‘The Bridgertons’, ‘House of the Dragon’ et d’autres séries suspendent leur tournage en raison de COVID – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles au Royaume-Uni ont été contraintes de suspendre temporairement leur tournage en raison de la pandémie de coronavirus.

Malgré le fait que le pays ait assoupli ses mesures restrictives, des contagions par covid-19 sur le plateau de tournage de séries tant attendues telles que ‘The Bridgertons’, ‘Matilda’ ou le prequel de ‘Game of Thrones’ ‘House of the Dragon ‘, ils ont provoqué des retards de production et, même, une suspension pour “une durée indéterminée”, comme c’est le cas de ‘The Bridgertons’.