The Bavarian Football Works Show: Episode 44 – Service cinq étoiles

Considérez ceci: nous avons commencé ce podcast en 2019. Notre première saison a vu la course au titre se terminer jusqu’au dernier jour. Notre deuxième saison a tout retardé, mais le Bayern Munich a remporté la Ligue des champions.

Maintenant, la saison est finie. Plus de jeux importants à jouer, plus de titres à gagner. C’est un peu bizarre qu’il y ait encore du temps entre maintenant et la fin de la saison.

Alors, dites-nous ce que vous voulez entendre! Bien sûr, nous parlerons des autres équipes qui entameront la dernière journée, mais dites-nous ce que vous attendez de nous!

Cela étant dit:

Aujourd’hui sur le podcast:

* Le Bayern remporte le titre de Bundesliga pour la neuvième année consécutive; nous le célébrons

* DFB Pokal Finale – c’est Leipzig et Dortmund, deux équipes rivales pour les Bavarois. Découvrez pour qui nous soutenons

* Finale de l’UCL – bien sûr, c’est loin, mais nous partageons qui nous aimons à Manchester City v Chelsea

* Lewy Watch – va-t-il battre le record de Gerd Müller?

Comme toujours, merci pour le soutien! Assurez-vous de nous évaluer, comme nous, abonnez-vous à nous et suivez-nous sur les podcasts Apple, Spotify et partout où vous obtenez votre contenu audio de qualité.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog & @ TommyAdams71

Pour les dernières et meilleures nouvelles du football, les nouvelles du Bayern, les nouvelles allemandes et les rumeurs de transfert, assurez-vous de consulter notre site Web à www.bavarianfootballworks.com!