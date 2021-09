The Black Cats Weekly Round-Up: Sunderland doit apprendre du tirage au sort de Fleetwood Town

La dernière édition du résumé hebdomadaire de Sunderland se penche sur les dernières nouvelles du Stadium of Light. Après leur victoire en tête de table la semaine précédente, les Black Cats se sont rendus à Fleetwood Town avec confiance. Cependant, malgré leur avance, les hommes de Lee Johnson ont dû se contenter d’un nul décevant.

Ailleurs, Sunderland a nommé un nouvel entraîneur de l’équipe première, a entamé des discussions avec un milieu de terrain talentueux et a vu une perspective prometteuse quitter le club. De plus, nous avons les dernières nouvelles sur les blessures et l’académie.

Les chats noirs doivent apprendre de la déception de Fleetwood

Sunderland perd deux buts en tête

Sunderland semblait prêt à rester au sommet de la Ligue 1 pendant de longues périodes du match de samedi à Fleetwood. Les Black Cats ont dominé la première mi-temps mais n’avaient qu’un but solitaire de l’attaquant Ross Stewart pour montrer leurs efforts. Fleetwood est revenu dans le match en seconde période; cependant, Sunderland a finalement étendu son avance à la 76e minute grâce à un penalty d’Aiden McGeady.

Avec seulement 14 minutes à jouer, il semblait que Sunderland ferait six victoires en sept matchs. Fleetwood avait d’autres idées et avec l’aide des hommes de Lee Johnson qui tentaient simplement de défendre leur avance, ils étaient bientôt de retour dans le match. À peine cinq minutes après le penalty de McGeady, l’équipe adverse tenait bon et avec quelques secondes à jouer, et le nouveau gardien Ron-Thorben Hoffmann en pleine forme, il semblait qu’ils avaient fait leur travail. Cependant, l’arbitre a donné un penalty controversé à Fleetwood qu’ils ont converti.

La décision a provoqué la colère de l’entraîneur-chef de Sunderland, Lee Johnson, qui a déclaré au Sunderland Echo : « Je regarderai les matchs de cet arbitre dans les prochaines semaines.

— Parce qu’il s’est créé un précédent. Si nous parlons de dix, c’est une corde à linge, le niveau de contact y est de 0,5. Cela arrive à chaque croisement, à chaque coin. Je pense juste que c’est un mauvais arbitrage.

«Je pense juste qu’il était impatient de le donner. Il a évidemment donné la faute à l’autre bout, mais ils étaient très différents. L’un était un câlin d’ours où il faisait face au ballon, et dans l’autre, ils sont tous les deux face au ballon, tous deux face au but, et il y a un contact dans les boîtes.

Les leçons doivent être apprises

Mener un match à deux à zéro avec neuf minutes de la fin du temps réglementaire et ne pas gagner est frustrant pour tous les intéressés. Sunderland, pas pour la première fois cette saison, s’est assis en retrait pendant les 10-15 dernières minutes dans l’espoir de défendre une mince avance. Cela a fonctionné dans les jeux précédents bien que ce soit une période éprouvante pour les fans; cependant, à un moment donné, ce type de tactique finira par se débloquer. Samedi, comme lors des matchs précédents, Lee Johnson a fait appel à un défenseur supplémentaire pour aider à protéger une avance. Cela a invité beaucoup de pression sur l’équipe alors qu’elle défendait de plus en plus profondément au fil des minutes. Dans League One, les équipes iront sur la première route, mettant les balles profondément dans la surface dans l’espoir qu’une erreur soit commise.

Dans ces cas, des erreurs peuvent être commises, ce qui donnera à l’arbitre une décision à prendre en cas de contact à l’intérieur de la surface. Cela s’est produit samedi avec la pénalité à la 97e minute. Bien que la pénalité ait été controversée, Sunderland n’aurait pas dû être dans la position où cela leur coûterait en premier lieu.

À l’avenir, les fans peuvent voir une tactique différente lorsqu’ils mènent. Sunderland devrait jouer sur les points forts qui les ont placés dans la position de victoire au lieu d’inviter l’opposition à attaquer à chaque occasion.

Les chats noirs n’ont pas besoin de paniquer

Malgré la déception de perdre une avance de deux buts pour faire match nul 2-2, il n’y a pas lieu de paniquer. Des changements doivent être apportés en ce qui concerne la tactique en menant le match, mais les Black Cats sont toujours deuxièmes du tableau avec cinq victoires en sept matchs. Il y a un long chemin à parcourir cette saison et Sunderland, comme d’autres qui se battent pour une promotion, n’aura pas tout à sa manière.

Les premiers signes cette saison sont que Sunderland est mieux équipé pour se battre pour la promotion qu’il ne l’a été depuis la relégation du championnat en 2018. Neuf nouveaux joueurs sont arrivés, certains dans les derniers jours de la fenêtre de transfert avec de nombreux membres de l’équipe première de la saison dernière. départ. La nouvelle et plus jeune équipe de Johnson a encore des aspects du jeu à apprendre, mais elle s’améliore.

Elliot Embleton entame des pourparlers contractuels

Sunderland espère lier le jeune milieu de terrain talentueux Elliot Embleton à un nouveau contrat, comme l’a rapporté le Sun dimanche (via The72.co.uk). Le contrat actuel du joueur de 22 ans expirera l’été prochain, le club ayant la possibilité de prolonger le contrat d’un an. Cependant, il est affirmé que le club souhaite discuter d’un accord plus long avec le milieu de terrain offensif.

Embleton, dont la frappe de 20 verges contre les Wycombe Wanderers a été nominée pour le prix du but du mois de League One, a disputé sept matchs cette saison, marquant deux buts et aidant trois.

Nomination d’un nouvel entraîneur de l’équipe première

Sunderland a nommé un nouvel entraîneur de l’équipe première. Phil Jeavons est arrivé d’Everton, laissant son rôle de manager adjoint U18. Jeavons, qui a également joué pour Everton au cours de sa carrière professionnelle de 18 ans, connaît l’entraîneur-chef Lee Johnson ayant joué sous lui à Yeovil Town et à Bristol City. Jeavons remplace Andy Taylor qui est parti rejoindre Leeds United.

Dernières nouvelles sur les blessures

L’attaquant Ross Stewart a reçu un coup à la cheville dans les dernières étapes du match nul à Fleetwood. On ne pense pas que ce soit sérieux, mais il devrait être reposé pour le prochain match de la Coupe Carabao à Wigan Athletic.

Denver Hume continue de travailler pour être en pleine forme après sa blessure à la fin de la saison dernière. Hume a récemment signé un nouveau contrat après un été d’incertitude quant à savoir si l’arrière gauche resterait ou partirait.

Le défenseur Arbenit Xhemajli qui n’a pas joué depuis un an intensifie également son entraînement dans l’espoir de récupérer complètement. Cependant, il est encore loin de concourir pour une place en équipe première. Lee Johnson a fait le point sur le défenseur kosovar, a-t-il déclaré à safc.com : « Arby s’est entraîné correctement ces deux derniers jours. Il est encore un peu loin d’un retour complet, mais ça fait chaud au cœur à voir parce que je sais à quel point lui et le service de physiothérapie ont dû travailler pour l’amener à ce point.

« Nous devons encore le protéger – c’était une très mauvaise blessure qu’il a subie et je grimace presque à chaque fois qu’il entre dans un 50/50. Mais chaque fois qu’il en sort, la croyance entre moi et lui et tout le monde devient plus forte. C’est un grand professionnel qui a traversé une période difficile, et je pense qu’il se sent à sa place ici.

Un jeune quitte les Black Cats pour Everton

Sunderland a confirmé le départ du jeune très apprécié Francis Okoronkwo. Le joueur de 16 ans a rejoint Everton. Aucun détail n’a été donné concernant les frais, mais on pense qu’Okoronkwo était évalué à environ 1 million de livres sterling. Les Black Cats ont perdu plusieurs diplômés passionnants de l’académie ces dernières années au profit de Liverpool, Manchester United et Arsenal.

Les U23 sont vaincus

Les U23 de Sunderland ont subi une défaite face à leurs rivaux Middlesbrough lundi. Les jeunes ont perdu 3-1, ce qui signifie qu’ils n’ont gagné qu’une seule fois cette saison. Bien qu’il dominait pendant de longues périodes, Sunderland n’a pas pu convertir ses chances et est entré à la mi-temps à deux reprises. La seconde mi-temps s’est déroulée comme la première, mais au moment où les jeunes chats noirs ont marqué, ils étaient à trois.

Photo principale

Intégrer à partir de .