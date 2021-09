The Boys Showrunner a la meilleure explication pour le spin-off d’Amazon, vient de commander une série

En ce qui concerne le sujet de la série, il est facile de voir comment Michele Fazekas et Tara Butters pourront l’emmener dans une direction différente de celle du coin de l’univers cinématographique Vought que The Boys couvre. L’action se déroulera dans le seul collège exclusivement ouvert aux jeunes adultes Supes, et est bien sûr géré par Vought International. Bien que ces Supes ne soient pas exactement interchangeables avec The Seven, le spectacle explorera les limites des étudiants en matière de morale, de sexualité et de physique. Hormonaux et compétitifs à leur âge, ils s’affrontent pour tenter de décrocher les meilleurs contrats dans les meilleures villes.