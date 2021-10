The Big Indie Interviews: Little Rock Games discute de la création d’un jeu avec un p égal

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PCGamesInsider.biz. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

La vue indé

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous avons rencontré un certain nombre d’anciens concurrents du BIP pour leur faire part de leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous parlons à Olivia Dunlap de Petits jeux de rock, qui a soumis À la rescousse! à The Digital Big Indie Pitch #3 (PC+Console Edition) en association avec The Indie Arena Booth et sponsorisé par G-Star et Chorus Worldwide et a remporté la deuxième place.

Le Pitch passe au numérique

PCGamesInsider.biz : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant. Qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Olivia Dunlap : Je suis Olivia Dunlap, l’une des co-fondatrices du petit studio indépendant Little Rock Games. Nous fonctionnons en quelque sorte d’une manière inspirée de la coopération : nous ne travaillons pas tous les cinq sur chaque projet, mais nous collaborons et travaillons ensemble de la manière qui correspond le mieux aux besoins du projet. À la rescousse! a deux développeurs principaux et un développeur de soutien de Little Rock Games, ainsi qu’un artiste contractuel, un animateur et un gestionnaire de communauté pour un total de six membres de l’équipe.

En tant qu’entreprise, nous aimons créer des jeux ayant un impact sur notre communauté et/ou nos joueurs. Les partenaires de Little Rock Games ont des intérêts et des expériences de jeu divers et ont tendance à s’inspirer des jeux qui ont eu un impact sur nous et des personnes, situations et émotions du monde réel que nous essayons de représenter dans les médias interactifs.

Parlez-nous de À la rescousse ! que vous avez présenté à la compétition.

TTR est un simulateur de refuge pour chiens, où le joueur est chargé de gérer son propre refuge et de trouver des foyers pour autant de chiens que possible. Dans le jeu, vous devrez nourrir, abreuver et nettoyer après les chiens, ainsi que vous familiariser avec ce qui les rend uniques afin de les faire correspondre avec des adoptants potentiels. Avec ce jeu, nous espérons représenter certaines des réalités de la gestion des refuges pour chiens de manière ludique.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de To The Rescue ! que les joueurs n’ont peut-être jamais vu auparavant.

Avec ce jeu, nous adoptons une approche quelque peu intéressante du genre sim/gestion en ce sens que nous nous concentrons beaucoup sur le caractère unique des chiens individuels. Le style de jeu pratique – le joueur devant interagir avec et apprendre à connaître chaque chien généré aléatoirement afin de répondre au mieux à leurs besoins et de les faire correspondre avec les adoptants – est quelque chose qui, selon nous, rend TTR différent de ses inspirations et autres jeux dans le genre.

D’un point de vue plus « méta », nous sommes également ravis de faire don de 20% de nos bénéfices du jeu à la Fondation Petfinder pour aider à soutenir les refuges pour animaux du monde réel. C’est une cause qui nous tient vraiment à cœur, et nous voulons donc avoir le plus d’impact possible en plus de sensibiliser et de permettre aux gens d’incarner le rôle d’un travailleur de refuge. La Fondation Petfinder est une excellente organisation qui fournit de nombreux services aux refuges et aux animaux dont ils s’occupent.

À la rescousse! est un jeu centré sur les soins et les soins aux chiens abandonnés et perdus. Qu’est-ce qui vous a poussé à faire un jeu aussi sincère et comment vous êtes-vous assuré que le jeu présente le bon équilibre émotionnel avec le gameplay ?

Nous voulions faire TTR parce qu’après avoir eu l’idée initiale et pensé à la mécanique, nous avons réalisé que le cadre d’un refuge pour chiens avait un potentiel incroyable pour créer des moments de joueur significatifs et pour élever un certain niveau de sensibilisation aux luttes du monde réel auxquelles les refuges sont confrontés. . Beaucoup de gens se soucient profondément des chiens (nous y compris) et un jeu de simulation/gestion semblait parfaitement adapté pour explorer le cadre et pour mettre en évidence de nombreuses tâches différentes nécessaires pour s’occuper d’eux.

Créer cet équilibre émotionnel a été un défi de conception à chaque étape de la création de ce jeu. Nous incluons certaines des réalités les plus dures du travail dans les refuges – telles que les difficultés financières et certains chiens ayant du mal à trouver un foyer – ce qui peut être déchirant. Mais nous nous assurons toujours que peu importe à quel point cela devient difficile, il y a de l’espoir que le lendemain vienne avec un don bien nécessaire, ou que l’adoptant parfait puisse arriver et être prêt à adopter le vieux chien susceptible avec des problèmes de santé. Chaque chien adopté est une victoire, et même si le joueur doit prendre des décisions difficiles pour rester ouvert les mauvaises semaines, il y a toujours ce moment de trouver la maison parfaite pour un chien à espérer. Nous espérons également qu’avec le niveau de distance par rapport à la réalité que le jeu offre, les joueurs seront ouverts à se laisser expérimenter à la fois les hauts et les bas du travail dans un refuge et de considérer les vraies personnes dans ces chaussures.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes que vous développeriez To The Rescue ! pour?

PC est la plate-forme avec laquelle nous avons le plus d’expérience de travail et peut avoir un délai d’exécution rapide pour les prototypes. De plus, d’autres jeux du genre sont souvent conçus pour PC/Mac, car la plate-forme convient naturellement à certaines des interactions complexes qui ont lieu.

Cependant, le style et la mécanique de ce jeu conviennent également très bien à la plate-forme Switch. Nous avons été déçus de ne pas avoir atteint l’objectif Switch de notre campagne Kickstarter en 2019, mais grâce au soutien de notre éditeur, Freedom Games, nous allons sortir sur Switch à une date ultérieure.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Nous avons eu la chance de pouvoir soutenir notre studio grâce à des contrats avec des entreprises et des organisations locales. En tant que tel, nous avons tendance à entreprendre d’autres projets entre les jeux personnels et internes comme À la rescousse !. Prendre cette avenue nous a certainement aidés à rester à flot et à être un peu moins dépendants de la voie plus inconstante consistant à compter pleinement sur nos ventes de jeux.

C’est quelque chose qui n’est peut-être pas une bonne idée pour toutes les équipes indépendantes : cela divise notre objectif de studio et peut certainement être imprévisible à sa manière. Mais jusqu’à présent, cela a très bien fonctionné pour nous et nous a permis de continuer à faire des jeux. Survivre en tant que développeur indépendant est certainement difficile, mais il existe de nombreuses façons de le faire fonctionner.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Nous sommes encore un très jeune studio avec beaucoup à apprendre, mais je pense que le conseil le plus important que je puisse donner est de développer votre portefeuille avec de petits projets gérables et de trouver des pairs/une équipe pour vous soutenir. Cela peut être plus facile à dire qu’à faire, mais une communauté fait une grande différence pour pouvoir développer vos compétences dans un environnement amical et solidaire. Et n’oubliez pas que le support doit aller dans les deux sens : testez d’autres jeux, tenez compte de leurs objectifs de conception et aidez-les à trouver des opportunités.

Je ne serais pas là où je suis maintenant, et Little Rock Games n’existerait pas sans une petite réunion de développement de jeux bimensuelle que nous avons commencée il y a plusieurs années et qui est devenue une communauté incroyable, ouverte et diversifiée. Même si vous ne vivez pas quelque part avec une grande scène de développement de jeux, vous pouvez regarder en ligne.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

C’était fantastique. Je n’avais jamais participé à la réalisation d’un pitch avant d’essayer BIP sur un coup de tête, et honnêtement, c’était très amusant. J’étais incroyablement nerveux au sujet du rythme rapide quand il a commencé. Mais voir les réactions des gens à TTR m’a rendu incroyablement fier de ce que nous avions fait. J’ai été choqué et honoré de me placer dans la compétition parmi tant d’autres jeux à couper le souffle.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience, et qu’espérez-vous encore gagner ?

Après BIP, chaque fois que j’ai eu à pitcher le jeu dans d’autres contextes, c’est venu de manière extrêmement naturelle. C’était une pratique précieuse qui m’a aidé à me sentir plus confiant dans le jeu, et j’étais ravi d’avoir également rencontré les autres développeurs qui ont participé. Voir leurs jeux réussir a été formidable.

Peu de temps après le concours, nous avons fini par signer avec un éditeur. Entre mon apparition à l’Indie Arena Booth et mon placement au BIP, je suis certain que l’expérience a vraiment aidé To The Rescue ! réussir.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Nous espérons sincèrement que le jeu répondra aux attentes de nos fans qui nous ont soutenus dans ce voyage depuis ce qui semble être une éternité maintenant. Le plan actuel est de soutenir le jeu pendant au moins un petit moment après sa sortie car il y a tellement d’idées que nous avons encore pour lui.

En termes de projets futurs, malheureusement, il n’y a rien que nous soyons encore prêts à annoncer. Mais nous sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve.

