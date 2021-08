Plusieurs personnages ont été introduits dans des projets récents comme The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision qui pourraient impliquer la formation d’une équipe de Young Avengers. Compte tenu des personnages qui interagissent avec Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), il pourrait également y avoir une itération d’une équipe Dark Avengers.