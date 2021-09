The Big Con est une aventure amusante et nostalgique d’escrocs des années 90

Capture d’écran : cri puissant

Je suis né en 1991, ce qui veut dire que je n’étais pas adolescent avant le début des années 2000. Je me considère toujours comme un enfant des années 90, car le début des années 2000 n’était que les années 90 avec plus d’Internet. Donc, The Big Con, maintenant disponible sur Xbox et PC, me rappelle ma jeunesse, une époque où les voyages au magasin de vidéos étaient courants, les téléphones publics étaient toujours une chose, les gens devenaient fous de Beanie Babies, et j’ai volé et arnaqué des centaines de personnes à travers les États-Unis. Attendez, ce dernier est en fait juste dans The Big Con, un nouveau jeu d’aventure sur l’arnaque pour sauver le magasin de vidéos de votre mère.

Dans The Big Con, vous incarnez Ali, une jeune adolescente des années 1990 qui vit dans une petite ville et aide sa mère à gérer le magasin de vidéo local. Dans les premières minutes, vous découvrez que votre mère doit plus de 90 000 $ à des gars méchants de type mafieux. Si elle ne paie pas dans les 10 jours, elle perdra le magasin. C’est une mauvaise situation et Ali se sent impuissant à faire quoi que ce soit. Idéalement, peu de temps après avoir appris ce problème, vous rencontrez un jeune homme qui vous apprend les bases de la manipulation, de l’agitation, du vol à la tire et des escrocs pour gagner de l’argent supplémentaire. Ali se rend compte que cela pourrait être le meilleur moyen d’aider sa mère et de sauver le magasin, alors elle fait équipe avec ce gars et les deux commencent un voyage à travers le pays pour voler assez de pâte pour sauver la journée.

Il est normal que ce jeu sur les années 90 soit aussi un jeu d’aventure, un genre qui était populaire à l’époque. Comme dans la plupart des jeux d’aventure, vous passez beaucoup de temps dans The Big Con à parler aux gens, à collecter des objets au hasard, puis à vous rendre compte que vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour résoudre un casse-tête. Mais dans The Big Con, « résoudre un casse-tête » signifie souvent trouver un moyen de se débrouiller et de se bousculer. Vous pouvez, par exemple, espionner les gens en vous cachant derrière des objets comme des murs ou des poubelles, en obtenant des informations sur une marque qui peut ensuite être utilisée contre eux pour obtenir de l’argent supplémentaire.

Par exemple, alors que dans un grand centre commercial des années 90, j’ai vu un mec parler à son fils et, en écoutant la conversation, j’ai appris qu’il était riche, que son fils était un peu un gamin gâté et qu’il voulait obtenir lui un nouveau jouet de collection super rare. Alors je l’ai volé lui et d’autres personnes, j’ai utilisé cet argent pour acheter du pop-corn, et j’ai donné ce pop-corn au garde de sécurité affamé du centre commercial. Naturellement, elle est allée le manger dans son bureau, me laissant me faufiler derrière elle pour trouver le code d’accès à la salle de stockage derrière le magasin de jouets, que j’avais l’habitude de me faufiler et d’attraper le jouet rare, que j’ai vendu au mec, mais pas avant de lui avoir demandé plus d’argent, ce que j’ai pu faire parce que mes premières écoutes m’avaient dit qu’il était riche. Oui, c’est bien un jeu d’aventure. Heureusement, aucune des énigmes ne devient trop difficile ou n’utilise une logique de jeu d’aventure ennuyeuse. Vous pouvez également quitter des zones sans tout résoudre une fois que vous obtenez le montant d’argent dont vous avez besoin pour débloquer le niveau suivant. Cela signifie que si vous êtes coincé sur quelque chose, vous pouvez probablement voler quelques personnes de plus, résoudre quelque chose d’autre à la place et avoir assez d’argent pour renflouer.

Voler des gens à la tire est étrangement excitant. Vous arrivez derrière eux et maintenez Y, pour lancer un mini-jeu où vous devez relâcher le bouton une fois qu’un marqueur glisse dans une section spéciale d’un compteur à l’écran. Simple, mais amusant.

Mais est-il acceptable de voler des gens pour aider à sauver sa propre mère et son entreprise ? Votre mentor escroc parle du fait que vous ne volez qu’une petite partie des gens – de cette façon, dit-il, ils ne le remarquent pas et personne n’est blessé. Mais même quand j’ai retiré 10 dollars à un concierge au hasard, je me suis senti mal. Le Big Con vous permet de choisir qui vous con, vous pouvez donc être gentil avec les gens qui semblent avoir moins d’argent ou de stabilité dans la vie, bien que le jeu ne vous récompense ni ne vous punisse pour faire ces choix. Les visuels colorés inspirés des années 90 et le ton idiot permettent d’ignorer plus facilement ces préoccupations éthiques et de s’amuser tout simplement. Pourtant, il semble toujours étrange à quelle vitesse Ali commence à voler des gens, y compris un enfant à un moment donné, sans trop d’hésitation. Je comprends qu’examiner comment des personnes désespérées peuvent souvent cibler d’autres personnes désespérées n’est pas vraiment ce que ce jeu essaie de faire, mais j’ai l’impression qu’il aurait pu passer plus de temps à réfléchir à l’éthique du voyage sauvage et escroc d’Ali.

Les personnages que vous rencontrez tout au long de The Big Con sont bien écrits et souvent liés à moi, ce qui a rendu plus difficile le vol à la tire ou le mensonge. (Je l’ai quand même fait parce que maman a besoin de son magasin de vidéos !) Il y a aussi beaucoup de cœur dans ce jeu, ce qui rend certains de ses problèmes techniques difficiles à expérimenter. En particulier, la caméra se tortille et vacille parfois, presque comme si elle avait un Zimas de trop. Il y avait aussi des moments où les bulles de dialogue recouvraient d’autres zones de texte ou éléments d’interface utilisateur. Et pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas du tout utiliser la souris, que ce soit dans les menus ou dans le jeu, ce qui semble être un choix étrange pour ce genre de jeu.

Pour les personnes à la recherche d’un jeu d’aventure stimulant avec des énigmes ou des scénarios profonds et complexes, The Big Con est probablement trop léger et simple pour vraiment en profiter. C’est aussi un jeu plus court, que vous pouvez probablement battre en environ quatre heures. Sa longueur plus courte et ses énigmes faciles le rendent difficile à recommander pour les fanatiques de jeux d’aventure, mais si vous avez grandi dans les années 1990 et que vous manquez d’aller à Blockbuster ou de porter une mode terrible, The Big Con est une explosion de nostalgie amusante et de la taille d’une bouchée avec un peu de crime mélangé pour plus d’excitation.