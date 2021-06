Bien, tu l’as maintenant. Katie Stevens a laissé entendre que nous obtiendrions des conclusions pour Jane, Kat et Sutton, mais pas si limitées qu’il n’y aurait plus rien à imaginer pour leur avenir. Le cœur de The Bold Type est l’amitié formée entre les trois filles, qui se solidifie lorsqu’elles crient dans le train dans le premier épisode, il est donc parfaitement logique qu’elles se terminent de cette façon aussi. Et nous n’aurons pas à nous soucier d’une perte tragique d’amitié à la fin.