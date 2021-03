The Big Show rappelle l’histoire où Brock Lesnar a terrifié les fans de la WWE

La lutte est peut-être scénarisée, mais Brock Lesnar est toujours un être humain terrifiant.

Ancien champion des poids lourds de l’UFC, il a fait ses preuves en dehors de la WWE.

Brock Lesnar est l’un des lutteurs les plus intimidants de tous les temps et à son apogée, il avait un physique comme personne d’autre

Mais au début des années 2000, Lesnar a entamé sa première course en lutte professionnelle avec ses deux années à la WWE.

À l’époque, il était tout simplement un monstre de la nature qui avait toute la taille et la force du monde. À 6 pieds 3 pouces, il n’était peut-être pas le plus grand de l’entreprise, mais les muscles qu’il avait étaient fous. Il pesait facilement 350 livres.

Paul Wight – anciennement connu sous le nom de The Big Show à la WWE – a beaucoup travaillé avec Lesnar entre 2002 et 2003 en particulier et il a raconté comment Lesnar a terrifié 300 fans en une seule fois.

«Nous arrivons donc directement à la (porte de l’aéroport)», a-t-il expliqué lors des séances orales de Renee Pacquette.

«Et ils avaient une petite corde de club essayant de garder tout le monde à l’écart. C’était assez mauvais. Brock sort avec ses lunettes, les cheveux blonds; juste en colère contre le monde parce qu’il voyage depuis 20 heures.

La première défaite de Brock Lesnar à la WWE appartient au Big Show environ six mois après ses débuts

«Si vous connaissez Brock, c’est le gars le plus gentil que vous ayez jamais rencontré s’il vous aime. S’il ne le fait pas… ça ne se terminera pas bien pour vous.

«Et je me souviens que des photos partaient, des gens hurlaient; quelqu’un a arraché ses lunettes. Il a regardé tout le monde comme ça et tout le monde a baissé sa caméra. Et tout le monde a eu peur.

« Puis il a tressailli et 300 personnes ont dit » HUH! » Ils ont tous haleté. J’ai commencé à rire si fort. Et il dit: «J’apprécie d’avance avant que vous ne preniez une photo». Puis il s’en va.

«Et j’ai les larmes aux yeux. Parce que je viens de regarder 300 personnes se faire pipi!

Brock Lesnar et Big Show ont une longue histoire à la WWE depuis 2002

Wight a maintenant signé avec AEW à l’âge de 49 ans, mais il attribue un nouveau Lesnar pour avoir revigoré sa carrière en 2002.

«Pendant longtemps, j’ai eu beaucoup de chaleur là-bas (à la WWE)», a déclaré Wight.

«Brock me connaissait. Et ils ont demandé à Brock et il a dit: «Je veux travailler avec le Géant. Vous ne savez pas à quel point il est bon. Et puis nous avons eu ce match de civière. Après cela, il était en marche.