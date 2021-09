The Calm Before: revanche de la finale de la Ligue Europa, Blues vs Zebras et d’autres scénarios importants avant le MD4 de l’UEFA Champions League

Dans un effort pour rendre cet article aussi bon que possible pour les lecteurs, je vais expérimenter et garder ces histoires plus courtes que par le passé. N’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous préférez la version plus longue ou plus courte.

Une revanche de la finale de l’UEFA Europa League 2020-21

Bienvenue dans le face-à-face le plus ennuyeux de tout le football européen : Manchester United contre Villarreal. Ces deux équipes ont disputé cinq matchs au total dans toute leur histoire. Chacun d’entre eux s’est terminé par un match nul. Avant la finale de l’an dernier, chacun d’entre eux a terminé 0-0. Deux matchs de phase de groupes lors de la saison 2005-06 et deux matchs lors de la saison 2008-09. Tous 0-0.

Mais ce qui pourrait être la partie la plus intéressante, c’est ce qui vient après : au cours de ces deux saisons, l’une de ces équipes a atteint au moins les demi-finales. Lors de la saison 05-06, Manchester United s’est classé 4e du groupe D à égalité de buts et de points avec Lille, 3e, en raison des buts marqués. Pendant ce temps, Villarreal a remporté le groupe par deux points sur Benfica – lors de la toute première apparition du club en Ligue des champions. Dans les phases à élimination directe, le sous-marin jaune a fait tous ses progrès grâce à des buts à l’extérieur – d’abord en huitièmes de finale contre les Rangers, puis en quarts de finale contre une équipe de l’Inter Milan empilée. Finalement, en demi-finale, un but de Kolo Touré à Highbury était tout ce dont Arsenal avait besoin pour battre Villareal et se diriger vers la finale où ils ont perdu contre l’une des meilleures équipes de Barcelone existantes. Villarreal n’a pas atteint les demi-finales depuis.

Lors de la saison 2008-09, c’était au tour de Manchester United d’atteindre les demi-finales, mais pas au détriment de Villarreal. Malgré tous les nuls 0-0, ManU et Villarreal ont terminé respectivement 1er et 2e de leur groupe. Les équipes devaient se rencontrer en demi-finale si elles pouvaient toutes les deux y arriver. United a réussi à éliminer l’Inter Milan puis, après avoir accordé deux buts à Old Trafford à Porto lors du match aller, une frappe de 35 mètres de Cristiano Ronaldo à la sixième minute était tout ce qui était nécessaire pour se qualifier pour les demi-finales. Ils ont fait leur travail, qu’en est-il de Villarreal ? Eh bien, après avoir envoyé le Panathinaikos en huitièmes de finale, ils se sont encore une fois heurtés à Arsenal. Contrairement à la fête de l’alésage 1-0 de la campagne 05-06, cette manche s’est terminée 4-1 au total. Après un match nul 1-1 à El Madrigal, le match retour à Highbury n’a pas encore été gentil avec Villarreal – alors que Theo Walcott, Emmanuel Adebayor et Robin Van Persie ont marqué trois buts devant le gardien Diego Lopez pour éliminer le sous-marin jaune. United est allé en finale où ils perdraient 2-0 à Rome contre Barcelone.

C’était tout ce qu’ils avaient entre eux jusqu’à la finale de la Ligue Europa 2021 – où après un match nul 1-1 plus excitant, les deux équipes sont allées à onze séries de pénalités. En fin de compte, en ce qui concerne les gardiens, Geronimo Rulli a marqué et David de Gea n’a pas fait – donnant à Villarreal son tout premier trophée majeur (à moins que vous ne comptiez leurs deux Coupes Intertoto, ce que je ne fais pas).

Les clubs de Super League ne sont plus poursuivis

Cette histoire a été spécialement conservée pour aujourd’hui, alors que deux des clubs encore en Super League européenne sont prêts à jouer en phase de groupes. Avant de passer à l’analyse de la décision de l’UEFA de ne pas s’en prendre à ces clubs, parlons un peu des matchs auxquels le Real Madrid, Barcelone et la Juventus sont confrontés. Alors que l’un des cerveaux de ce projet d’horreur est tombé aux mains d’une équipe d’un pays qui n’est même pas reconnu internationalement hier, les deux autres équipes font face à des confrontations intéressantes. Nous parlerons plus en détail de Chelsea contre la Juve plus tard, mais Benfica contre Barcelone est un petit match juteux avec une certaine histoire qui s’y rattache.

La première fois que Benfica et Barcelone se sont rencontrés, c’était lors de la finale de la Coupe d’Europe 1961 à Berne, où Benfica a gagné 3-2 grâce en partie à un but contre son camp du gardien de Barcelone Antoni Ramallets. Fait amusant à propos de ce match : il a eu lieu le 31 mai 1961 et le lendemain, l’équipe devait disputer le troisième tour de la compétition de coupe nationale – la Taça de Portugal. Bien que controversé – en ce sens qu’il n’a pas été reprogrammé après que la première équipe a disputé une finale de coupe majeure – cela a forcé l’équipe à aller dans ses réserves et malgré tous ses efforts, elle a perdu 4-1. Le seul buteur de ce match était un jeune de 19 ans qui faisait ses débuts pour Benfica, qui s’appelait Eusébio. La victoire de Benfica en Coupe d’Europe 1961 a donné lieu à deux autres finales de coupe au cours des deux années suivantes, l’une s’étant soldée par une victoire 5-3 contre une équipe du Real Madrid avec Alfredo Di Stefano et Ferenc Puskas et l’autre une défaite 2-1 contre l’AC Milan. côté avec Cesare Maldini (père de Paolo) et Giovanni Trapattoni. Benfica n’a pas remporté de match contre Barcelone depuis cette victoire finale de la coupe – s’étant fait éliminer de la compétition lors des saisons 1991-92, 2005-06 et 2012-13.

Passons maintenant à la décision de l’UEFA. Cela fait suite à une décision du tribunal de Madrid selon laquelle l’UEFA ne pouvait pas prendre de mesures disciplinaires contre les clubs. Pour une meilleure lecture à ce sujet, notre avocat résidentiel RLD a fait un excellent article sur la décision, sa légalité et comment elle tiendrait ailleurs. Maintenant, je ne suis pas avocat, et les seules interactions avec la loi que j’ai eues ont été de regarder A Few Good Men une fois de trop avec mon père et les cours de droit des communications de base que je devais suivre à l’école de journalisme. Mais le fait que l’UEFA ait décidé de se soumettre essentiellement à une décision « ex parte » [from RLD’s article: meaning without notice to the other side (i.e. UEFA). This means that the judge, in a Madrid court, heard only from the ESL’s lawyer and read only materials filed by the ESL] sans se battre de leur côté dans un autre tribunal est déroutant et lâche. S’il existe des moyens de punir les clubs – et l’article ci-dessus suggère qu’il pourrait y en avoir – je ne sais pas pourquoi l’UEFA, avec ses ressources apparemment infinies, ne les poursuivrait pas. Après tout, c’est le président de l’UEFA Aleksander Ceferin qui a déclaré: “Nous attendons de tout le monde qu’il réalise l’erreur (du Real, de la Juve et du Barça) et qu’il en subisse les conséquences appropriées”.

Tout ce que j’ai à dire, c’est ceci : si vous ne parvenez pas à suivre toutes les voies possibles, alors vous ne parvenez pas à enseigner cette leçon. Si vous ne punissez pas correctement les clubs, cette menace d’une Super League européenne ne disparaîtra jamais. Et si vous ne donnez pas suite à vos menaces – comme les soi-disant « conséquences appropriées » – alors vous êtes aussi fort qu’une boîte en carton dans un ouragan. L’UEFA semble choisir de ne pas faire mieux et ce n’est qu’une autre dans une longue liste de raisons pour lesquelles elle a laissé tomber les fans de football.

Chelsea rencontre la Juventus pour la cinquième fois dans l’histoire de la compétition

La Juventus contre Chelsea semble être l’un de ces matchs entre deux grands clubs qui ont dû être joués plusieurs fois auparavant – peut-être pas au même niveau que Bayern-Real ou Man United – Barcelone, mais encore assez de fois pour qu’il parte une marque significative sur la compétition. Cela peut vous surprendre (ou, du moins, cela m’a surpris) que ces équipes ne se soient rencontrées que quatre fois auparavant – une fois en phase de groupes, une fois en huitièmes de finale. Le record est à peu près aussi égal que possible : 1-2 -1.

Leur première rencontre a eu lieu lors des huitièmes de finale de la saison 2008/09. A Stamford Bridge, Didier Drogba a marqué à la 12′ et c’est tout ce qui est ressorti de la première rencontre entre Chelsea et la Juventus. Le match retour au Stadio Olimpico de Turin a été une affaire de va-et-vient beaucoup plus excitante. Vincenzo Iaquinta a inscrit le premier but dans les filets à la 19′ et juste au moment où la mi-temps se terminait, Michael Essien a inscrit un coup franc du haut de la surface. La Juventus a obtenu un penalty après que l’arrière droit Juliano Beletti ait levé les deux mains lors d’un coup franc et bloqué le ballon dans la surface. Alessandro Del Piero s’est converti facilement et pendant un moment, la Juventus a semblé passer à autre chose. Puis, à la 83′, Didier Drogba, le maître de cœur des buts en retard, tapait sur un centre bas pour passer au tour suivant. Ils ont atteint les demi-finales où leur tristement célèbre affrontement avec Barcelone les a éliminés du tournoi.

La prochaine fois que les équipes se sont rencontrées, la Juventus était l’équipe la plus dominante. Bien sûr, leur match aller au Bridge n’est devenu nul avant un but de Fabio Quagliarella dans les années 80, mais la Juve semblait la meilleure équipe pendant ce match. Ils ont consolidé cela à Turin où Quagliarella, Arturo Vidal et Sebastian Giovinco ont marqué trois buts devant Petr Cech pour les aider à finir en tête du groupe. Chelsea – le tenant du titre en titre de la Ligue des champions – a été éliminé en Ligue Europa, qu’il a finalement remporté contre Benfica à l’Amsterdam Arena. Pendant ce temps, la Juventus a remporté son huitième de finale 5-0 au total contre le Celtic – seulement pour perdre en quarts de finale 4-0 au total contre le futur champion, le Bayern Munich.

Le Bayern Munich cherche à entamer une nouvelle séquence de victoires à domicile

Die Roten avait remporté huit matchs d’affilée avant d’être éliminé grâce en partie à une défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain en quarts de finale la saison dernière. Alors que le Bayern allait remporter le prochain match à Paris 1-0, c’est cette défaite 3-2 à domicile qui les a fait couler. Avant cela, c’était une séquence qui pourrait devoir porter un astérisque à côté. En parcourant chaque match dans le cadre de la séquence de huit victoires consécutives à l’Allianz Arena, nous trouvons :

Victoire 2-1 sur la Lazio en huitièmes de finale 2021 Victoire 2-0 sur le Lokomotiv Moscou en phase de groupes 2020-21 Victoire 3-1 sur le Red Bull Salzbourg en phase de groupes 2020-21 Victoire 4-0 sur l’Atletico Madrid en 2020-21 Phase de groupes *astérisque* *astérisque* Victoire 4-1 sur Chelsea en huitièmes de finale 2019-20 Victoire 3-1 sur Tottenham lors de la phase de groupes 2019-20 Victoire 2-0 sur l’Olympiacos en phase de groupes 2019-20 Victoire 3-0 sur Étoile rouge en phase de groupes 2019-20

Et c’est la séquence, arrêtée par le match précédent disputé en Ligue des champions à Munich : une défaite 3-1 en huitièmes de finale 2018-19 contre les futurs champions de Liverpool.

Maintenant, j’ai mis les astérisques pour ce qui semble être un objectif raisonnable. Alors qu’une victoire 8-2 sur Barcelone ressemble à un score global et que le Bayern semblait parfaitement capable de gérer l’Olympique de Lyon en demi-finale, ce sont toutes des affaires à une jambe. Maintenant, alors qu’une séquence de 10 victoires consécutives n’est pas à dédaigner, elle ne serait qu’à égalité au 5e rang avec les équipes de la Juventus qui en ont remporté 10 d’affilée du 20 mars 1996 au 10 décembre 1997.

La vraie tâche de cette équipe du Bayern Munich ne serait pas d’égaler la séquence de 16 victoires consécutives à domicile qui est détenue par nul autre que… le Bayern Munich. Oui, le Bayern a pu propulser Barcelone au titre de la plus longue séquence de victoires à domicile de l’UCL en remportant tous les matchs à domicile entre une défaite 4-0 contre le Real Madrid en demi-finale de la saison 2013-14 et un 2- 1 défaite contre le Real à nouveau en quarts de finale 2017.

Pour les curieux, la plus longue séquence sans défaite à domicile est détenue par Barcelone qui est restée invaincue en 37 matchs à domicile de l’UCL avant de s’incliner 3-0 contre la Juventus lors de la saison 2020-21.

Voici tous les matchs de mercredi (tous les temps dans l’Est des États-Unis) :

12h45

Atalanta BC contre BSC Young Boys (Stadio di Bergame – Bergame, Lombardie, ITA) FC Zenit Saint Petersburg contre Malmö FF (Krestovsky Stadium – Saint-Pétersbourg, RUS)

15h00

FC Bayern München contre Dynamo Kiev (Fußball Arena München – Munich, Bavaria, DEU) SL Benfica contre FC Barcelona (Estádio da Luz – Lisbonne, PRT) FC Salzburg contre LOSC Lille (Stadion Salzburg – Wals-Siezenheim, AUT) Juventus FC contre Chelsea FC (Juventus Stadium – Turin, Piémont, ITA) Manchester United FC contre Villarreal CF (Old Trafford – Manchester, GBR) VfL Wolfsburg contre Séville FC (VfL Wolfsburg Arena – Wolfsburg, Basse-Saxe, DEU)