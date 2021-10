The Calm Before: la résurgence de Modeste, Dire au revoir et les autres grands scénarios avant le MD7 de la Bundesliga 2021/2202

Ce n’est encore que les premiers jours de cette chronique, alors attendez-vous à de nouvelles choses ajoutées et expérimentées de temps en temps. Si vous aimez quelque chose, tant mieux ! Faites le nous savoir dans les commentaires. Si vous ne le faites pas, faites la même chose ! Nous sommes là pour vous et nous voulons faire de cette chose quelque chose sur lequel vous aimeriez revenir, alors tenez-nous au courant de nos progrès !

Récapitulatif des efforts européens de l’Allemagne, partie 2

Un lecteur dans le dernier article a mentionné que je n’avais pas présenté le 1. FC Union Berlin et leurs efforts dans l’UEFA Europa Conference League – je les inclurai donc cette fois.

Dortmund 1-0 Sporting CP: Donyell Malen marque son premier but en Noir et Jaune et occupe le deuxième rang de leur groupe – à égalité de points avec l’Ajax mais derrière à la différence de buts RB Leipzig 1-2 Club Brugge: Christopher Nkunku marquant cinq minutes aurait dû Cela a suffi à donner à Leipzig les trois points nécessaires, mais au lieu de cela, l’équipe occupe la dernière place de son groupe et les appels au licenciement de Jesse Marsch sont déjà lancés. Bayern Munich 5-0 Dinamo Kiev : une performance magistrale du début à la fin — Kiev jamais eu une chance Wolfsburg 1-1 Séville : Cela aurait dû se terminer avec trois points pour les Wolves. Cependant, après une terrible décision de pénalité qui a conduit à un but d’Ivan Rakitic, Joshua Guilavogui a été suspendu pour son prochain match en Europe. Celtic 0-4 Bayer Leverkusen : Une performance convaincante pour Die Werkself a vu des buts de joueurs partout sur le terrain. Leverkusen est fermement en tête de son groupe et affrontera le Real Betis à côté pour tenter de briser son impasse Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt : après avoir fait match nul Fenerbahce lors de leur premier match, les choses semblaient se diriger dans cette un penalty transformé par Gonçalo Paciência dans les arrêts de jeu des 90′ a donné à l’Eintracht sa première victoire en Europe depuis la saison 2019-20. 1. FC Union Berlin 3-0 Maccabi Haïfa : après s’être incliné face au Slavia Prague lors de son premier match de l’UECL, l’Union prend trois points et occupe la 3e place de son groupe.

La renaissance d’Anthony Modeste

La fin de saison 2016/2017 a été radieuse pour l’attaquant français des Billy Goats. Après avoir terminé la saison avec 25 buts et aidé son équipe de Cologne à décrocher une place en Ligue Europa, Anthony Modeste semblait n’avoir nulle part où aller que de monter. S’en sont suivis des ennuis judiciaires, un transfert terrible, la mort de son père et des difficultés à revenir sur le côté.

Tout mène à ce moment. Modeste, marquant un but le jour de l’anniversaire de son défunt père, montrant le ciel en triomphe et en souvenir, pleurant pour que le monde le voie. “L’anniversaire de papa est aujourd’hui”, a-t-il déclaré aux journalistes. « Oui, c’est émouvant pour moi. J’ai perdu mon père il y a trois ans et il est très important pour moi. Ce fut un voyage remarquable que les mots ne peuvent décrire avec précision. Mais maintenant, Modeste, dont les quatre buts en cinq matchs le placent à égalité au 3e rang du classement des buteurs de la Bundesliga, revit ces jours de gloire d’il y a apparemment longtemps.

À l’été 2017, Modeste a signé pour l’équipe chinoise de Tianjin Quanjin. Avec un contrat sur la table qui le mettrait en place financièrement pendant longtemps, il ne pouvait pas dire non. Cologne, quant à lui, n’a pas pu trouver d’attaquant, a été éliminé de la Ligue Europa en phase de groupes et a été relégué.

En Chine, Modeste était performant, mais avait du mal à s’intégrer. En 29 apparitions avec le club, il a marqué 16 buts – mais avec sa famille toujours de retour en Allemagne, il a passé beaucoup de temps à leur rendre visite. Plus encore, il a été aperçu à plusieurs reprises dans les tribunes du RheinEnergieStadion en train d’encourager son ancien club.

Finalement, il en a eu assez d’être en Chine. Après que Tianjin Quanjin n’a pas payé à Modeste une prime de 15 millions d’euros et son salaire de juillet, il a mis fin à son contrat et a quitté le club. Il est revenu à Cologne sur ce que le joueur et le club pensaient être un transfert gratuit. Cependant, Tianjin Quanjin a contesté cela devant le Tribunal arbitral du sport. Le tribunal a statué en faveur du club chinois en déclarant que malgré leur non-paiement de Modeste, le joueur n’avait pas de raison suffisante pour résilier son contrat.

A partir de là, les choses deviennent troubles. En janvier 2019, le propriétaire de Tianjin Quanjin a été arrêté dans un scandale de publicité mensongère. Le club a été mis sous administration et il a été repris par la ligue, la forme juridique du club a été dissoute, et un nouveau nom lui a été donné. La ligue a officiellement fermé le club en 2020. Selon TransferMarkt, après le 17 novembre 2018, Modeste faisait partie de Cologne.

Maintenant, revenons à la performance d’Anthony Modeste. Après avoir marqué six buts en dix matchs lors de sa saison de retour, sa forme a fortement chuté. Du début de la saison 2019-20 à la fin de la saison 2020-21, Modeste n’a joué que 38 matchs et a marqué cinq maigres buts. Au début de cette saison, on n’attendait pas grand-chose du joueur de 33 ans.

C’est jusqu’à ce que la saison démarre bel et bien. Modeste a commencé tous les matchs de la saison jusqu’à présent. Il a marqué le premier but de l’équipe de la saison de Bundesliga lors d’une victoire 3-1 contre le Hertha Berlin. Après cela, trois buts en trois matchs se sont soldés par une défaite contre le Bayern Munich et des matchs nuls avec le SC Freiburg et le RB Leipzig.

C’est sur ce but de Leipzig que Modeste pleurait. Après avoir claqué un mauvais dégagement au fond des filets, il a dû attendre que VAR le confirme. Vous pouviez voir l’incrédulité sur son visage alors que l’arbitre allait vérifier une éventuelle faute dans la surface. Après l’avoir vérifié, l’arbitre Felix Brych a pointé le cercle central. Objectif donné. Alors qu’il montrait le ciel à la mémoire de son père, les larmes coulant à flot, il devait avoir l’impression que le monde s’était levé de ses épaules. Avec ce poids sur ses épaules, qui sait à quelle hauteur il pourrait flotter cette saison.

Dreisamstadion dit au revoir, Europa-Park Stadion dit bonjour

L’homme avec le mégaphone ci-dessus est le manager de Fribourg Christian Streich. Au cours de sa carrière de joueur, il n’a jamais quitté le sud-ouest relatif de l’Allemagne avec tout sauf un arrêt (FC 08 Homburg de la Sarre) situé dans l’état de Bade-Wurtembourg. Après avoir pris sa retraite du football en 1994, il a troqué le kit du Freiburger FC contre un polo d’entraîneur au SC Freiburg en tant qu’entraîneur des jeunes. Il n’est pas exagéré de dire que pendant toute sa carrière d’entraîneur (de 1995 à aujourd’hui), il n’a connu qu’une seule maison, la même dans laquelle il a joué pour la saison 1987-88 : le Dreisamstadion – un stade nommé d’après la rivière Driesam à proximité. Mais maintenant, après 26 ans passés à la maison, les parents ont décidé qu’il était temps de trouver une nouvelle maison où vivre.

Cela n’a que du sens, en toute justice. Au cours des quatre dernières saisons environ, l’ambition de Fribourg est passée de celle d’un club de yo-yo – ils n’ont pas joué dans la Zweite Bundesliga depuis la saison 2015-16 – à celle d’une équipe qui a régulièrement poussé les boutons de la table intermédiaire. . Ils avaient besoin d’un stade qui reflète cette ambition, quelle que soit l’éloignement de Fribourg-en-Briesgau. La capacité du Dreisamstadion n’est que de 24 000, ce qui est réduit à 18 000 dans les matches continentaux. La barre des 24 000 est la deuxième plus petite de la ligue derrière la Försterei à Berlin, mais notez également qu’en raison de la plupart des terrasses debout de ce stade, l’Union Berlin est obligée de jouer à l’Olympiastadion pour tous ses matchs de l’UEFA Europa Conference League.

Même comparé à la 2. Bundesliga, le Driesamstadion serait le 10e plus grand – pris en sandwich entre l’Ostseestadion de Hansa Rostock et le Merck-Stadion am Böllenfalltor du SV Darmstadt. Conformément à l’idée de la 2. Bundesliga, il y a des équipes au-dessus d’elles en termes de capacité – comme Hambourg SV, Schalke 04, Werder Brême, Fortuna Düsseldorf et Hanovre 96 – qui ont des traditions plus profondes et donc des stades plus grands. Mais alors considérez les autres stades au-dessus d’eux après toutes ces grandes équipes de Bundesliga. Le Dynamo Dresde joue sur le Rudolf-Harbig-Stadion d’environ 32 000 sièges bien qu’il n’ait pas joué en Bundesliga depuis 1995. Karlsruhe n’a pas touché la Bundesliga depuis 2010, mais ils jouent sur le Wildparkstadion qui compte plus de 29 600 places. Le FC St. Pauli a un public culte, ce qui explique que le Millerntor a une capacité de 29 500 places et que ses rivaux Hansa Rostock ont ​​une forte audience et une capacité de 29 000 places à l’Ostseeestadion. Bien qu’il existe de plus grands stades en Allemagne au-delà de cela – y compris pour le 1. FC Kaiserslautern, le MSV Duisburg, le 1. FC Magdeburg et le Waldhof Mannheim de la 3. Liga

Il était donc plus que temps de déménager dans un endroit plus grand. C’était quelque part le SC Stadion (ou Europa-Park Stadion) – un magnifique nouveau stade près de l’aéroport d’une capacité de 34 700 places. Ce terrain, après avoir été assailli par des retards, des problèmes juridiques et des luttes de propriété, s’ouvrira enfin le 16 octobre contre RB Leipzig.

Mais il y avait un match d’adieu à jouer – c’est exactement ce qu’ils ont fait le week-end dernier contre le FC Augsburg. Pour le moment, l’équipe du Fuggerstädt n’avait aucune chance. A la 6′ après un premier tir de l’aile, Lukas Kübler a nettoyé le rebond de Rafael Gikiewicz pour ouvrir le score. Lucas Höler s’est faufilé devant la défense à la 25′ pour porter le score à 2-0. Enfin, un penalty de Vincenzo Grifo à la 33′ a permis aux fidèles de Fribourg de passer les 45 dernières minutes à domicile en toute tranquillité, leur permettant à tous de raconter et de sceller leurs souvenirs une dernière fois.

Jeu de la semaine : Mayence contre Union Berlin

Après avoir plongé en profondeur dans les affaires de Mayence il y a quelques semaines, je ne les aborderai pas pour le moment. Cependant, nous n’avons pas encore parlé du succès de l’Union Berlin en championnat. L’équipe rouge de la capitale allemande a connu beaucoup de succès dans sa préparation à ce match, n’ayant perdu que contre le Borussia Dortmund jusqu’à présent. Le nom de leur jeu semble être le tirage au sort jusqu’à ce que vous le fassiez – avec un 1-1 contre Leverkusen, un 2-2 contre Hoffenheim et un 0-0 contre Augsbourg comme trois de leurs quatre premiers résultats.

Il ne semble pas vraiment y avoir une seule force de cette équipe. Leur différence de buts est un parfait 8GF/8GA les laissant effectivement au milieu de la table dans les deux aspects. Mais il semble que ce soient ces premiers tirages qui les ont élevés à la 8e position du tableau. Et ce n’est pas comme s’ils marquaient tard pour ramener à la maison ces matchs nuls – bien qu’ils aient marqué tard lors de la victoire de la semaine dernière contre Arminia Bielefeld.

Le score a été relativement dispersé à travers la ligue cette saison. L’attaquant nigérian Taiwo Awoniyi mène l’équipe avec trois buts en six matchs, une marque impressionnante pour le joueur de 24 ans. Le défenseur de 30 ans Niko Geißelmann a deux buts à son actif, puis derrière lui avec un but par pièce sont les attaquants Andreas Volgsammer, Max Kruse et Kevin Behrens.

Il n’y a pas encore de véritable consensus sur la direction que prend cette équipe. La saison dernière, ils sont sortis des grilles en tirant à plein régime avant de crachoter vers le milieu et la fin de l’année. Cette année, ils semblent plutôt piétons au cours de leurs six premiers matchs. Cela peut toujours changer, mais les fans de Die Eisernen espèrent que c’est le bon chemin.

Voici tous les jeux de MD 7 (tous les temps de l’Est des États-Unis)

Vendredi 1er octobre

14h30

1. FC Cologne [7] v. SpVgg Greuther Fürth [18] (RheinEnergieStadion – Cologne, Rhénanie du Nord-Westphalie)

samedi 2 octobre

09h30

Borussia Dortmund [4] contre FC Augsbourg [15] (Signal Iduna Park – Dortmund, Rhénanie du Nord-Westphalie) Hertha BSC [12] c. SC Fribourg [5] (Olympiastadion – Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin) VfB Stuttgart [13] contre TSG Hoffenheim [9] (Mercedes-Benz Arena – Stuttgart, Bade-Wurtemberg) VfL Wolfsburg [3] c. Borussia Mönchengladbach [11] (Volkswagen Arena – Wolfsburg, Basse-Saxe)

12h30

RB Leipzig [10] contre VfL Bochum [11] (Red Bull Arena – Leipzig, Saxe)

dimanche 3 octobre

09h30

1. FSV Mayence 05 [6] v. 1. FC Union Berlin [8] (Mewa Arena – Mayence, Rhénanie-Palatinat)

11h30

Bayern Munich [1] c. Eintracht Francfort [14] (Allianz Arena – Munich, Bavière)

14h30

DSC Arminia Bielefeld [16] contre Bayer 04 Leverkusen [2] (Schüco-Arena – Bielefeld, Rhénanie du Nord-Westphalie)