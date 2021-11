The Calm Before : acheter/conserver/vendre sur les performances de ces équipes alors que nous entrons dans la seconde moitié de la phase de groupes de la Ligue des champions 21/22

Je ne me qualifierais jamais du type Loup de Wall Street, mais l’idée d’une bourse du football a tellement de sens pour moi. Jour après jour, vous voyez tellement d’équipes où vous souhaiteriez pouvoir parier sur leur avenir. C’est donc ce que je fais ici. J’ai décidé de faire un tas de prédictions sur la façon dont les équipes se comporteront pour la seconde moitié de la phase de groupes, alors utilisez-le comme guide pour savoir à quoi s’attendre à l’avenir.

J’utilise l’idée d’un tableau d’alignement (Légal/Neutre/Chaotique) que vous avez peut-être déjà vu flotter sur les réseaux sociaux avant de classer ce que je ressens vraiment à propos de chacun de ces choix. En fait, j’en ai fait un exactement pour ce post. Considérez « licites » comme vos paris sûrs typiques qui sont susceptibles de se produire, « neutre » comme ni totalement risqué ni totalement sûr, et chaotique comme la catégorie du vrai parieur et le risque élevé/la récompense élevée.

Achat légal : Bayern Munich



Ce sont plusieurs choses : l’équipe avec la meilleure différence de buts de la compétition, l’équipe avec le plus de buts marqués et l’une des deux équipes qui n’ont pas encore encaissé de but. Le Bayern va gagner son groupe avec une relative facilité, il est donc probablement préférable de s’attendre à ce qu’il décolle d’ici – même avec Julian Nagelsmann ayant été mis à l’écart avec COVID-19 et le Bayern ayant été éliminé du DFB-Pokal.

Prise légale : Chelsea FC

Ils pourraient ne pas diriger leur groupe. Mais étant donné que la Juventus n’a pas encore concédé, je ne laisserais pas passer Chelsea pour leur tenir le coup lors de leur match retour et se battre à nouveau pour cette première position. Même s’ils ne peuvent pas gagner leur groupe, ils ont de bien meilleures chances de l’emporter sur le Zenit Saint-Pétersbourg et Malmö.

Vente légale : Barcelone

Bon sang, je te dirais de raccourcir Barcelone si je pouvais. L’équipe vient de limoger Ronald Koeman et a un manager par intérim à la barre pour apparemment le reste de la saison. Étant donné que leur dernière journée de match se déroule à l’Allianz Arena – et qu’ils jouent deux de leurs trois derniers matchs à l’extérieur – il ne semble tout simplement pas qu’ils seront en mesure de remettre les choses en place de si tôt.

Achat neutre : Ajax

L’Ajax rejoint le Bayern et la Juventus dans la catégorie record de 100 % de points. Bien sûr, ils ont un partenaire de groupe difficile (à venir), mais ils devraient toujours rester en tête du groupe – surtout compte tenu de la raclée 4-0 qu’ils viennent de distribuer. Il ne semble pas que Besiktas ou le Sporting Lisbonne seront en mesure de se battre contre les deux premiers de ce groupe. Cependant, s’il s’agissait d’un véritable marché, je ne sais pas si je les achèterais ou même si je les maintiendrais avant les huitièmes de finale.

Hold neutre : Borussia Dortmund



En parlant de la déception du Sporting et du Besiktas, c’est exactement pourquoi je garderais le Borussia Dortmund. Peu importe qu’ils viennent de perdre 4-0 contre l’Ajax. Peu importe qu’ils aient perdu Erling Haaland pendant un moment. Peu importe qu’ils aient la pire différence de buts de toutes les équipes de deuxième place. Dortmund est une équipe bien équilibrée qui fonctionne mieux que ses statistiques ne le suggèrent – ​​et je les considérerais toujours comme une meilleure équipe que l’Ajax à la fin de la journée.

Vente neutre : VfL Wolfsburg

Wolfsburg ne devrait pas être dans cette position. Avant la phase de groupes, ils menaient la Bundesliga et avaient la meilleure différence de buts du championnat grâce à une solide défense. Maintenant, l’équipe s’est presque effondrée. Grâce à une combinaison de cette défense qui tourne mal, de blessures et de maladies dans leur corps d’attaque, et de la prise de décision inepte et – dans certains cas – évitablement désastreuse de Mark van Bommel, Wolfsburg est le dernier de leur groupe. Depuis le début, Wolfsburg a glissé à la 7e place du classement – ​​jusqu’à la 9e place à un moment donné – et a limogé vsan Bommel en tant que manager. Il y a de l’espoir pour Wolfsburg car Séville n’a qu’un point de plus qu’eux. Cependant, avec leur agitation actuelle, j’ai du mal à imaginer une voie à suivre pour les Wolves.

Achat chaotique : Club de Bruges

Je suis probablement vraiment stupide d’avoir choisi Bruges ici compte tenu de leurs coéquipiers du Paris Saint-Germain et de Manchester City. Mais regardez les choses de cette façon : ils ont battu le PSG à domicile lors de leur premier match de la saison, ils ne sont qu’à trois points de l’avance et ils ont plutôt bien joué contre leurs homologues dépensiers. Est-ce que je pense qu’ils ont l’élan pour tirer de ce bouleversement? À certains égards, oui. Ils forment collectivement une équipe jeune, intelligente et rapide, capable de tout réussir. Si City et le PSG se font match nul et que Bruges parvient à marquer des points lors de deux de leurs trois derniers matchs, ils pourraient avoir une chance de progresser. De plus, ce serait un résultat vraiment monumental si cela se produisait réellement et que le «petit gars» relatif pouvait éliminer trois des clubs les plus artificiellement gonflés du football européen.

Forteresse chaotique : shérif Tiraspol

J’ai mis Sheriff en attente car même s’ils ont la tête de leur groupe, je ne sais pas s’ils peuvent répéter leurs résultats de la première moitié de la phase de groupes. Cette équipe – originaire d’un pays non reconnu internationalement – est à la tête d’un groupe de Ligue des champions avec le Real Madrid et l’Inter Milan. Ils ne l’ont pas fait par accident. Ils ont remporté leur premier match contre le Shakhtar Donetsk de manière convaincante et ont enchaîné avec une victoire aller-retour bien jouée contre le Real Madrid. Cela les laisse à égalité de points avec Madrid en tête du classement et en tête grâce à leur victoire. Reste à voir si le shérif pourra maintenir cela – mais étant donné la situation actuelle et les bris d’égalité, vous devez croire qu’ils ont autant de chances que n’importe quelle autre.

Vente chaotique : Manchester United



Écoutez-moi : Man U joue dans un groupe avec toutes les équipes ayant déjà gagné, ce qui signifie qu’elles ont toutes trois points. Dire qu’il y a du chaos autour de la gestion d’Ole Gunnar Solskjaer serait prendre la légère. Voici un bref résumé de leurs cinq derniers matches : un match nul 1-1 contre Everton, une défaite 4-2 contre Leicester, une victoire 3-2 contre l’Atalanta, une défaite 5-0 contre Liverpool et une victoire 3-0. sur Tottenham. Deux de leurs trois derniers matches se déroulent dans des stades difficiles à Bergame et à Villarreal. Compte tenu de la proximité de tout dans ce groupe, je pense que Manchester United a le moins d’élan de son côté de toutes les équipes ici autres que BSC Young Boys. Ce serait drastique de les voir passer du premier au dernier KO, mais des choses plus folles se sont produites. De plus, pour les fans de Man United dans les commentaires, je ne peux pas imaginer qu’Ole resterait dans les parages si cela se produisait, alors cela pourrait être un plus.

