The Britney Spears Conservatorship – Une chronologie de 13 ans d’événements fous

La tutelle de Britney Spears a été un cauchemar de 13 ans pour la chanteuse. Maintenant, il y a enfin un espoir pour la fin de la folie.

Le 12 août, le père de Britney Spears, Jamie Spears, a accepté de quitter ses fonctions de conservateur de la succession de sa fille. C’est une énorme victoire pour la chanteuse de 39 ans qui veut juste contrôler sa propre vie.

Dans son témoignage en juillet, elle a déclaré aux juges que l’arrangement était abusif. Voici un aperçu des événements qui ont façonné sa vie pendant près de 13 ans – et pourquoi la chanteuse a qualifié l’arrangement d’abusif.

Répartition publique de Britney Spears – 2006

Spears épouse l’ancien danseur de sauvegarde Kevin Federline en 2004, trois mois seulement après avoir commencé à sortir ensemble. Spears et Federline ont eu deux enfants, Sean Preston et Jayden. Deux ans plus tard, en 2006, Spears et Federline étaient sur les rochers et se sont séparés.

En 2006, Spears a fait face à un contrecoup massif après que des photos d’elle conduisant avec son fils sur ses genoux aient fait surface. Spears s’est défendue contre Matt Lauer. « Je l’ai fait avec mon père. Je m’asseyais sur ses genoux et je conduisais. Nous sommes du pays. Bientôt, Spears s’est retrouvée dans une bataille pour la garde de ses fils, ce qui a attiré l’attention des médias.

Britney Spears se rase la tête – 2007

Spears s’est rasé la tête dans un salon de Tarzana, en Californie, en réponse à l’examen minutieux des médias. Spears a déclaré qu’elle était dévastée après son divorce et la bataille pour la garde publique de ses enfants. “Je traversais beaucoup de choses, mais c’était un peu comme si je ressentais une forme de petite rébellion, ou que je me sentais libre, ou que je me débarrassais de ce qui s’était passé”, a déclaré le chanteur dans un documentaire MTV de 2008.

Quelques jours après l’incident du rasage de la tête, Spears a heurté la voiture d’un photographe avec un parapluie. Elle a coupé les ponts avec son management et a été photographiée en train de faire la fête avec son nouveau manager, Sam Lutfi. Elle a finalement terminé un programme d’hospitalisation à Promises à Malibu tandis que Federline avait la garde des deux enfants du couple.

Spears a été accusée de délit de fuite alors qu’elle conduisait sans permis en 2007. Elle a été filmée par des paparazzi en train de diriger sa voiture vers un autre véhicule alors qu’elle tentait de se garer. Spears a perdu la garde totale de ses fils en octobre 2007.

Début du conservatoire de Britney Spears – 2008

En janvier 2008, Britney Spears a été placée en détention psychiatrique involontaire. Elle a été placée dans un établissement psychiatrique après avoir refusé de céder ses enfants à Federline après les visites prévues. La détention psychiatrique a convaincu le tribunal d’approuver une tutelle temporaire avec son père en tant que conservateur de sa personne en février 2008. Le père de Spears, Jamie Spears a obtenu le droit légal de superviser les décisions concernant la succession de sa fille, sa santé et son bien-être.

La tutelle initiale ordonnée par le tribunal était temporaire, mais prolongée jusqu’à la fin de 2008. Deux mois avant sa fin, Jamie Spears a demandé au tribunal de conserver le contrôle total pour une période indéterminée. Le juge dans l’affaire a accordé la requête parce qu’elle pensait que Spears avait montré qu’elle était «susceptible d’être indûment influencée».

Britney Spears MTV Documentaire – 2008

Le documentaire MTV de Britney Spears 2008, Britney: For the Record, a été diffusé avant les MTV Video Music Awards cette année-là. C’était sa première apparition et elle est revenue à la musique avec son sixième album studio, Circus. Spears a parlé brièvement de la tutelle.

« La façon dont je me sens, c’est comme s’ils m’entendaient, mais ils n’écoutent vraiment pas », dit-elle. «Quand vous allez en prison, il y a toujours un moment où vous savez que vous allez sortir. C’est comme le jour de la marmotte tous les jours.

Britney sous une conservation indéfinie – 2009

Un an seulement après que Britney Spears a été placée sous la tutelle « temporaire », le mouvement #FreeBritney a commencé. Le site Web du mouvement a demandé pourquoi la chanteuse n’avait pas encore été libérée de son arrangement indéfini.

Britney Spears a continué à sortir de nouveaux albums sous la tutelle. Femme Fatale, Britney Jean et Glory ont tous été libérés. Spears a également joué dans des résidences à Las Vegas, notamment Piece of Me et Domination.

En 2012, les finances de Spears et l’ancien agent Jason Trawick sont devenus co-conservateur de sa succession à sa demande. Il a pris le contrôle des aspects décisionnels de sa vie personnelle, mais pas des actifs. Mais Spears n’était toujours pas satisfait de l’arrangement de tutelle.

Le mouvement #FreeBritney éclate – 2019

En janvier 2019, Spears a annoncé qu’elle reporterait sa résidence Domination Las Vegas. Elle a affirmé à l’époque qu’elle était incapable de jouer en raison des problèmes de santé de son père. Cependant, un mois plus tard, elle a été admise dans un établissement de santé mentale.

Bientôt, un podcast de fans de Britney Spears a affirmé que la chanteuse était détenue contre son gré dans l’établissement. Un informateur prétendant être un parajuriste qui travaillait avec la tutelle a déclaré que Jamie Spears menaçait de retirer son soutien à la résidence à moins que sa fille ne prenne les médicaments qu’il voulait.

Après ces allégations, le mouvement #FreeBritney a commencé à prendre de l’ampleur. En mai 2019, Jamie Spears a déposé un avis pour prolonger la tutelle de sa fille en dehors de la Californie. La pétition comprenait la Floride, la Louisiane et Hawaï.

Britney Spears Conservatorship Backlash commence – 2020

Après que les allégations ont fait surface, Jamie Spears a quitté ses fonctions de conservateur de la personne de Britney Spears en septembre 2020. Jodi Montgomery remplit ce rôle depuis.

Encadrement du documentaire Britney Spears – 2021

Le New York Times Presents Framing Britney Spears a été diffusé sur Hulu et a raconté l’histoire de la tutelle controversée de la chanteuse. Il a également servi de paratonnerre pour alerter le public de l’arrangement. Le documentaire n’incluait pas l’implication directe de Spears ou de son père. La semaine après la diffusion du documentaire, Spears a semblé l’aborder sur les réseaux sociaux.

“Rappelez-vous, peu importe ce que nous pensons savoir de la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne réelle qui vit derrière l’objectif”, a tweeté le chanteur.

Audiences de la tutelle – 2021

Bientôt, Britney Spears a entamé le long processus juridique pour mettre fin à sa tutelle. Elle a déclaré à la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, qu’elle n’avait aucune idée qu’elle pourrait elle-même mettre fin à l’arrangement.

“C’est mon souhait et mon rêve que cela se termine”, a-t-elle déclaré au juge dans son témoignage. « J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux. Je pensais que si je disais ça assez, peut-être que je deviendrais heureux. Je suis en état de choc. Je suis traumatisé. Je suis tellement en colère que c’en est fou.

« Madame, je ne savais pas que je pouvais demander à la tutelle. Je suis désolé pour mon ignorance, mais honnêtement, je ne le savais pas. Je veux déposer une pétition, essentiellement pour mettre fin à la tutelle », a déclaré Spears au juge.

Spears a reçu l’approbation du tribunal pour engager son avocat de choix, Mathew Rosengart. Rosengart a remplacé Samual D. Ingham III, son avocat commis d’office. Rosengart a déposé des requêtes pour retirer Jamie Spears de la tutelle.

Jamie Spears démissionne – 2021

Après la nomination de Rosengart en tant que représentant légal de Spears, les choses ont commencé à changer pour la pop star. Le père de Spears, Jamie, a accepté de démissionner de son poste de conservateur le 12 août. Cela s’est produit quelques semaines seulement après le dépôt de la requête pour son retrait de la tutelle.

À l’heure actuelle, on ne sait pas si la tutelle sera entièrement dissoute. L’avocate de Jamie Spears, Vivian Thoreen, a déclaré que son client “avait l’intention de travailler avec le tribunal et le nouvel avocat de sa fille pour se préparer à une transition ordonnée vers un nouveau conservateur”.