The Brilliance Of Zelda: Oracle Of Ages & Seasons a forcé Nintendo à améliorer son jeu – Fonctionnalité

Pour célébrer le 35e anniversaire de The Legend of Zelda, nous exécutons une série de fonctionnalités examinant un aspect spécifique – un thème, un personnage, un mécanisme, un emplacement, une mémoire ou autre chose – de chacun des jeux Zelda principaux. Aujourd’hui, Gavin se demande comment les jeux Oracle ont démontré à quel point les développeurs extérieurs avaient pris à cœur les leçons de Nintendo …

Pour les fans de Zelda qui n’ont pas réussi à jouer à chaque entrée de la série – hé, il y en a plein! – les jeux Oracle sont généralement ceux que l’on trouve languissant dans les arriérés et les listes de tâches. Cela ne veut pas dire que les titres Game Boy Color interconnectés The Legend of Zelda: Oracle of Ages et Oracle des saisons ne sont pas de fantastiques aventures descendantes avec des légions de fans dévoués, mais ce sont sans doute les entrées les plus négligées de la longue série.

Mais pourquoi est-ce? Eh bien, le fait qu’ils soient sortis à la fin de la vie de la Game Boy Color (lancée au Japon le 27 février 2001) pourrait être un facteur, même s’ils étaient jouables sur Game Boy Advance. En fait, ils étaient subtilement renforcée pour la nouvelle console, avec l’ajout de l’Advance Shop exclusif de Stockwell et des modifications mineures des paramètres de couleur qui ont amélioré la lisibilité du jeu sur l’écran notoirement sombre de GBA. Pourtant, vous n’achetez pas une toute nouvelle console pour jouer à des jeux de dernière génération, n’est-ce pas?

Ooo, des brûlures malades pour nos charmants sites soeurs Push Square et Pure Xbox, voilà! … Qu’est-ce que c’est que les ports Wii U? Descendez, vous!

Visuellement, les deux jeux Oracle sont très largement diffusés dans le Link’s Awakening DX moule, vous pourriez donc être tenté de les sauter si vous jouiez à travers les anciens Zeldas 2D. Oracle of Ages and Seasons ont également été les premiers jeux Zelda « appropriés » à être externalisés dans un autre studio, de sorte que les puristes pressés par le temps pourraient les positionner à l’arrière du peloton pour cette raison également.

Qu’est ce que c’est? Toi encore? Oui, oui, bien sûr, nous connaissons les jeux CD-i, mais Nintendo a envoyé ses «Men In Black» en porte-à-porte pour les effacer de la mémoire vivante. Jamais plus il n’a été aussi cavalier avec sa propriété intellectuelle prisée, de sorte que le fait que les jeux Oracle n’aient pas été développés en interne les rend d’autant plus remarquables et impressionnants. Et à qui de mieux confier l’une de vos séries phares à un studio nommé «Flagship», hein?

Formé par Konami et le vétéran de Capcom Yoshiki Okamoto, Flagship a fonctionné sous l’égide de Capcom et a travaillé avec Nintendo sur ce qui était à l’origine conçu pour être un trio de titres, avec des éléments qui les lieraient et les transféreraient entre eux. Avec le grand succès des débuts Pokémon jeux qui sont probablement dans leur esprit (et des signes dollar brillants dans leurs globes oculaires), il doit avoir eu du sens d’appliquer cette logique de «jeu sœur» à d’autres séries de jeux.

Cette «Triforce» de titres s’est finalement avérée trop compliquée à développer compte tenu du temps et des ressources disponibles; le Dodrio de GBC Zeldas est devenu un Doduo avec un système de mot de passe qui a modifié l’expérience de jeu et les fins en fonction de celui auquel vous avez joué en premier, bien que vous puissiez jouer à l’un ou à l’autre en tant qu’expérience autonome assez heureusement et ignorer les petits crochets narratifs et le tissu conjonctif entièrement.

Que vous jouiez à l’un ou aux deux, les jeux Oracle sont fantastiques; des aventures classiques de Zelda de haut en bas qui incarnent les meilleurs éléments de la série. Le pouvoir de changer de saison avec le tremblement d’un bâton a donné de nombreuses opportunités pour des énigmes qui changent le climat dans Oracle of Seasons, et le voyage dans le temps avec la Harp of Ages a racheté de nombreux souvenirs du monde sombre et des manigances de voyage dans le temps d’Ocarina dans Oracle des âges.

Ils se sont basés sur les fondations de Link’s Awakening non seulement graphiquement, mais spirituellement, avec un casting bizarre de personnages pour rivaliser avec les PNJ les plus adorables et les plus étranges de la série. Les vieux favoris se retrouvent, tels que Malon et Ingo de Ocarina, Guru-Guru le lecteur de phonographe (phonographe? phonographe?), et – un favori personnel – la main de toilette effrayante de Masque de Majora. Les favoris de retour côtoient une foule de débutants enchanteurs, dont la plupart n’ont pas été revus depuis: le pirate squelette Cap’n, Bipin et Blossom (et leur fils, que vous avez l’honneur de nommer), les Subrosiens souterrains, Allan le Poe et bien d’autres. Et qui peut oublier le trio de compagnons animaux ridables de Link, Ricky le kangourou, Dimitri le dodongo et Moosh l’ours bleu (qui peut voler, natch).

Les royaumes d’Holodrum et de Labrynna sont tout aussi uniques et réalisés avec amour que Hyrule et Koholint – à la fois par leur géographie et leurs habitants – même si de l’extérieur, ils peuvent sembler familiers aux vétérans de Zelda 2D.

Peut-être que cette familiarité est la plus grande critique que vous puissiez adresser aux jeux Oracles; superficiellement, ils ressemblent à des extensions de Link’s Awakening DX. Ils clouent absolument cette « formule » de Zelda, dans la mesure où ils commencent à se sentir comme plus de la même chose. Ils ont été lancés dans l’ère post-Ocarina lorsque la série Zelda s’installait dans une routine familière; sur le front 3D, Le Wind Waker aurait pu faire haleter les spectateurs avec son style artistique audacieux, mais le moteur en dessous n’était pas très différent de celui d’Ocarina, et Princesse crépusculaire finirait par itérer sur ce même modèle. Nintendo avait un problème, et ce sont les jeux Oracle qui l’ont d’abord mis en évidence: Comment conserver l’essence d’une série tout en la faisant évoluer mécaniquement et pas seulement en faisant des variations sur un thème encore et encore? Vous pourriez dire qu’il a fallu attendre Souffle de la nature pour trouver la solution et ramener la série à ses racines pionnières plutôt que de jeter un instrument de nouveauté dans la même vieille formule.

Avec Flagship livrant un bon port GBA de Lien vers le passé (y compris Four Swords) l’année suivante, il ne manquait pas de Zelda 2D pour jouer sur des ordinateurs de poche, et la société continuerait à produire La casquette Minish en 2004 aussi – une autre fantastique entrée portable et une preuve supplémentaire que les studios extérieurs maîtrisaient la grammaire que Nintendo avait inventée avec la toute première Legend of Zelda. Les jeux Oracle lui donnaient l’air facile et étaient le premier signe que Nintendo avait vraiment besoin d’améliorer son jeu si elle voulait que la série Zelda reste unique et « spéciale ». Le paysage du développement était soudainement rempli de personnes talentueuses qui avaient sauvé Hyrule pendant une décennie et demie à ce moment-là, et cinq ans après la sortie des jeux Oracles, une autre équipe de développement appartenant à Capcom – Clover – prouverait que des studios extérieurs avaient perfectionné le Formule de Zelda en 3D également. OkamiL’incroyable style artistique de lavage à l’encre a fait sensation sur PS2, et le gameplay sous-jacent est pur Zelda.

De nos jours, il existe de très nombreux jeux qui rendent hommage à la série Zelda – en 2D et 3D – et ils sont également très bons. Alors, où cela laisse-t-il les jeux Oracle? «Juste» quelques Zeldas décents? Hé, vous pouvez jouer tous les « hommages » que vous aimez, mais si vous avez envie du vrai McCoy et que vous n’avez jamais eu le temps de jouer à Ages ou Seasons, vous êtes prêt à vous régaler. C’est un témoignage de la qualité de la série globale qu’une paire de jeux ce bon pourrait être négligé comme aussi-rans.

Si les restrictions de voyage entravent vos projets d’escapade cet été, réservez-vous un voyage aller-retour à Holodrum ou Labrynna.