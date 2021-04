The Bavarian Football Works Show: Episode 41 – Grimper cette montagne

Le Bayern Munich n’a pas eu la meilleure descente au cours des deux dernières semaines. La défaite d’hier face au PSG en quarts de finale de l’UEFA Champions League s’est avérée difficile et décevante. L’équipe féminine a perdu son premier match en compétition allemande. Les rapports d’une querelle en cours entre Hansi Flick et Hasan Salihamidžić pourraient voir un renversement massif à l’avenir.

Ce n’est pas joli, mais il est important d’en parler:

Aujourd’hui sur le podcast:

* Frauen Focus: Ce fut une semaine mitigée pour l’équipe féminine du Bayern. Après avoir battu Rosengard 1-0 pour se qualifier pour les demi-finales de l’UWCL, l’équipe a attiré une bonne équipe de Chelsea et a ensuite vu son invaincu en Allemagne renversé par le VfL Wolfsburg.

* Nous parlons de divers points difficiles entourant la défaite du Bayern contre le PSG, notamment: le retour de Serge Gnabry, l’avenir de Jerome Boateng, les blessures de Leon Goretzka et Niklas Sule, ainsi que la rupture actuelle entre Hansi et Brazzo.

