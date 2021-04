ÉVANESCENCEle nouvel album de « La vérité amère », s’est classé n ° 4 au Royaume-Uni, ce qui en fait le quatrième album du groupe dans le Top Five du pays. ÉVANESCENCEla première sortie intégrale de tout nouveau matériel en une décennie, « La vérité amère » a également fait ses débuts en tant qu’album rock et alternatif le plus vendu aux États-Unis, selon Nielsen Music Connect.

Peu de temps après sa sortie le 26 mars, « La vérité amère » est monté au sommet de la iTunes palmarès d’albums dans 22 pays. Enregistré pendant la pandémie, il affronte de front les sombres réalités du monde. Pourtant, son message retentissant est celui de la lumière, et il vaut mieux passer à travers que renoncer.

ÉVANESCENCEla nouvelle musique de Nick Raskulinecz, qui a également travaillé sur l’album éponyme de 2011.

Interrogé dans une interview de 2020 avec des Britanniques Rock Sound s’il était toujours exact de décrire le nouveau ÉVANESCENCE un matériau aussi «sombre» et «lourd», comme elle l’a fait en 2019 lors des premières étapes du processus d’écriture, Lee dit: « C’est difficile à résumer. Je ne pense pas que vous puissiez le résumer simplement en disant cela. Lors de nos premières sessions que nous avons faites lorsque nous écrivions ensemble, nous nous sommes certainement concentrés principalement sur le brut et le lourd, parce que nous Je viens juste de sortir de ‘La synthèse’ et nous mourions d’envie de documenter notre son en tant que groupe – ce qui est cool, et nous en avions besoin, et cela fait partie de cet album à coup sûr. Mais ce sera plus une palette complète que ça.

« Cela fait très longtemps que nous n’avons pas sorti un nouvel album complet, il est donc important que nous fassions tout cela et que nous utilisions toutes les parties qui composent notre son, si cela a du sens », a-t-elle poursuivi.

« Une des choses que nous visions en quelque sorte est de prendre les éléments de ce qui sont peut-être des choses qui composent notre son et d’essayer de les séparer et de donner à chacun d’eux leur propre espace. Donc certaines chansons ne le font pas. ont des cordes et sont complètement rock et lourds. Et puis certaines des chansons pourraient être vraiment dans la zone électronique, et quelque chose pourrait être plus du côté orchestral. Mais dans l’ensemble, ce qui vient définitivement de ce dont nous venons de sortir, ça va être un disque de rock. «

Sur le thème de « La vérité amère » titre de l’album, Amy a déclaré: « Alors que les paroles avaient commencé à se former, et juste mon sentiment en ce moment en général, il y a un grand thème de désillusion pour moi. Le simple fait de grandir et de voir que les contes de fées ne sont pas vraiment réels. Et c’est difficile d’être un adulte – c’est vraiment le cas. Parce que quelqu’un d’autre n’est pas responsable, nous devons vraiment être capables de prendre nos propres décisions, découvrir nos propres informations, nous protéger. Les gens meurent – nous allons tous le faire. Il n’y a pas de château magique . Donc, cela ressemble à beaucoup de malheur quand je le dis, mais il y a le choix d’accepter cette vérité et de vivre en elle et de l’embrasser et de choisir de vivre et de choisir de vivre dans un moment, et le choix de simplement abandonner . Et il y a une lutte là-bas, mais mon choix est très certainement de prendre cette pilule. «

