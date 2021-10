The Calm Before: Rematchs de quarantaine, gaffes de Barcelone et autres gros titres avant les 5e et 6e journées de l’UEFA Champions League 2021/22

Il y a des gros titres convaincants qui sortent de cette ronde des phases de groupes. Cependant, il ne semble pas y en avoir assez pour justifier des articles pour chaque jour. Nous allons donc combiner les jours de match 5 et 6 dans cet article. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous préférez cela pour les journées de l’UEFA Champions League à l’avenir ou si vous préférez les journées individuelles.

Neymar ratera le match revanche de la demi-finale de l’UCL 2020

Aussi peu de fois que le RB Leipzig a joué en Ligue des champions, il a eu la malchance de jouer l’un des clubs les mieux financés d’Europe sous la forme du Paris Saint-Germain. En fait, ils les ont joués chaque saison depuis la saison 2019-2020 grâce à des tirages au sort des groupes et des huitièmes de finale très intéressants.

Il s’agit en fait de la deuxième saison consécutive que Leipzig affronte le PSG en phase de groupes. L’année dernière, ils ont réussi à terminer dans la première moitié du groupe H à égalité avec Les Parisiens aux points. Cependant, ils ont terminé avec une différence de buts bien pire et ont fini par s’incliner face à Liverpool en huitièmes de finale. On pouvait se demander s’ils n’avaient pas implosé contre Manchester United ? Ou s’ils n’avaient pas accordé un penalty à Neymar lors de leur défaite 1-0 contre le PSG ? Alors peut-être que Leipzig serait celui qui démolirait Barcelone en huitièmes de finale.

Mais revenons à Neymar. Selon un rapport publié lundi soir, la star brésilienne sera absente pour ce match en raison d’une blessure au ravisseur qu’il a contractée lors de son service international. Il a raté la victoire 2-1 de son club sur Angers, mais il y avait un peu d’espoir qu’il revienne à temps pour ce match. Cependant, le manager du PSG, Mauricio Pochettino, a déclaré qu’il prévoyait de laisser Neymar au repos.

« La priorité est la santé du joueur », a déclaré Pochettino. « Il a un petit problème dont nous espérons qu’il se remettra d’ici quelques jours.

En plus de ce match, ils ont Le Clasique ce week-end contre l’Olympique de Marseille – pour lequel ils espèrent que Neymar sera plus que prêt.

Le derby « Nous sommes liés à Ricardo Pepi »

Le style de numéro au dos du maillot dans l’image ci-dessus (et le fait qu’il montre Jakub Błaszczykowski) devrait être un indicateur du temps écoulé depuis que ces deux équipes se sont rencontrées.

Un seul groupe compte deux équipes avec un total de six points après leurs deux premiers matchs. Ce serait le groupe C et ces équipes seraient l’Ajax et le Borussia Dortmund. Les deux équipes ne se sont rencontrées que quatre fois en deux saisons en compétition européenne avec la série à égalité à deux matchs chacun. Chose intéressante, à chacune de ces saisons, la même équipe a remporté deux matchs. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que l’équipe qui a remporté ces deux matchs a perdu en finale de la Ligue des champions.

L’Ajax était une équipe plus complète lors de la saison 1995/1996. Vous pourriez faire valoir que c’était le meilleur club néerlandais de toute l’existence. Ils venaient de gagner toute la saison précédente lors de la quatrième saison de Louis van Gaal en tant que manager. Ils étaient prêts à répéter lors de la saison 95/96. Même après avoir perdu Frank Rijkaard à la retraite et Clarence Seedorf contre la Sampdoria, l’équipe était à craindre. Il suffit de regarder les noms qui parsèment cette liste: Edwin van der Sar dans le but avec une ligne de fond composée de personnes comme Danny Blind et Frank de Boer. Le milieu de terrain était dirigé par Edgar Davids, Ronald de Boer et Marc Overmars. Pour couronner le tout, une attaque avec Patrick Kluivert et Jari Litmanen. C’était vraiment une force avec laquelle il fallait compter. En quarts de finale de l’UCL cette année-là, le Borussia Dortmund a tenté de compter avec eux. Malgré tous leurs efforts, l’équipe composée de Matthias Sammer, Andreas Möller et Steffen Freund n’a pas pu obtenir de résultat – perdant 3-0 au total. L’Ajax a battu le Panathinaikos en demi-finale et s’est qualifié pour la finale à Rome contre la Juventus – où ils ont perdu 4-2 aux tirs au but.

Ils ne se reverront qu’en phase de groupes de la saison 2012/2013. Il serait inexact de décrire cette équipe de Jürgen Klopp comme étant à égalité avec l’équipe 95/96 de l’Ajax, donc je n’essaierai pas. Cela dit, c’était un bon côté. Il mettait en vedette Roman Weidenfeller dans les buts – une ligne de fond patrouillée par Neven Subotić et Mats Hummels – un milieu de terrain avec Mario Götze, İlkay Gündoğan, Nuri Şahin et le susmentionné Błaszczykowski – et un noyau offensif de Marco Reus et Robert Lewandowski. À cette époque, le temps de l’Ajax en tant que force menaçante dans le football européen déclinait, voire inexistant. Il y avait un certain nombre de joueurs qui allaient faire de grandes choses dans d’autres clubs comme Toby Alderwiereld, Christian Eriksen, Jasper Cillessen, Daley Blind et Davy Klaassen. Ce groupe de l’UCL cette saison-là était fantastique. Imaginez si aujourd’hui l’Ajax, le Borussia Dortmund, le Real Madrid et Manchester City étaient tous regroupés dans un seul groupe. L’Ajax – malgré tous ses efforts – est arrivé troisième avec pour seuls résultats une victoire et un match nul contre City. Quant à leur performance contre Dortmund, les choses auraient pu être mieux. Ils ont ouvert leur campagne en s’inclinant 1-0 face au BVB grâce à un but de Lewandowski à la 87′. Suite à cela, une défaite 4-1 grâce à un doublé de Lewandowski et les contributions de Reus et Götze sont venues détruire tout espoir que l’Ajax avait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Dortmund allait gagner le groupe contre le Real Madrid – qu’ils rencontreraient et battraient en demi-finale avant de perdre contre le Bayern Munich à Wembley quatre semaines plus tard.

Alors qu’ils seront en compétition sur le terrain, ils seront également en compétition sur le marché des transferts. Hier soir, il a été confirmé que l’attaquant américain Ricardo Pepi a soumis une demande de transfert de son club actuel, le FC Dallas. Alors qu’il a été dit qu’il avait accepté des termes personnels avec le VfL Wolfsburg, l’écrivain de CBS Sports Roger Gonzalez a révélé un lien avec l’Ajax et le Borussia Dortmund.

Des sources ont déclaré à CBS Sports que l’Ajax et le Borussia Dortmund ont tous deux exprimé leur intérêt pour Ricardo Pepi. – Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) 19 octobre 2021

Reste à savoir si ces clubs – ou des prétendants présumés en Premier League – attireront l’attention de Pepi. Cependant, avec les antécédents de l’Ajax et de Dortmund en matière de développement de talents, ils auront un argument aussi bon que n’importe quel autre.

Photo de Christian Kaspar-Bartke – FC Red Bull Salzbourg/FC Red Bull Salzbourg via .

Salzbourg cherche à rester en tête du Groupe G

De retour dans notre toute première édition de The Calm Before, nous avons parlé de Karim Adeyemi et de la façon dont il pourrait pousser le FC Salzbourg vers la gloire. Je pense qu’il est juste de dire qu’il a bien fait jusqu’à présent. Lors de leur dernier match, les prouesses d’Adeyemi au point de penalty ont été obtenues à deux reprises alors que Salzbourg l’emportait 2-1 sur Lille. Ce résultat les a placés en tête de ce qui s’est avéré être un groupe assez décevant. Au début, cela a peut-être été difficile à prévoir compte tenu du niveau relativement élevé des équipes. Aucun n’est vraiment le meilleur dans son pays d’origine, c’est-à-dire à l’exception de Salzbourg. Ils détiennent une confortable avance de huit points au sommet du . Bundesliga seulement onze matchs dans la saison. Ils sont également maintenant au sommet de leur groupe dans l’UCL. Wolfsburg ne semble pas avoir de mordant cette année, Séville semble parfois avoir un demi-pas de retard sur la concurrence et Lille semble clairement être une merveille d’une saison. Salzbourg a la chance de s’affirmer au sommet lors d’un match contre Wolfsburg et compte tenu de la qualité de ses jeunes talents, il serait difficile de parier contre eux.

Photo de LLUIS GENE/. via .

Barcelone pourra-t-il récolter ses premiers points de cette campagne UCL ?

Que dire de Barcelone qui n’a pas déjà été dit à propos de l’aéroport de Berlin Brandenburg ? C’est un projet qui est horriblement géré, criblé de problèmes financiers, et même lorsqu’il est ouvert aux affaires, il ne fonctionne même pas correctement.

Barcelone a perdu 3-0 en Ligue des champions à deux reprises. Une fois au Bayern Munich – et on pourrait dire que le match aurait dû se terminer davantage sur les lignes de 5-0 ou 6-0 – et une fois contre Benfica. Barcelone n’avait l’air d’être une bonne équipe dans aucun d’eux. C’est vraiment triste de les voir jouer de cette façon. En Espagne, ils se sont bien comportés, pas très bien. Ils n’ont qu’une défaite contre l’Atletico Madrid comme un fléau à leur palmarès et ont même battu les leaders actuels de la ligue, la Real Sociedad, lors de leur premier match de la saison. Mais aggrave cela avec trois matchs nuls contre des équipes que Barcelone de nos jours ne devrait pas avoir de mal à battre (Athletic Bilbao, Cadix et Grenade) et ils occupent actuellement la 7e place de la Liga. Certes, il n’y a qu’une différence de deux points entre le 2e et le 7e. De plus, ils n’ont que cinq points de retard sur la Sociedad à la première place. Donc, tout espoir ne peut pas être perdu, n’est-ce pas ?

Eh bien, il peut. Sous Ronald Koeman, cette équipe de Barcelone a joué un football misérable. Quand ils gagnent, ils gagnent par deux ou trois buts. Lorsqu’ils ont fait match nul ou perdu, l’équipe semble confuse et léthargique. Memphis Depay, Gavi et Pedri semblent être les seuls bons côtés de cette équipe jusqu’à présent. L’équipe en déploie généralement trois dans le dos et deux attaquants. À l’avant, ils ont des options comme Depay, Luuk de Jong, Sergio Agüero et Martin Braithwaite. Depay a bien fait jusqu’à présent, marquant une équipe menant quatre buts en dix matchs. Braithwaite a bien fait ses trois premiers matchs – marquant deux buts – avant de se blesser. Luuk de Jong a réussi à se frayer un chemin sur le terrain pendant six matchs et plus de 300 minutes d’action. Il n’a qu’un seul but à son actif. Agüero n’a joué que trois minutes de temps de jeu toute la saison. Trois.

Bien sûr, aucun de ces succès n’a été en Ligue des champions. Là, le 3-1-4-2/3-4-1-2 alambiqué de l’équipe a été mis à part par les attaques et étouffé par les défenses. On doit se demander combien de temps Barcelone prévoit de maintenir cette raquette en place. Nous pensions que tout se terminerait le dernier jour de septembre. Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Koeman devait être limogé. Cela s’est terminé 48 heures plus tard lorsque le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le Néerlandais restait. Après la défaite susmentionnée contre l’Atletico Madrid, Laporta a déclaré: « Il mérite le bénéfice du doute. Après avoir parlé avec lui, je vois qu’il a confiance en l’équipe, surtout lorsque l’équipe récupère certains joueurs clés de blessure.

Confiance ou non, les faits sont qu’avant la pause internationale, Barcelone avait un record de 1-2-3 lors de ses six derniers matchs. Tout cela a conduit une équipe qui est l’une des trois équipes de cette compétition – avec Malmö et le Sporting CP – à avoir zéro point et une différence de buts de -5 ou pire. Ils espèrent changer cela contre le Dynamo Kiev cette semaine.

Ce n’est pas Barcelone – ou du moins ce n’est pas la Barcelone du passé. C’est clair, comme jour après jour, un Girard Pique de 34 ans en difficulté et un Sergio Busquets de 33 ans restent les dernières reliques d’une époque révolue de succès. La question n’est pas de savoir si Barcelone s’améliorera à un moment donné. La question est de savoir combien de temps Laporta et le reste du conseil d’administration de Barcelone peuvent supporter la puanteur de perdre avant de décider de prendre des mesures actives contre lui.

Voici les heures de coup d’envoi des matchs de ce tour (tous les horaires pour l’Est des États-Unis) :

mardi 19 octobre

12h45

Beşiktaş JK contre Sporting CP (Beşiktaş Park – Beşiktaş, Istanbul, TUR) Club Brugge KV contre Manchester City FC (Jan Breydelstadion – Sint Andries, Bruges, Flandre occidentale, BEL)

15h00

AFC Ajax contre Borussia Dortmund (Johan Cruyff Arena – Amsterdam, NLD) Atletico Madrid contre Liverpool FC (Estadio Metropolitano – Madrid, ESP) FC Porto contre AC Milan (Estádio do Dragão – Porto, PRT) Internazionale Milan contre Sheriff Tiraspol (Stadio Giuseppe Meazza [San Siro] – Milan, Lombardie, ITA) Paris Saint-Germain FC contre RB Leipzig (Parc des Princes – Paris, FRA) FC Shakhtar Donetsk contre Real Madrid (Complexe Sportif National Olympique – Kiev, UKR)

Mercredi 20 octobre

12h45

FC Barcelone contre Dynamo Kiev (Camp Nou – Barcelone, Catalogne, ESP) FC Salzbourg contre VfL Wolfsburg (Stadion Salzbourg – Wals-Siezenheim, AUT)

15h00

SL Benfica contre FC Bayern München (Estádio da Luz – Lisbonne, PRT) Chelsea FC contre Malmö FF (Stamford Bridge – Fulham, Londres, GBR) LOSC Lille contre Sevilla FC (Stade Pierre-Mauroy – Villeneuve d’Ascq, Nord , FRA) Manchester United FC contre Atalanta BC(Old Trafford – Manchester, GBR) BSC Young Boys contre Villarreal CF (Stadion Wankdorf – Berne, CHE) FC Zenit Saint Petersburg contre Juventus FC (Krestovsky Stadium – St. Petersburg, RUS) )