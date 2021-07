“The Boys” d’Amazon obtient une série dérivée numérique avant la saison 3

Cela fait environ neuf mois que The Boys d’Amazon a terminé sa deuxième saison. La saison 3 sort plus tard cette année, mais en attendant, Amazon nous réserve une surprise amusante. Mercredi, le premier épisode de sa nouvelle série dérivée a fait ses débuts. La série est présentée sous la forme de segments d’actualités du Vought News Network, qui existe dans l’univers de l’émission Prime Video. Si vous avez déjà regardé Fox News, VNN peut sembler familier.

“Depuis le tout début de The Boys, nous avons vu le bras de propagande de Vought – je veux dire, la chaîne d’information – VNN”, a déclaré le showrunner de The Boys Eric Kripke. «Nous allons creuser plus profondément dans ces patriotes justes et équilibrés la saison prochaine, donc en guise de teaser, nous présentons« Seven on 7 »avec la plus grande star de VNN, Cameron Coleman. Les épisodes sont des canons dans le monde, fournissant de toutes nouvelles informations qui comblent le fossé de l’histoire entre la saison 2 et 3. Alors profitez des prises de vue chaudes et des publicités pour les cathéters, tout comme vos parents ! Vous pouvez regarder le premier épisode de la série dérivée de The Boys ci-dessous :

La série dérivée des garçons présente les histoires de la saison 3

Le premier segment ‘Seven on 7’ ​​reprend là où la saison 2 s’est terminée. Homelander n’a apparemment pas été vu en public depuis les retombées avec Stormfront. Le gouvernement américain ne laissera pas les supersoldats rejoindre les forces armées. Et le clip de Starlight est toujours en tête des charts.

Bien sûr, ce ne serait pas The Boys sans une satire particulièrement vicieuse tirée directement des gros titres. En plus des reportages, nous recevons également une publicité pour OurSheet. C’est un hommage très clair à MyPillow et à son fondateur Mike Lindell. Ils ont même acheté OurSheet.us (qui redirige vers The Boys sur Prime Video, alors ne vous inquiétez pas d’être obligé d’acheter des draps patriotiques).

Amazon dit à Entertainment Weekly que de nouveaux épisodes de Seven on 7 de Vought News Network feront leurs débuts le 7 de chaque mois. Chaque épisode comportera sept segments d’information et une publicité. Au fil du temps, la série laissera encore plus d’indices sur Les garçons saison 3. Cette série dérivée devrait aider à faire reculer les fans jusqu’à ce que les nouveaux épisodes arrivent plus près de la fin de 2021.

