Les attentes étaient élevées alors que la duchesse de Sussex mettait le stylo sur papier dans sa nouvelle entreprise littéraire. Le livre de 40 pages est un poème d’amour à un nouveau père sur la relation qu’il entretiendra avec son fils, écrit du point de vue de la mère. Il présente des dessins à l’aquarelle de l’illustrateur Christian Robinson, lauréat de Caldecott.

Cependant, le livre n’a pas réussi à faire bonne impression auprès des lecteurs britanniques, ne vendant que 3 212 exemplaires au cours de sa première semaine.

La création littéraire de Meghan a bel et bien été surpassée par le livre de Marcus Rashford, “You are a Champion”.

L’offre du footballeur de Manchester United s’est vendue à 10 564 exemplaires très respectables la semaine dernière, ce qui en fait le numéro un des classements des meilleures ventes.

En guise de consolation, The Bench a réussi à revendiquer la première place du livre d’images le plus vendu.

Tom Tivan, rédacteur en chef de The Bookseller, a déclaré au Daily Mirror : “Le livre d’images de Meghan était le plus vendu de la semaine, puisqu’il s’est vendu à 500 exemplaires de plus que “What the Ladybird Heard at the Seaside” de Julia Donaldson.”

Le livre de la duchesse de Sussex a reçu des critiques mitigées de la part des critiques littéraires.

Écrivant dans le New Statesman, Sophie McBain a commenté : « C’est vraiment ahurissant, à quel point le livre est mauvais.

Ils ont écrit : « Le poème tout au long est charmant.

“Je ne comprends pas vraiment les critiques négatives, c’est un beau livre et il est clairement plus important pour un père ou un parent de le lire et de leur donner le sourire.

“Mes enfants ont adoré regarder les photos et montrer ‘papa’, mais ça a fait pleurer mon mari”.