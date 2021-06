The Boys: Tous les nouveaux membres de la distribution de la saison 3, dont Jensen Ackles

Jensen Ackles (Soldat Boy)

La star de Supernatural, Jensen Ackles, incarnera un personnage familier aux fans de romans graphiques The Boys dans Soldier Boy. “Le super-héros original”, comme il a été présenté, a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et a été un pilier de la culture américaine pendant des décennies. Soldier Boy semble être une menace évidente pour Homelander en particulier, mais peut-être pour tous les Sept, comme dans les romans graphiques, il faisait partie de sa propre équipe de super-héros appelée Payback, que le showrunner Eric Kripke a appelé “les Sept avant les Sept”. Stormfront, qui était sans doute encore plus diabolique que Homelander, était un membre de Payback dans les bandes dessinées, si cela indique ce que Soldier Boy pouvait fournir avec son « humour, son pathos et son danger ».