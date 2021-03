The Blues Brothers: 11 faits en coulisses sur le film de John Belushi

Cab Calloway voulait jouer sa version disco récemment coupée de Minnie The Moocher

Ma performance musicale préférée dans The Blues Brothers est probablement de Cab Calloway, qui stoppe la foule au Hollywood Palladium avant que Jake et Elwood n’arrivent avec une interprétation de son hit « Minnie the Moocher » qui sonne exactement comme en 1931. Cependant , comme John Landis se souvient dans la featurette du DVD, le pionnier du jazz avait en fait voulu que son personnage, Curtis, effectue un réenregistrement de style disco qu’il avait récemment fait et était très mécontent lorsque le réalisateur a refusé. Considérant que le film est, par essence, une célébration de la musique classique d’antan, je pense que la plupart seraient d’accord pour dire que Landis a fait le bon choix.