‘The Bold Type’ étoiles sur les nouvelles choquantes de Richard pour Sutton, [Spoiler’s] Quitter et plus ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for The Bold Type Season 5, Episode 2 “The Crossover.”]

L’épisode du 2 juin est difficile pour Sutton (Meghann Fahy), qui passe l’heure nerveuse à l’idée de revoir son ex-mari Richard (Sam Page) après avoir appris qu’il sera en ville. Malheureusement, la rencontre ne se passe pas comme prévu.

Pendant ce temps, Jane (Katie Stevens) assume la responsabilité d’une erreur commise à la suite d’incohérences dans une histoire sur les abus sur le lieu de travail… tout comme sa patronne, Jacqueline (Melora Hardin), lui fait présenter sa verticale, la Failing Feminist, lors d’une conférence de vente d’annonces.

Et Kat Edison (Aisha Dee), dans le but d’aider une ancienne camarade de classe qui a du mal à trouver un emploi parce qu’elle est une ex-criminelle, propose une idée qui l’amène à tendre la main à son ex-petite amie, Adena (Nikohl Boosheri ).

Continuez à lire pendant que les étoiles décomposent ces moments majeurs, ainsi qu’un adieu doux-amer, dans “The Crossover”.

Y a-t-il de l’espoir pour Sutton et Richard?

C’est un coup dur pour Sutton lorsqu’elle entre dans le hall de son ancien immeuble et de celui de Richard pour découvrir qu’il a envoyé un ami lui annoncer qu’il souhaite divorcer. “Elle a été vraiment déconcertée par cela”, a déclaré Fahy à TV Insider. “Maintenant, elle doit ramasser les morceaux et avancer sans lui.”

Pour aggraver les choses, il a dit qu’elle pouvait prendre tout ce qu’elle voulait de l’appartement. Sa réponse ? Elle ne veut rien. “C’est très blessant pour lui de ne pas s’être présenté et de l’avoir confrontée face à face à ce sujet”, poursuit Fahy. “Je pense donc que sa réaction à cela était probablement due au fait qu’elle se sentait vraiment blessée.”

Ce qui complique les choses, c’est qu’il n’est pas question de savoir si les deux veulent ou non être ensemble. “Ils s’aiment vraiment tous les deux et veulent vraiment être ensemble, mais ils veulent des choses très différentes”, dit-elle. (Il veut des enfants, elle n’en veut pas.) “C’est donc une situation de perdant-perdant à certains égards à cause de cela.”

Mais Richard sera de retour à un moment donné, donc les ex se retrouveront face à face. “La seule chose que je peux dire, c’est qu’il y a une résolution finalement à la fin de la cinquième saison et c’est quelque chose qui me semble authentique pour les deux personnages”, taquine Fahy. “Sam et moi étions assez vocaux sur ce qui nous tenait à cœur en termes de relation et sur la façon dont ils le géreraient ensemble.”

Plutôt que de voir Sutton tenter de s’éloigner de Richard et de commencer à sortir avec lui, les téléspectateurs la verront découvrir qui elle est et ce qu’elle veut dans sa vie. “Nous voyons Sutton suivre une thérapie, ce qui me passionne vraiment pour qu’elle puisse en quelque sorte commencer à déballer certains de ses traumatismes de son enfance et pourquoi elle boit peut-être un peu trop”, prévisualise Fahy. “C’est assez incroyable de la voir en tant que personnage avoir l’idée par elle-même et prendre les mesures nécessaires pour y arriver et aller jusqu’au bout.”

Bien qu’il ait été un peu distrait par Richard, Sutton l’a tué au travail (y compris avec la présentation de cette conférence). “C’est vraiment très agréable en tant que membre du public de la voir enfin obtenir la reconnaissance dont elle a envie depuis les quatre premières saisons et demie”, admet la star. (Sutton est passé d’assistant à styliste depuis le début de la série.)

Kat et Adena, réunies ?

Après un rappel de ce que signifient les photos d’Adena – elles vous donnent envie d’entendre l’histoire de la personne qu’elles contiennent – Kat la contacte dans l’espoir qu’elle puisse aider à raconter l’histoire de son amie.

«Cette saison, c’est vraiment le fait qu’ils se réunissent pour vraiment surmonter certains des défis auxquels ils ont été confrontés au cours de toute la série. Ils travaillent ensemble pour créer le changement qu’ils veulent tous les deux voir dans le monde et ils essaient en quelque sorte de naviguer dans une amitié », prévisualise Dee. « À quoi ressemble une amitié avec votre ex ? Comment peuvent-ils se soutenir les uns les autres de cette manière, malgré le fait qu’ils aient cette histoire vraiment longue et compliquée ?

Ce travail consistera à voir davantage le jeu social de Kat. (Elle ne travaille peut-être plus sur les réseaux sociaux chez Scarlet, mais elle n’a pas cessé d’utiliser ses compétences pour essayer d’aider les gens.) “C’est quelque chose sur lequel Kat et Adena vont en quelque sorte collaborer”, dit Dee.

Mais tout en collaborant, cela pourrait-il également conduire à la réunion des ex? La série se termine, après tout, par quatre autres épisodes. Mais le secret d’Adena, comme taquiné dans la ligne de connexion de l’épisode 3, pourrait-il gêner? “Quelqu’un qui est très important pour Adena est en ville, et Kat va les rencontrer”, c’est tout ce que Dee peut dire.

Quoi qu’il arrive, préparez-vous à voir des changements dans la vie de Kat. « Il est assez bien établi que Kat a des problèmes d’engagement. Nous allons voir que la vie personnelle de Kat et sa vie professionnelle commencent à se refléter », prévisualise Dee. “Les choix qu’elle fait dans sa vie professionnelle vont également mettre en lumière la façon dont elle évolue dans le monde dans ses relations.”

L’avenir de Jane à Scarlet

Comme Jane l’apprend dans “The Crossover”, sa source pour son histoire de harcèlement au travail a menti et a raconté l’histoire de son collègue, et cette personne a insisté pour rester anonyme. Elle doit imprimer une rétractation. Bien que Jacqueline ait déconseillé cela et ce que cela pourrait signifier pour sa réputation à ce stade de sa carrière, Jane reconnaît son erreur lorsqu’elle monte sur scène lors de la conférence de vente de publicités. Cependant, il y a une lueur d’espoir : la vérité éclate et la cible de l’enquête de Jane est suspendue à la fin de l’épisode.

Mais pourrait-il y avoir des retombées pour Jane, sa verticale ou Scarlet ? “Nous allons voir que ce conseil que donne Jacqueline est pour une raison parce qu’elle est éditrice depuis de très nombreuses années”, dit Stevens. “La vérité est la chose la plus puissante, et Jane l’apprend en voyant que ce qu’elle a fait était la bonne chose.”

En conséquence, Jane doit décider quel type de leader elle veut être à Scarlet. «Être un futur leader ne signifie pas être exactement qui est Jacqueline», selon Stevens. Au lieu de cela, « comment puis-je prendre ce que Jacqueline m’a appris et l’appliquer et devenir un leader à part entière ? A quoi ressemble un leader sur Jane ? Nous allons la voir naviguer dans ce domaine et découvrir comment elle peut être sa propre personne et avoir sa propre marque sur l’industrie et le rôle de leader. »

Adieu à Alex

Scarlet fait ses adieux à l’un des siens, l’écrivain Alex (Matt Ward), bien qu’il n’aille pas trop loin. Il prend un travail quelques étages plus bas chez Pinstripe, donc il n’est pas hors de leur vie (juste hors écran). Et Jacqueline lui organise une sacrée fête d’adieu.

“C’était un épisode très triste à tourner”, se souvient Stevens. « C’était émouvant de filmer. C’est émouvant à regarder. Matt Ward est incroyable et est devenu un de mes amis proches, et j’ai adoré avoir cette dynamique frère-sœur.

Pour Dee, l’expérience était celle qu’elle s’est un peu habituée à filmer la série Freeform. “Je suis devenue beaucoup plus émotive que je ne le pensais en filmant ça”, admet-elle. « Cela semble m’arriver beaucoup avec cette émission. J’y vais toujours en pensant que je suis dur et que rien ne me dérange.

“C’était en quelque sorte notre premier grand au revoir au cours de la dernière saison et nous étions tous très émus à ce sujet”, ajoute Fahy. « Nous avons vécu tellement de casting au cours des quatre, presque cinq ans depuis que nous avons tourné le pilote et nous avons passé neuf mois loin de nos familles à Montréal pour tourner la série, et donc le casting devient vraiment votre famille. Lui dire au revoir ce jour-là était vraiment émouvant, mais en quelque sorte merveilleux et excitant parce que les relations sont les choses que nous allons pouvoir garder. L’environnement de travail est la chose qui va changer.

