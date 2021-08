The Boys révèle le nouveau super-héros de la saison 3 et une autre organisation mystérieuse

J’ai vu les critiques là-bas. Et à eux, je dis : la coiffure sur le thème olympique de Johnny Weir que le commentateur de NBC arborait alors que lui, Tara Lipinski et Terry Gannon aidaient à co-animer la couverture de la cérémonie de clôture de Tokyo était parfaite. Il n’y avait pas qu’une coiffe empilée […] More