‘The Big Leap’ bouleverse la vie des danseurs dans une nouvelle promo (VIDEO) .

« Vous êtes-vous déjà demandé ce que nous faisons tous ? Est-ce ceci? Est-ce la vie ? Je veux dire, quand commence la bonne partie ? » Gabby Lewis (Simone Recasner), l’un des espoirs de l’émission de danse-réalité dans The Big Leap, demande dans le premier aperçu exclusif de TV Insider une nouvelle promo.

La nouvelle série de Fox, présentée en première cet automne (les lundis à 9/8c après le 9-1-1), raconte une histoire moderne de secondes chances, de poursuivre vos rêves et de reprendre ce qui vous appartient. Gabby fait partie d’un groupe de personnages divers et malchanceux qui tentent de changer leur vie en participant à ce qui pourrait être une émission de danse de réalité ruineuse qui se transforme en une production en direct de Swan Lake. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, The Big Leap est une nouvelle émission à venir sur Fox et présentée comme une « énorme opportunité » dans la publication sur les réseaux sociaux encourageant les gens à auditionner.

“Tous ces gens vont voir leur vie bouleversée”, a déclaré le producteur Nick Blackburn (Scott Foley). Regardez la vidéo ci-dessus pour voir ce que cette opportunité signifie pour certains membres du groupe, à quoi ressemblait leur vie avant, et plus encore.

En plus de Foley et Recasner, la série met également en vedette Teri Polo, Piper Perabo, Ser’Darius Blain, Jon Rudnitsky, Raymond Cham Jr., Mallory Jansen, Kevin Daniels et Anna Grace Barlow.

The Big Leap est de la créatrice/productrice exécutive Liz Heldens, du réalisateur/producteur exécutif Jason Winer et de la productrice exécutive Sue Naegle.

The Big Leap, Première de la série, Automne 2021, Fox

