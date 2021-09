The Calm Before: les malheurs du Hertha, les blessures et les autres scénarios majeurs du MD5 de la Bundesliga

Nous commençons cette édition de The Calm Before en examinant les résultats des trois derniers jours :

Compléter les efforts de l’Allemagne en Europe

Temps de tir rapide !

Le Bayern Munich a démantelé Barcelone 3-0 et bien que le score semble mauvais, il flatte presque Barcelone d’une certaine manière. Ne me croyez pas ? Ils ont si mal joué que Rafa Honigstein de l’Athletic a décrit les Blaugranes comme “une équipe de Barcelone qui ne représentait guère plus de menace pour eux qu’un Arminia Bielefeld ou Bochum l’aurait fait lors d’un match de Bundesliga”. Le Borussia Dortmund s’est appuyé sur un effort fantastique de leurs deux superstars en herbe – Jude Bellingham et Erling Haaland – pour marquer les deux buts de l’équipe (le premier marquant à la 20′, le second dans les arrêts de jeu de la première mi-temps). Un but de Besiktas dans les arrêts de jeu signifiait peu puisque Die Scwarzgelbe a quitté Istanbul avec une victoire 2-1 et trois points. Wolfsburg a été tenu en échec 0-0 contre le LOSC Lille, champion de Ligue 1 de l’année dernière. L’ancien capitaine John Anthony Brooks a été expulsé après deux cartons jaunes. La première arrivée dans les arrêts de jeu de la première mi-temps a vu l’Américain tirer l’attaquant lillois Burak Yilmaz par l’épaule. Puis à la 62′, il s’est fait prendre trop enthousiaste à l’idée d’intercepter le ballon et l’a touché avec ses mains. Après cette infraction, puis pour protester contre la décision, Brooks a reçu son deuxième ordre jaune et son ordre de marche. Neuf buts ont été marqués dans le match entre le RB Leipzig et Manchester City. Malheureusement pour Die Roten Bullen, il a battu 6-3 en faveur des Cityzens. C’était vraiment un match à voir. Nathan Aké a frappé le premier à la 16′. Puis deux buts ont été inscrits par les joueurs de Leipzig : un but contre son camp de Nordi Mukiele puis un but à la 42′ de Christopher Nkunku. Un penalty de Riyad Mahrez dans les arrêts de jeu a donné à Man City une avance de 3-1 avant la seconde mi-temps. La seconde mi-temps a commencé comme un match de boxe, les deux parties échangeant des coups. Nkunku à la 51′, Grealish à la 56′, Nkunku à la 73′, João Cancelo à la 75′. Mais finalement, Leipzig a glissé. L’ancien joueur de City Angeliño a été expulsé sur un double carton jaune pour un défi tardif sur Cancelo. Un but tardif de Gabriel Jesus a scellé les choses pour City. En Ligue Europa, après une défaite prématurée, le Bayer Leverkusen a réussi à marquer deux buts sans riposte d’Exequiel Palacios et Florian Wirtz pour s’imposer 2-1 face aux Hongrois de Ferencvaros. Pendant ce temps, l’Eintracht Frankfurt a fait match nul 1-1 avec l’équipe turque de Fenerbahce grâce à un but à 10′ de Mesut Özil de Fenerbache et à un but de 41′ de Sam Lammers de Francfort.

Quel est le problème avec le Hertha Berlin ?

Bien que ce soit très tôt dans la saison, il semble y avoir de sérieux problèmes de brassage à Charlottenburg. La saison dernière, l’équipe a eu du mal à marquer des buts, personne n’atteignant les deux chiffres. Cependant, leurs meilleures performances la saison dernière sont venues de la ligne de fond. L’équipe est arrivée à égalité au 8e rang la saison dernière pour les buts encaissés, n’en accordant que 52.

Jusqu’à présent, ils se situent dans le bas du tableau intermédiaire pour marquer des buts – ce qui n’est pas génial, mais c’est compréhensible. Sur les trois meilleurs buteurs de la saison dernière, deux d’entre eux sont partis : Matheus Cunha à l’Atletico Madrid et Jhon Cordoba à Krasnodar. Le troisième meilleur buteur, Krzysztof Piatek, est blessé à la cheville. Les fans du Hertha ont fait valoir que les joueurs qui sont partis étaient égoïstes et ne voulaient pas faire partie de l’équipe. Bien que cela soit juste, ce que je dirai, c’est qu’il appartient à l’équipe de le reconnaître et de faire quelque chose au début de la fenêtre de transfert pour trouver des remplaçants.

Perdre Cordoba à la mi-juillet était relativement bien et le remplacer par un Stevan Jovetic plus âgé pourrait finir par jouer en leur faveur. Cependant, perdre votre meilleur joueur à Matheus Cunha avec seulement six jours dans la fenêtre de transfert est un mauvais oubli de la part de Fredi Bobic et du conseil d’administration du Hertha – laissant le club se démener pour trouver un remplaçant.

Mais, il y a un bon côté du score dans le fait que les quatre buts marqués au cours de cette saison de championnat ont été de nouvelles recrues. Le jeune ailier français Myziane Maolida (qui a été amené le jour limite en réponse au départ de Cunha) et Jovetic ont un but chacun tandis que l’évacué de Schalke Suat Serdar en a deux à son actif.

Mais étonnamment, cela n’a pas été le problème pour Die Alte Dame. C’est leur défense. Au cours de la saison jusqu’à présent, ils ont concédé 11 buts, à égalité avec Greuther Fürth pour la dernière place de la ligue. Maintenant, perdre 5-0 contre le Bayern Munich est un facteur majeur dans ce nombre et doit être gardé à l’esprit, mais tenez compte de leurs autres pertes.

Après avoir mené 1-0 cinq minutes après le début de la saison grâce à Jovetic, la défense du Hertha a ensuite accordé trois buts consécutifs pour s’incliner 3-1. Un penalty de Dodi Lukebakio à la 60′ contre Wolfsburg les a menés 1-0. Mais Dedryck Boyata n’a pas pu revenir à temps pour couvrir Ridle Baku à la 73′ et la défense dans son ensemble a laissé le ballon apparemment reposer dans la surface à la 88′ pour que Lucas Nmecha se jette dessus, perdant 2-1. Après avoir perdu contre le Bayern, l’équipe a remporté une victoire 3-1, mais c’est là que se situe le score.

Ce serait une chose si les blessures étaient le principal coupable, mais le seul joueur régulier de l’équipe blessé à l’arrière est Jordan Torunarigha. Les quatre défenseurs qui ont obtenu le plus de minutes la saison dernière (Niklas Stark, Peter Pekarik, Maximilian Mittelstadt, Boyata) sont tous en bonne santé et gagnent du temps de jeu. Heureusement pour les fans, un match contre Fürth susmentionné devrait apporter un résultat bienvenu, mais l’équipe doit inverser la tendance pour éviter une autre bataille de relégation.

Les blessures du Bayern semblent être passées…

Benjamin Pavard est de retour, en pleine forme, et a débuté en Ligue des champions. Thomas Müller est de retour, en pleine forme, et a débuté en Ligue des champions. Alphonso Davies est de retour, en pleine forme, et a débuté en Ligue des champions. Leroy Sané est de retour, en pleine forme, et a débuté en Ligue des champions. Lucas Hernandez est de retour, en pleine santé, et a été remplacé en Ligue des champions.

L’équipe qui a semblé perdre une dizaine de joueurs en six jours les a presque tous complètement récupérés. Le seul joueur actuellement blessé est Corentin Tolisso – dont le calendrier de retour est actuellement inconnu. Cela dit, le Bayern Munich devrait remercier ses stars d’avoir craint depuis si peu de temps. Cela ne peut pas être dit pour tout le monde dans la ligue.

… alors que Dortmund a tenu le coup malgré eux

La principale raison derrière cela était que jusqu’à présent, les blessures n’affectaient que les pièces de profondeur sur la liste. Par Transfermarkt, les joueurs blessés de la liste sont :

Dan-Axel Zagadou, CB (blessure au genou, retour attendu : 9/30) Mateu Morey, RB (blessure ligamentaire, absent pour la saison) Nico Schulz, LB (blessure musculaire, retour : à déterminer) Soumaïla Coulibaly, CB (blessure ligamentaire, retour : TBD) Marcel Schmelzer, LB (chirurgie du genou, retour : TBD) Steffen Tigges, CF (blessure musculaire, retour : TBD)

Bien sûr, ces blessures vous blessent, mais dans l’ensemble, vous pouvez survivre. Tant qu’aucun partant ne se blesse.

Et puis les partants se sont blessés. L’ailier Giovanni Reyna a été exclu en raison d’une blessure musculaire qui pourrait le voir absent jusqu’à la fin octobre. De plus, Emre Can – qui a commencé régulièrement la saison dernière, mais qui a vu son rôle diminuer au sein de l’équipe – a été exclu pour des blessures similaires et s’est vu attribuer un calendrier similaire. Reyna se débrouillait bien pour lui-même – marquant deux buts en cinq apparitions pour les Noir et Jaune. Bien que pour une base de fans qui réclamait que l’Américain fasse un autre pas en avant dans sa carrière, ce revers n’est pas le bienvenu.

Alors que des joueurs comme Mahmoud Dahoud ont bien réussi à remplacer Can, ce sera une décision difficile pour Marco Rose dans les matchs à venir pour savoir quoi faire avec Reyna. Jusqu’à présent – ​​dans les deux matchs depuis que Reyna s’est blessée pendant la pause internationale – nous avons vu un 4-3-2-1 sans véritable ailier contre Bayer Leverkusen et un 4-2-3-1 avec Donyell Malen à LW et Jude Bellingham à RW contre Besiktas. Les deux semblaient bien fonctionner, alors maintenant Rose devra prendre une décision. Quelle formation gardera-t-il ? Pourrait-il fléchir Marco Reus ? Julian Brandt peut-il enfin gagner en stabilité ? Seul le temps nous le dira.

Une bataille 4ème-5ème entre deux équipes improbables

Je pense que personne – pas même ceux de Rhénanie-Palatinat – n’aurait pu prédire le succès remporté par Mayence en début de saison. Leur campagne a commencé par une victoire choc 1-0 sur le RB Leipzig grâce à un tapotement de 12′ du capitaine Moussia Niakhate qu’il faut voir pour le croire. Sur un corner, ce qui aurait dû être un dégagement facile pour Nordi Mukiele a abouti à un tir haut dans les airs et au-dessus de son épaule, passant au-dessus de la tête de Peter Gulacsi et aux pieds du défenseur central de Mayence. Après avoir perdu 2-0 contre le VfL Bochum la semaine suivante, ils ont rebondi avec deux feuilles blanches : d’abord, une victoire convaincante 3-0 sur Greuther Fürth, suivie d’une victoire 2-0 sur Hoffenheim.

Mayence espère poursuivre sa séquence de victoires – mais ils font face à une tâche difficile dans une équipe de Fribourg qui n’a pas encore perdu en championnat. Après un match nul ennuyeux et sans but avec Arminia Bielefeld, Fribourg a mis trois balles au fond des filets contre le Borussia Dortmund, s’imposant 2-1 (une est juste tombée dans son propre but). Cette performance a été suivie d’une autre victoire sur Stuttgart. Deux buts dans les 10 premières minutes de Woo-Yeong Jeong, suivis d’un but à la 28′ de Lucas Höler étaient tout ce dont Fribourg avait besoin pour gagner 3-2. Leur dernier résultat, un match nul 1-1 contre l’équipe actuelle de la 7e place. Le FC Köln a été décidé par un but contre son camp de Rafael Czichos.

Alors, à quoi les fans peuvent-ils s’attendre du match de samedi matin ? Pas beaucoup de points. Alors que les deux équipes sont à égalité au 7e rang des buteurs de la ligue, ce nombre est immédiatement humilié par le fait que six buts peuvent voir votre équipe à égalité au 7e rang des buteurs de la ligue. Au lieu de cela, attendez-vous à une masterclass défensive de deux équipes qui ont montré certaines des meilleures lignes de fond en Allemagne.

Pour Mayence, le noyau défensif du manager Christian Heidel s’aligne dans cette formation flexible 3-5-2/3-4-1-2. Les trois défenseurs de Niakhite, Alexander Hack et Jeremiah St. Juste ou Stefan Bell tiennent bon devant le gardien Robin Zentner. Les ailiers étaient composés de Silvan Widmer à droite et d’Aarón Martin ou d’Anderson Lucoqui à gauche. Au total, Die Nullfünfer n’a encaissé que deux buts – bon pour le deuxième meilleur du championnat derrière les leaders du VfL Wolfsburg.

Quant aux hommes du Briesgau de Christian Streich, ils ont flirté avec ce trio en formation arrière en début de saison avant de retomber sur un 4-4-2 assez basique. Alors que les arrières droits alternent entre Lukas Kübler et Jonathan Schmid, la configuration restante reste cohérente : l’arrière gauche et le capitaine Christian Günter aux côtés des arrières centraux Nico Schlotterbeck et Philipp Lienhart. Fribourg n’est pas loin derrière ses adversaires ce week-end, à égalité avec le Bayern Munich et le 1. FC Union Berlin pour le troisième moins de buts encaissés en championnat.

Voici donc la liste des matchs de ce week-end (toutes les heures de l’Est des États-Unis) :

vendredi 17 septembre @ 14:30

Hertha BSC c. Greuther Fürth (Olympiastadion – Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin)

samedi 18 septembre

09h30

DSC Arminia Bielefeld c. TSG Hoffenheim (Schüco-Arena – Bielefeld, Rhénanie du Nord-Westphalie) Bayern Munich c. VfL Bochum (Allianz Arena – Munich, Bavière) FC Augsburg c. Borussia Mönchengladbach (WWK Arena – Augsbourg, Bavière) 1. FSV Mayence 05 c. SC Fribourg (Mewa Arena – Mayence, Rhénanie-Palatinat)

12h30

1. FC Köln c. RB Leipzig (RheinEnergieStadion – Köln, Rhénanie du Nord-Westphalie)

dimanche 19 septembre

09h30

VfB Stuttgart contre Bayer 04 Leverkusen (Mercedes-Benz Arena – Stuttgart, Bade-Wurtemberg) Borussia Dortmund contre 1. FC Union Berlin (Signal Iduna Park – Dortmund, Rhénanie du Nord-Westphalie) VfL Wolfsburg contre Eintracht Frankfurt (Volkswagen Arena – Wolfsbourg, Basse-Saxe)