The Call Of Duty: Vanguard taquine dans Warzone ont commencé

Après avoir remporté une partie de Call of Duty: Warzone, les joueurs peuvent remarquer que chaque membre de leur équipe n’échappe pas au gaz envahissant. Une nouvelle cinématique a été ajoutée à la bataille royale très populaire pour la saison 5 qui semble taquiner la prochaine entrée de la franchise Call of Duty, qui s’appellerait Call of Duty: Vanguard.

Une vidéo publiée sur YouTube par OHB The Don montre ce qui semble être une cinématique de victoire normale. Cependant, tous les joueurs ne parviennent pas à monter dans l’hélicoptère. Le dernier membre de l’équipe est plutôt abattu, apparemment sorti de nulle part, et laissé au sol pendant que l’hélicoptère décolle. La caméra passe ensuite à une femme vêtue d’un vieil uniforme militaire russe, avec une casquette latérale de l’URSS et un fusil de sniper, le canon fumant encore.

Pour écarter toute question de savoir si cette cinématique est authentique ou non, Sam Maggs, l’un des scénaristes de Call of Duty: Vanguard, y a réagi sur Twitter avec un simple “Atta girl”.

La cinématique est probablement un teaser pour Call of Duty: Vanguard, qui se déroulera, au moins partiellement, sur le front ouest du théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, cela n’inclut pas Call of Duty: Warzone, qui obtiendra apparemment une nouvelle carte beaucoup plus grande basée sur le théâtre de la guerre du Pacifique.

La rumeur veut que Call of Duty: Vanguard soit révélé le 19 août, tandis que son éditeur Activision Blizzard fait face aux répercussions d’un procès intenté par l’État de Californie. Le procès allègue que l’entreprise a développé une culture dans laquelle le harcèlement sexuel et la discrimination étaient endémiques. En réponse, les employés des studios d’Activision Blizzard sont sortis et le PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, s’est excusé pour ses excuses “sourdissantes”.

