Clone Force 99. De cette façon, la série animée fonctionne comme une préquelle du personnage, avant que son L’histoire croise celle de Mando et Baby Yoda.

5.- CAPITAINE REX ET SAW GUERRERA

Le capitaine Rex revient également tout droit de The Clone Wars pour guider les membres de The Bad Batch dans au moins une de leurs missions. L’histoire de Rex après son évasion avec Ahsoka Tano après Order 66 est déroutante, mais il semble qu’à un moment donné, il a croisé la route de Clone Force 99, avant leur fin tragique dans la série animée précédente.

Saw Guerrera, le passeur et soldat rebelle qui est apparu pour la première fois dans The Clone Wars et a ensuite été joué par Forest Whitaker dans Rogue One. Son implication dans Clone Force 99 est inconnue, mais compte tenu de sa capacité à recruter des guerriers pour sa cause, il ne serait pas étrange qu’il ait beaucoup à voir avec la rébellion des clones défectueux contre l’Empire.

Source: Cependant