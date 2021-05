The Bavarian Podcast Works Show: Episode 45 – Mises à jour du week-end

C’est notre dernier épisode complet du Bavarian Podcast Works Show alors que la saison 2020-21 est toujours en cours. Bien que ce soit un week-end assez facile pour le Bayern Munich, de nombreux autres scénarios se déroulent ce week-end:

Aujourd’hui sur le podcast:

* Aperçu du dernier jour: nous examinons tous les scénarios possibles de promotion et de relégation dans les trois premières divisions ce week-end. Découvrez qui se bat pour les places européennes, qui se bat pour rejoindre la Bundesliga et si le Bayern II pourra ou non rester en place dans la 3. Liga

* Les équipes de l’Euro 2020ne sont sorties! Découvrez qui représentera l’Allemagne et où d’autres joueurs du Bayern apparaîtront.