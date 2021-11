The Binding Of Isaac: Repentance arrive sur Nintendo Switch cette semaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Suite à l’annonce de The Binding of Isaac: Repentance sur plusieurs plateformes, il est maintenant confirmé que le jeu sortira en Amérique du Nord cette semaine le 4 novembre.

Le repentir est décrit comme « l’entrée ultime » de la série – amenant la liaison d’Isaac vers de nouveaux sommets avec un contenu nouveau et mis à jour tel que de nouveaux objets, des personnages jouables, des boss et de nouveaux défis. Vous pouvez en savoir plus dans notre article précédent.

Pour les joueurs existants, Repentance sera disponible sous forme de DLC à 19,99 $ (ou votre équivalent régional). Pour rappel, une version physique sera également disponible, vendue exclusivement sur la boutique en ligne de l’éditeur.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ajouterez-vous celui-ci à votre collection Switch ? Commentez ci-dessous.