The Calm Before: Messi & PSG, City v. Leipzig, et les autres grandes histoires de MD2 en UEFA Champions League

La liste des matchs d’UEFA Champions League de mardi était divertissante et surprenante pour beaucoup. La soirée a commencé par un match nul 1-1 tendu entre Séville et Salzbourg ainsi qu’un vainqueur tardif de l’Américain Jordan Siebatcheu Pefok pour prendre le BSC Young Boys contre Manchester United. La dernière liste de matchs a vu deux finitions 3-0 avec le Bayern Munich en tête de Barcelone et la Juventus envoyant Malmö. Pendant tout ce temps, Villareal et Atalanta ont joué un match nul 2-2 à indice d’octane élevé, avec un but de Robin Gosens à la 83′ qui a permis de sauver des points pour La Dea. Au total, nous avons vu quatre nuls, 16 buts et quatre cartons rouges. Nous allons nous amuser.

Lionel Messi fait ses débuts en UCL pour le Paris Saint-Germain

Liverpool affronte l’AC Milan en UCL pour la première fois depuis la finale 2007

Les deux dernières fois où ces équipes se sont rencontrées étaient les plus gros matchs de la saison pour le football interclubs. En 2005, c’est le miracle d’Istanbul qui a vu Liverpool marquer trois buts en sept minutes pour égaliser un match aux tirs au but. Les Reds sont sortis avec leur cinquième trophée ce soir-là. La revanche de l’AC Milan est venue deux ans plus tard à Athènes qui a remporté la coupe grâce à deux buts de Filippo Inzaghi. Depuis cette nuit-là, les deux clubs se sont affrontés dans un seul match de l’ICC – un à Charlotte en 2014 et un à Santa Clara, Californie en 2016. Ces deux matchs ont abouti à des victoires 2-0 à Liverpool, mais vous ne pouvez pas faire l’argument selon lequel les parties étaient incitées à essayer. Même s’il n’y aura pas autant de pression lors de ces deux prochains matchs que lors de leurs deux derniers, c’est toujours agréable de voir les deux équipes s’affronter à nouveau.

Deux équipes de Bundesliga commencent leurs saisons à l’UCL

S’il y a déjà eu un moment pour plaindre le RB Leipzig, c’est peut-être maintenant. Non seulement ils dessinent le pire groupe possible, mais ils ont la douleur de se rendre à l’Etihad pour affronter Manchester City lors de leur premier match. Étant donné que les autres équipes du groupe A sont le Paris Saint-Germain et le Club de Bruges, dire qu’il leur serait difficile de sortir du groupe serait un euphémisme. Avec une ligne de fond malmenée et un groupe offensif qui n’arrive pas à démarrer, il est difficile de les voir prendre des points à celui-ci.

Le Borussia Dortmund a un groupe plus facile devant lui – un groupe qu’ils ont de bonnes chances de gagner. Bien que nous parlerons du Sporting Lisbonne et de l’Ajax plus tard, leur premier match à l’extérieur de Besiktas peut constituer un défi du point de vue de la foule. Quand il s’agit de jouer sur le terrain, les équipes sont dans des positions similaires. Dortmund a neuf points et occupe la troisième place de la Bundesliga tandis que les dix points de Besiktas sont bons pour être premier de la SuperLig turque. La majeure partie des buts du BVB jusqu’à présent est tombée aux pieds et à la tête d’Erling Haaland – qui mène l’équipe pour les buts (5) et les passes décisives (3). Besiktas n’a pas un buteur aussi prolifique – ou presque autant de buts – mais sa ligne de fond est solide et son noyau offensif de Michy Batshuayi et Cyle Larin pourrait poser des problèmes à Dortmund.

Trois petits oiseaux doivent trouver un autre seuil pour s’asseoir

Il y a donc un lien entre le club néerlandais Ajax et la chanson de Bob Marley « Three Little Birds ». Après l’avoir entendu en 2008 lors d’un match de pré-saison à Cardiff où les fans l’ont chanté, la chanson est devenue en quelque sorte un hymne de club. Marley était passionné de football et le club lui-même a créé un lien avec la famille Marley, ce qui en fait un partenariat heureux. Pour fêter cela, le maillot extérieur du club cette saison s’est paré des couleurs Rastafari sur les manches et des rayures Adidas. Mais, plus important encore, à l’arrière du collier se trouvaient trois oiseaux perchés au sommet de trois croix de Saint-André – la caractéristique la plus importante sur les armoiries et le drapeau de la ville d’Amsterdam (ci-dessous à partir des demi-finales de l’UCL 2019).

Bien que cela puisse être un symbole d’identification de la ville, pour une raison quelconque selon l’UEFA, cela n’est pas conforme à leurs règlements. Celles-ci stipulent que le col arrière “ne peut contenir que l’identification de l’équipe” et qu’il “doit être exempt de toute identification de fabricant ou de publicité de sponsor”. Plus précisément à l’Ajax, l’UEFA a publié une déclaration :

« Les trois oiseaux étant un hommage à la chanson de Bob Marley ne représentent pas une identification d’équipe de l’Ajax comme indiqué à l’article 13 du Règlement sur l’équipement. Par conséquent, l’affichage des oiseaux avec les croix n’a pas été approuvé pour les compétitions de l’UEFA. »

Cela signifie donc que des symboles d’équipe comme le trident du diable dans l’écusson de Manchester United, ou des surnoms comme Les Blues, ou des slogans comme « Mia San Mia » peuvent tous être apposés sur le col arrière car ils s’identifient directement au club. Le maillot extérieur du Bayern Munich présente le Münchner Kindl sur le col et a été accepté par l’UEFA car il a été repris des armoiries. Cela ne tient pas compte du fait que les trois croix de St. Andrews ont déjà figuré au dos des chemises de l’Ajax.

Au final, ce sont ces trois petits oiseaux avec lesquels l’UEFA a des problèmes. L’Ajax, après avoir été informé de cette position, a décidé de ne pas… Remuer… avec l’instance dirigeante et a simplement supprimé le symbole du maillot. Ce n’est pas comme si nous voyions un… exode… de supporters de l’Ajax en colère marcher vers le siège de l’UEFA, et s’ils veulent voir un changement, ils devront… se lever, se lever… sinon ils seront … en attente en vain. Au lieu de cela, ils seront… Jamming… dans l’extrémité éloignée de l’Estádio José Alvalade lorsque l’Ajax affrontera le Sporting Lisbon.

Si vous pensiez que tous ces jeux de mots étaient mauvais, sachez que j’aurais pu – et peut-être que j’aurais dû – essayer une référence I Shot the Sheriff compte tenu de notre prochaine histoire.

Il y a un nouveau shérif en ville : la Moldavie joue pour la première fois à l’UCL

Je n’étais jamais au courant de la République Moldave Pridnestrovienne alias Transnistrie. Selon une recherche rapide sur Wikipédia, la Transnistrie est un État séparatiste non reconnu à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine. Sur le plan international, aucun pays reconnu par l’ONU ne considère la Transnistrie comme un État et la plupart des personnes qui y vivent ont la nationalité moldave.

Pourquoi est-ce que j’évoque la Transnistrie ? Parce qu’en Transnistrie, il y a une entreprise qui domine le commerce là-bas connue sous le nom de shérif. Oui, au cas où vous vous poseriez la question, leur symbole d’entreprise est un insigne de shérif comme celui des années 1800 dans l’ouest américain. En 1998, le shérif a acheté une équipe de football dans la capitale de Transnistrie Tiraspol, qui est également la deuxième plus grande ville de Moldavie.

Et c’est ainsi que nous arrivons ici : le FC Sheriff Tiraspol joue pour la première fois l’UEFA Champions League et est la première équipe de Moldavie à participer à la plus grande compétition du continent. Il leur a fallu beaucoup de temps pour arriver ici – ils ont dû passer par quatre tours de qualifications pour se qualifier pour les phases de groupes.

Leur premier tour de qualification leur a permis de battre l’équipe albanaise de Teuta 5-0 en deux manches. Le deuxième tour a donné des résultats similaires avec une victoire de 4-1 au total sur l’équipe arménienne du FC Alashkert. Ensuite, ils ont dû affronter les champions serbes Red Star. Le premier match à Belgrade s’est terminé par un match nul 1-1. Le match retour à Tiraspol a vu un but marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. C’était tout ce dont ils avaient besoin pour se qualifier pour le dernier tour de qualification où ils affrontaient une autre puissance balkanique du côté croate du Dinamo Zagreb. À domicile lors du match aller, Sheriff a inscrit trois buts sans en laisser aucun. Ils ont maintenu le match à 0-0 à Zagreb pour se qualifier pour la phase de groupes.

Pour être originaire d’un pays qui n’est pas connu pour produire des footballeurs (la Moldavie n’est pas apparue dans un tournoi majeur), Sheriff a une équipe assez internationale. Seuls quatre Moldaves sont sur la liste et quelques autres des pays traditionnellement slaves. La majorité des joueurs viennent soit d’Afrique (deux Maliens, un Malawien, un Ivoirien, un Guinéen et un Ghanéen) soit des Amériques (trois Brésiliens, deux Colombiens, un Péruvien et un Trinidadien). Sur les 13 buts marqués lors de leur campagne de qualification, tous sauf deux ont été marqués par quelqu’un d’Afrique ou des Amériques. Leur meilleur buteur de cette étape – avec quatre – était le Malien Adama Traoré. Fait amusant, selon une brève recherche sur Wikipédia, il y a cinq footballeurs actifs nommés Adama Traoré. Qui aurait su ?

Voici la liste des jeux d’aujourd’hui (toutes les heures de l’Est des États-Unis)

12h45

Beşiktaş JK c. Borussia Dortmund (Beşiktaş Park [Vodafone Park] – Besiktas, Istanbul, TUR) Sheriff Tiraspol c. Shakhtar Donetsk (Bolshaya Sportivnaya Arena – Tiraspol, Transnistrie [Moldova])

15h00

Atlético Madrid contre FC Porto (Estadio Metropolitano [Wanda Metropolitano] – Madrid, ESP) Club Brugge contre Paris Saint-Germain (Janbreydelstadion – Brugge, Flandre occidentale, BEL) Internazionale Milan contre Real Madrid CF (San Siro – Milan, ITA) Liverpool contre AC Milan (Anfield – Liverpool, Merseyside, Royaume-Uni) Manchester City c. RB Leipzig (City of Manchester Stadium [Etihad Stadium] – Manchester, Royaume-Uni) Sporting CP c. Ajax (Estádio José Alvalade – Lisbonne, POR)