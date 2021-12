01/12/2021 à 19:12 CET

PE

Le magazine britannique ‘Le banquier‘, qui fait partie du groupe ‘Financial Times’, a choisi CaixaBank comme ‘Banque de l’année 2021 en Espagne‘, selon un communiqué de l’entité ce mercredi.

Il est la première fois que CaixaBank a reçu la même année la plus haute distinction nationale pour les publications économiques « The Banker », « Euromoney » et « Global Finance ».

‘The Banker’ a souligné qu’après la fusion avec Bankia, CaixaBank est devenue « leader exceptionnel du marché espagnol « tant en nombre d’actifs qu’en nombre de clients, avec des parts de marché renforcées sur les principaux segments d’activité.

De plus, il a pris en compte le modèle économique de l’entité, sa solidité financière et son engagement en faveur de l’innovation continue.

Le président de la CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, a indiqué que « ce prix souligne l’engagement ferme de la banque en faveur de la croissance, de l’innovation et du modèle de banque socialement responsable« et il a souligné qu’après la fusion, l’entité est, selon ses termes, plus grande, durable et solide.

Le PDG, Gonzalo Gortázar a expliqué que 2021 « a été une année exceptionnelle pour CaixaBank, avec une activité commerciale intense, un bilan renforcé avec de solides niveaux de capital et de liquidité », en plus d’avoir complété avec succès l’intégration avec Bankia.