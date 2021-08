The Batman est un film d’horreur – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Tant qu’il y aura du contenu sur le Dark Knight, nous serons toujours prêts à continuer à le consommer. Surtout parce que c’est un personnage qui, de par sa composition psychologique, s’est prêté à se réinventer et à se présenter au cinéma sous différents fronts et tonalités. Pour cette raison, les premières réactions de The Batman de Matt Reeves et Robert Pattinson assurent que cette fois le personnage a acquis des tons de film d’horreur que nous n’avions jamais connus auparavant avec aucune autre itération du personnage.

Il est important de noter qu’au-delà du qualificatif sur le genre, la réalité est que les commentaires sont généralement extrêmement positifs. Il est parlé de l’approche différente que la batte est faite, des performances de certains membres de la distribution, du bati-mobile et même de la durée. Mieux encore, au milieu de la culture des spoilers, ce premier commentaire sur le film en est totalement gratuit, vous pouvez donc continuer à lire en toute sécurité.

Ils se demanderont combien de mois après sa première, quelqu’un a déjà pu Le Batman. Eh bien, il semble qu’une projection test avec des chanceux a pu voir le film avec une telle impatience pour mesurer les eaux. Warner peut être content car apparemment Matt Reeves a fait un travail très remarquable et surtout très différent de toute autre version de Batman qui a été vue au cinéma.

Un utilisateur de Twitter qui publie sous le pseudo @BLURAYANGEL, a publié l’information, mais a prévenu qu’il ne s’agissait pas de la sienne. Apparemment, c’est un ami à lui, très proche et de confiance, qui a pu voir le film et a commenté ce qui suit :

Le film Batman est un film d’horreur. Très graphique, très sombre, très effrayant. Paul Dano est foutrement fou, tellement effrayant qu’il a adoré chaque seconde. La coupe qu’ils ont vue de The Batman dure 3 heures ».

En plus des fleurs arrosées de pluie pour Paul Dano, le mystérieux personnage a également fait de bons commentaires à Zoë Kravitz et sa Catwoman : “J’ai un million de choses à dire sur Catwoman, c’est ma préférée, diable… définitivement ma Catwoman préférée.”

L’un des problèmes les plus critiqués qui ressortent toujours de toute interprétation faite du manteau de Gotham, est la voix que l’acteur fait pour le personnage. D’après les commentaires “de l’ami, de l’ami”, la voix de Robert Pattinson comme Batman était parfaite, mais pas seulement cela, mais aussi le concept du personnage.

« Rob est un Batman très différent de celui auquel nous sommes habitués… comme si le personnage était emmené dans une direction complètement différente. Il est parfait.”

Enfin, un autre problème qui a fortement marqué le spectateur était la Batmobile et la fin du film. Apparemment, nous ne sommes pas préparés à un tel spectacle.

Ses réflexions sur la Batmobile de Robert Pattinson : « Merde. C’était génial. Il y a une scène à la fin qui a littéralement fait hurler tout le monde, tout le monde a le souffle coupé… comme si c’était un gros « ne peut pas être » pour tout le monde… Je m’en fous de Batman ou de DC, mais même moi, j’étais à genoux et j’étais choqué. C’est le plus grand mélange.’

Si les premières réactions de The Batman se traduisent dans la réalité à l’arrivée de la cassette au cinéma, est-il probable que nous soyons face à la meilleure adaptation que le personnage ait eue au cinéma ? Pendant que nous attendons et résolvons le mystère, nous pouvons attendre avec Batman: The Animated Series, qui devrait sortir sur HBO Max en septembre.

Le Batman de Matt Reeves se compose de la musique de Michael Giacchino, des photographies de Greg Fraser, du scénario de Peter Craig, des costumes de Jacqueline Durran et des performances de Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis et John Turturro . Il sortira en salles le 4 mars 2022.

Source : CinéPremière