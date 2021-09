The Batman de Robert Pattinson obtient une autre série dérivée sur HBO Max

Quant à ce que nous pouvons attendre d’Oswald Cobblepot de Colin Farrell dans The Batman, nous le rencontrerons à un moment où il n’est pas encore devenu l’un des principaux chefs du crime de Gotham City et n’aime pas être appelé Pingouin. Il constituera un quart de la programmation antagoniste du film, les autres étant Riddler de Paul Dano, Catwoman de Zoë Kravitz et Carmine Falcone de John Turturro. Le casting de Batman comprend également Jeffrey Wright dans James Gordon, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth, Peter Sarsgaard dans Gil Colson, Barry Keoghan dans Stanley Merkel et Jayme Lawson dans Bella Reál. En plus de ses fonctions de réalisateur, Matt Reeves a co-écrit le scénario avec Peter Craig et Mattson Tomlin.