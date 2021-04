The Beauty Co. confie ses fonctions de médias sociaux à Filter Coffee Co.

Le compte a été remporté suite à un pitch multi-agences

Filter Coffee Co., une agence numérique à service complet, a obtenu le mandat de médias sociaux de The Beauty Co., une marque de produits de soins de qualité supérieure. Dans le cadre de son mandat, l’agence se chargera de la gestion des médias sociaux des marques, de la photographie créative, de la gestion créative publicitaire, de la gestion des influenceurs et des célébrités pour toute leur gamme de produits. Le compte a été remporté par Filter Coffee Co. dans le cadre d’un argumentaire multi-agences.

The Beauty Co. est une marque de soins de la peau établie, disposant d’un vaste portefeuille de produits dans quatre catégories principales – cheveux, corps, peau et bucco-dentaire avec des produits tels que les shampooings, les huiles essentielles, les gommages au café, les masques et les poudres de blanchiment des dents, entre autres. «Nous sommes ravis de nous associer à Filter Coffee Co. pour renforcer notre présence sur les réseaux sociaux. Ils ont fait un travail intéressant et leurs idées cadraient parfaitement avec nos idéologies de produits. Nous attendons avec impatience notre association avec eux », a déclaré Suraj Raj Vazirani, fondateur de The Beauty Co., à propos de l’association.

«Nous sommes heureux d’ajouter une nouvelle marque de soins de la peau à notre liste. The Beauty Co. propose d’excellents produits à base d’ingrédients naturels et nous sommes impatients de leur proposer des solutions intéressantes pour améliorer leur présence sur les réseaux sociaux », a déclaré Anuja Deora Sanctis, fondatrice et PDG de Filter Coffee Co..

Filter Coffee Co. (FCC) est une agence numérique à service complet avec une expertise de base dans les médias sociaux (payants et organiques), la production de contenu (art, copie, séances photo, vidéos et médias riches), le marketing d’influence (macro, micro). Au cours des six dernières années, ils ont conduit une communication numérique et intégrée pour certaines des marques qui incluent – L’Oréal, Starbucks, Nature’s Basket, Forest Essentials, Estee Lauder, ForeverMark, Protinex By Danone, entre autres.

Lire aussi: Social Beat reçoit le mandat numérique des ART Fertility Clinics

Lire aussi: Dangal Games va doubler ses dépenses marketing en FY22 à Rs 32 crore

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.