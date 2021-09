The Calm Before: la défense de Chelsea commence, un match revanche Bayern Munich-Barca et les autres grandes histoires de MD1 en UEFA Champions League

Bienvenue dans une nouvelle série de Bavarian Football Works que nous appelons “The Calm Before” où nous jetons un coup d’œil aux plus grandes histoires des ligues que nous couvrons. Ce ne seront pas seulement des histoires sur le Bayern Munich – bien sûr, certaines semaines le Bayern sera là – mais ce seront les histoires les plus importantes de l’UEFA Champions League, de la Bundesliga et du DFB-Pokal dans son ensemble.

Aujourd’hui, nous lançons la phase de groupes de l’UEFA Champions League avec une liste de matchs qui devraient être difficiles, mais attrayants pour un certain nombre de raisons. Commençons par les champions en titre :

Photo de JOSE COELHO/POOL/. via .

Les tenants du titre Chelsea commencent à défendre leur couronne

Il ne faut pas oublier la position dans laquelle se trouvait Chelsea avant le début des huitièmes de finale. Au milieu d’une sorte de crise identitaire et tactique, ils se sont tournés vers l’ancien patron du PSG Thomas Tuchel pour mener leur équipe vers l’avant. Ce qu’ils ont obtenu en seconde période, c’est une équipe renaissante qui s’est hissée à la 4e place de la Premier League et à la deuxième place de la FA Cup. Mais c’est grâce à un but de Kai Havertz à la 42′ qui a permis à Chelsea de remporter son deuxième titre en UEFA Champions League. Maintenant, ils cherchent à continuer leur domination en Europe. Forts du nouvel objectif Romelu Lukaku et face à un groupe relativement facile (Juventus, Zenit Saint-Pétersbourg, Malmö), les Bleus espèrent bien démarrer leur campagne en affrontant le Zenit à domicile.

Photo de Manu Fernandez/Piscine via .

Bayern Munich – Barcelone se rencontrent pour la première fois depuis 8-2 en 2020

Cela fait exactement 396 jours que le Bayern Munich a emmené le FC Barcelone derrière le bûcher proverbial en quarts de finale de l’UEFA Champions League 2020. Un score de 8-2 est choquant et pénible pour beaucoup, mais cela a mis en évidence le sentiment que Barcelone déclinait. Avec leur style de jeu semblant reposer sur les épaules d’un joueur – Lionel Messi – l’équipe n’a pas pu trouver un moyen de se créer des occasions devant le prochain but extérieur de Luis Suarez. Même avec Messi et Suarez sur le terrain – et en faisant appel à des joueurs comme Antoine Griezmann – ils n’ont pas pu arrêter l’hémorragie. Aujourd’hui, Barcelone est dans une véritable crise d’identité. Avec une montagne de dettes résultant de la vente de Griezmann et des pertes de Messi et Suarez, l’équipe semble n’avoir aucune identité. Le manager Ronald Koeman ne semble pas affecté par la perte de talent en disant: “Grâce à moi, ce club a un avenir.” Nous pouvons avoir un aperçu de cet avenir aujourd’hui.

Photo de Matthew Peters/Manchester United via .

Cristiano Ronaldo revient en rouge

La dernière fois que l’attaquant portugais portait un maillot de Manchester United, il l’utilisait pour essuyer la sueur de son front et s’arracher le visage alors que son équipe s’inclinait face à Barcelone à Rome lors de la finale de l’UEFA Champions League 2009. L’été suivant, il part pour le Real Madrid où il atteint son véritable apogée. Maintenant, à 36 ans, Ronaldo est loin de ça : il est plus lent, a marqué en Italie à un rythme bien inférieur à son standard et a semblé baisser légèrement ses capacités techniques. Mais ne le dites pas aux fans de United. Au cours du week-end, son doublé lors d’une première victoire 4-1 à Manchester United contre Newcastle United a fait chanter ses louanges et se remémorer les souvenirs des années passées. Maintenant, ils espèrent qu’il pourra maintenir cet élan lorsque l’équipe jouera son premier match de phase de groupes en Suisse contre les BSC Young Boys.

Photo de Jasmin Walter – FC Red Bull Salzbourg/FC Red Bull Salzbourg via .

Le nouveau prodige de Salzbourg peut-il commencer fort à l’UCL?

Dans ce qui est récemment devenu une tradition presque annuelle, le Red Bull (oups, excusez-moi) FC Salzbourg a un talent offensif – ou des talents – qui éblouissent et surprennent l’élite du football européen en Ligue Europa et en Ligue des champions. Lors de la saison 2017/2018, Munas Dabbur (maintenant avec Hoffenheim) et Hwang Hee-chan (en prêt à Wolverhampton) ont emmené l’équipe de Marco Rose jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa. La saison 2019/2020 a vu les exploits de Takumi Minamino être assez brillants pour évoquer un déménagement à Liverpool. Et son coéquipier Erling Haaland était si impressionnant qu’il n’est devenu que l’attaquant du futur. La saison dernière, le Hongrois Dominik Szoboszlai a fait des merveilles pour forcer un passage interne au RB Leipzig. Cette année, le talent est l’attaquant allemand de 20 ans Karim Adeyemi. L’ancien espoir de l’académie du Bayern Munich s’est vraiment montré pour son club et son pays – marquant six buts en sept matchs en . Bundesliga et marquant son premier but international pour Die Mannschaft à ses débuts. Ils affrontent une équipe difficile du Sevilla FC lors de leur premier match de la phase de groupes.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

La Juventus et Villareal peuvent-ils prendre un bon départ après avoir raté dans les ligues à domicile?

Deux équipes souffrant du même problème : elles devraient réussir mais elles ne peuvent tout simplement pas enchaîner. Pour le Yellow Submarine – entraîné par Unai Emrey – le début de saison de la Liga a été douloureux. Après trois matchs, l’équipe a réussi trois points en trois matchs nuls – bon pour le 13e de la ligue. Les deux premiers étaient des résultats de 0-0 et le match de ce week-end dernier aurait dû être une victoire contre l’Atletico Madrid, sans un but contre son camp de 90+5′ pour porter le match à 2-2. Après avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière, cette équipe a besoin d’un résultat au début de ce tournoi pour bien démarrer sa saison.

Idem pour la Juventus, mais les situations sont différentes. Bien sûr, perdre un joueur comme Cristiano Ronaldo fera mal, mais avec des joueurs talentueux comme Paolo Dybala, Federico Chiesa et la nouvelle acquisition Manuel Locatelli, il ne devrait y avoir aucune raison pour laquelle ils souffrent. Mais ils sont. En trois matches de championnat, la Juventus siège 16. Tirer le premier match de la saison contre l’Udinese n’est pas génial – mais suivre cela avec une défaite contre Empoli est embarrassant. La défaite du week-end dernier contre Naples n’a fait qu’aggraver les problèmes. Le nouveau manager Massimiliano Allegri doit trouver un moyen d’unir l’équipe et d’aller de l’avant.

Des deux, la Juventus fait face à la tâche la plus facile contre l’équipe suédoise de Malmö. Villareal, quant à lui, affronte l’Atalanta.

Voici la liste des jeux d’aujourd’hui (toutes les heures de l’Est des États-Unis)

12h45

Séville contre FC Salzbourg (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán – Séville, ESP) BSC Young Boys contre Manchester United (Wankdorfstadion – Berne, SUI)

15h00

Barcelone v. Bayern München (Camp Nou – Barcelona, ​​ESP) Chelsea v. Zenit St. Petersburg (Stamford Bridge – Londres, Royaume-Uni) Dynamo Kiev v. SL Benfica (Complexe National Sportif Olympique – Kiev, UKR) LOSC Lille v. VfL Wolfsburg (Stade Pierre-Mauroy – Lille, FRA) Malmö FF contre Juventus (Eleda Stadion – Malmö, SWE) Villareal CF contre Atalanta BC (Estadio de la Cerámica – Villareal, ESP)