The Boys incarne Katia Winter dans le rôle de la méchante Little Nina ⋆ .

]]>]]>

Spectacle de super-héros d’Amazon Les garçons a fait un nouvel ajout au casting pour sa troisième saison à venir avec Deadline révélant que Katia Winter (Sang et trésor, Sleepy Hollow) dans le rôle de Little Nina.

Des détails spécifiques sur le personnage sont gardés secrets, mais dans la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson, Little Nina est un chef de la mafia russe passionné par les jouets sexuels qui fait partie de l’un des moments les plus tristement célèbres et choquants de la série ‘run.

VOIR AUSSI: Les garçons vont s’attaquer au scénario controversé de « Herogasm » dans la saison 3

En plus d’Hiver, la troisième saison de Les garçons voit l’ajout de Jensen Ackles (Surnaturel) en tant que Soldier Boy, tandis que les rapatriés attendus incluent Karl Urban, Jack Quaid, Tomer Capon, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Erin Moriarty, Jessie Usher, Nathan Mitchell, Chace Crawford, Claudia Doumit, Colby Minifie et Giancarlo Esposito .

]]>]]>

Lien source