The Big Leap Cast: où vous avez déjà vu les stars de la nouvelle émission Fox

Kevin Daniels (Wayne Fontaine)

Kevin Daniels joue Wayne dans The Big Leap. Wayne est l’un des producteurs, juges et mentors. Lui, avec Nick et Monica, sont chargés de maintenir The Big Leap et de s’assurer que le spectacle attire l’attention de son public.

Kevin Daniels a à la fois un fond de scène et d’écran. Il a joué Magic Johnson dans la production de Broadway de Magic/Bird. Daniels est apparu dans des films tels que Kate & Leopold, Ladder 49, The Island, And Then Came Love et The Watcher. Il a également eu des rôles récurrents dans Modern Family, Trial and Error, Why Women Kill et Atypical.

Daniels a joué un rôle principal dans le Conseil des papas et des sirènes. Il est également apparu dans des épisodes de The Mentalist, Mom, The Orville et New Amsterdam.