The Black Dahlia Murder annonce une tournée nord-américaine été/automne 20201 ; Prévente Blabbermouth.Net disponible

En septembre/octobre, LE MEURTRE DU DAHLIA NOIR prendra la route pour une tournée nord-américaine en tête d’affiche, mettant en vedette APRÈS L’ENTERREMENT, CARNIFEX, RIVIÈRES DE NIHIL et LA MORT comme ouvreurs. Doublé “Montée de la tournée des égouts 2021”, ce sera la première randonnée à l’appui de LE MEURTRE DU DAHLIA NOIRl’album acclamé par la critique “Vermineux”, sorti en avril 2020.

Trevor Strnad (voix) commente : « EST-CE QUE C’EST LA VRAIE VIE ? Oui, heureusement ! ‘Vermineux’-à thème ‘Up From The Sewer Tour 2021’! Cela a été une année longue et tortueuse pleine de déceptions et de blocages cosmiques, et voir cette tournée se concrétiser est la lumière au bout du tunnel que nous avons hâte de partager avec vous tous. Nous sommes honorés d’avoir réuni nos mecs dans APRÈS L’ENTERREMENT, CARNIFEX, RIVIÈRES DE NIHIL et MORT pour une soirée de plaisir garanti, d’amitié et de musique heavy metal féroce. Obtenez des billets maintenant! Tout le monde a hâte d’être de retour aux concerts et les billets VA VOLER VITE. Ne soyez pas en reste dans le froid !”

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le mardi 8 juin à 12h00 (midi) HAE et se terminera le jeudi 10 juin à 22h00, heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente « BBMSEWER » pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale sera ce vendredi 11 juin à 10h locales.

THE BLACK DAHLIA MURDER “Up From The Sewer Tour 2021” avec APRÈS L’ENTERREMENT, CARNIFEX, RIVIÈRES DE NIHIL, LA MORT:

03 septembre – Chicago, IL @ Concord Music Hall (acheter des billets)



04 septembre – Minneapolis, MN @ The Fillmore (acheter des billets)



05 septembre – Milwaukee, WI @ The Rave (acheter des billets)



Sept. 07 – Grand Rapids, MI @ Intersection (acheter des billets)



08 septembre – Fort Wayne, IN @ Piere’s



09 septembre – Sauget, IL @ Pops (achat de billets)



10 septembre – Lawrence, KS @ Granada Theatre (acheter des billets)



11 septembre – Denver, CO @ Summit Music Hall (acheter des billets)



12 septembre – Salt Lake City, UT @ The Complex (acheter des billets)



14 septembre – Seattle, WA @ El Corazon (acheter des billets)



15 septembre – Portland, OR @ Bossanova Ballroom (acheter des billets)



17 septembre – Berkeley, CA @ UC Theatre (acheter des billets)



18 septembre – Los Angeles, Californie @ The Belasco



19 septembre – San Diego, CA @ House of Blues (acheter des billets)



21 septembre – Las Vegas, NV @ House of Blues (achat de billets)



22 septembre – Mesa, AZ @ Nile Theatre (acheter des billets)



24 septembre – Dallas, TX @ GMBG (acheter des billets)



25 septembre – Austin, TX @ Come and Take It Live (acheter des billets)



26 septembre – Houston, TX @ Warehouse Live (acheter des billets)



28 septembre – Atlanta, GA @ Center Stage (acheter des billets)



29 septembre – Greensboro, Caroline du Nord @ Arizona Petes (acheter des billets)



30 septembre – Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage (acheter des billets)



01 octobre – Columbus, OH @ King of Clubs (acheter des billets)



02 octobre – Pittsburgh, PA @ Roxian Theatre (acheter des billets)



03 octobre – Cleveland, OH @ House of Blues (acheter des billets)



05 oct. – Detroit, MI @ St Andrews Hall (acheter des billets)



06 oct. – Toronto, ON @ Phoenix Concert Theatre (acheter des billets)



07 oct. – Montréal, QC @ Club Soda



08 oct. – Worcester, MA @ The Palladium (acheter des billets)



09 octobre – Sayreville, NJ @ Starland Ballroom (acheter des billets)



10 octobre – New York, NY @ Irving Paza (acheter des billets)

“Vermineux” a été décrit dans un communiqué de presse comme LE MEURTRE DU DAHLIA NOIRLa sortie la plus dynamique, entraînante et émotionnelle à ce jour, et elle y parvient sans compromettre un iota de lourdeur.

Strnad a déclaré à propos de l’effort: “Je pense que c’est le plus grand saut évolutif que nous ayons jamais fait d’un album à l’autre. Nous avons attisé les feux créatifs avec 2017 ‘Nightbringers’ et c’est allé beaucoup plus loin maintenant dans ‘Vermineux’. C’est un album très coloré, maussade et charismatique qui expérimente de nouveaux sons et idées sans perdre le coupe-gorge DAHLIA NOIR bord. Il y a beaucoup de minuties à digérer. Beaucoup de délicieux petits œufs de Pâques tissés dans le tissu de chaque chanson. Chacun est une entité vivante et respirante qui se démarquera comme l’une des meilleures musiques que ce groupe ait jamais créées.”

Alors que les tambours étaient enregistrés à Le Pipeyard à Plymouth, Michigan par l’ancien bassiste et gourou du studio de longue date Ryan “Bart” Williams, l’essentiel de l’album a été enregistré dans le New Jersey au guitariste Brandon Ellisle home studio, le Quartier léger de Shred, puis mélangé par Mar Madsen et maîtrisé par Alain Douches. Produit par Ellis et le groupe, “Vermineux” voit DAHLIA NOIR avoir un plus grand niveau de contrôle sur chaque facette de l’enregistrement que sur n’importe quelle version précédente, leur permettant de peaufiner et d’affiner tous les petits détails jusqu’au point auquel ils l’ont envoyé Madsen au Danemark.

“Dire que nous étions anaux serait un euphémisme”, Strnad dit. “Mar a fait un travail remarquable. Son mélange est organique. Sonorité classique. Pas trop lisse. Il a une sensation de «vie réelle» à l’ancienne plutôt que d’être le drek quantifié à l’enfer trop raffiné qui sort ces jours-ci. Nous voulions que le son de l’album ait sa propre personnalité, et il nous a aidés à y parvenir. Pour terminer, Alain a fait un excellent travail en lissant les derniers détails avec son mastering. Il l’a renforcé dans ce que vous entendez maintenant.”

Les seuls autres collaborateurs extérieurs avec lesquels le groupe a travaillé étaient un artiste du paysage sonore Michel Ghelfi, qui a fourni l’échantillon qui ouvre le dossier et “définit l’ambiance parasitaire”, et Juanjo Castellano, qui a peint la couverture.

“C’est une pochette de death metal incroyable et classique”, Strnad dit. “Je l’appelle un monde d’égout souterrain maléfique, abritant les vermineux. Si vous regardez attentivement, vous pouvez trouver toutes sortes de rats, d’insectes et de bestioles éparpillés un peu partout. La quantité de détails que Juanjo y a mis est inégalée.”

LE MEURTRE DU DAHLIA NOIR est:

Trevor Strnad – Voix



Brian Eschbach – Guitares



Max Lavelle – Basse



Alain Cassidy – Tambours



Brandon Ellis – Guitares

Crédit photo: David E. Jackson