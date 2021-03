The Bavarian Football Works Show: Episode 40 – Rupture de la norme

Tout d’abord, nous tenons à signaler que cet épisode a été enregistré mercredi et que l’équipe nationale a joué un match depuis lors.

Aucun match du Bayern Munich n’aurait pu conduire à un épisode étrange, mais nous sommes de retour avec un équipage complet de Chuck, Tom et moi-même:

Aujourd’hui sur le podcast:

* Nous donnons leurs fleurs au FC Bayern Frauen après sa victoire au match aller contre le Rosenborg FK. Si vous souhaitez que nous discutions davantage du contenu des équipes féminines, veuillez nous le faire savoir dans les commentaires!

* Les rapports suggèrent qu’il pourrait y avoir une brouille à l’horizon entre Niklas Süle et le personnel du Bayern, nous parlons de la raison pour laquelle c’est une idée terrible et de ce qui pourrait y conduire

* En dehors du Bayern, nous discutons d’une blessure à une jeune star brillante de la Bundesliga à Silas Wamangituka et de ce que cela signifie pour l’avenir du joueur et du VfB Stuttgart

* Nous nous tournons vers les premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde de l’équipe nationale allemande et ce que nous attendons des résultats

* L’Allemagne a publié son nouveau kit à l’extérieur pour les euros 2021, nous vous proposons donc nos réflexions à ce sujet également