The Calm Before: Vos actions ont des conséquences, l’avenir de Leverkusen et d’autres gros titres importants avant le MD9 de la Bundesliga 2021/2022

Cela a été une semaine mouvementée pour certaines équipes en Allemagne alors que nous commençons une longue séquence de trois semaines de matchs avant la pause internationale de novembre. Cette semaine était la compétition européenne, la semaine prochaine marque le retour du DFB-Pokal, et après cela vient une autre série de jeux européens. Apprécions simplement que nous avons un week-end calme d’action de Bundesliga pour nous tous seuls, non?

Julian Brandt (Dortmund) se bat avec Davy Klaassen (Ajax) Photo par NESImages/DeFodi Images via .

Récapitulatif des résultats de la Bundesliga en Europe

Ajax 4-0 Borussia Dortmund: Apparemment, Raphaël Guerreiro est le joueur le plus important de cette équipe de Dortmund. C’est vraiment la seule conclusion que je puisse tirer après que Dortmund ait réalisé l’une de ses pires performances de la saison. Marco Reus a commencé l’avalanche de buts en aidant un coup franc bien tiré de Dusan Tadic dans le filet via le sommet de la tête de Reus. Cela a été suivi d’une fusée de Daley Blind, d’un magnifique effort enroulé d’Antony et d’une tête de l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort Sébastien Haller. L’équipe que Dortmund a alignée – à l’exception du blessé Guerreiro – était à peu près leur meilleure formation. Cela pourrait facilement être le cas si ce n’était pas leur jour. Mais si ce n’est pas le cas, le BVB a beaucoup d’explications à donner. Vous pouvez également considérer cela comme une punition pour ces horribles chemises Puma que Dortmund a portées les nuits de l’UCL.

Paris Saint-Germain 3-2 RB Leipzig : Ce match était probablement la meilleure performance que Die Roten Bullen ait réalisée à l’UCL cette saison. Ils ont encore 0 point. Les buts allaient et venaient entre les côtés, cependant, avec Leipzig en tête à un moment donné. Les choses ont commencé à seulement neuf minutes lorsque Kylian Mbappe a assis Willi Orban dans le temps mort, frappant le ballon pour l’envoyer devant Peter Gulacsi pour faire les choses 1-0. Cependant, Leipzig a pu effectuer un retour. Le centre bas d’Angeliño à la 28e s’est frayé un chemin à travers apparemment toute la ligne de fond du PSG, laissant une touche pour André Silva pour faire match nul. Angeliño a de nouveau montré son éclat après le coup d’envoi de la seconde mi-temps. Un beau centre du côté gauche – s’élançant puis se courbant vers le but – a trouvé la botte de Christopher Nkunku qui l’a ramenée à la maison. 2-1 à Leipzig. Mais Lionel Messi a trouvé un moyen de ramener son équipe dans les choses – comme il l’a fait plusieurs fois auparavant dans de nombreux stades différents. Un grand but dans les 67′ a commencé avec un revirement de Tyler Adams qui a vu Mbappe s’élancer vers le filet, faisant une passe pour que Messi nettoie. La cerise sur ce gâteau est venue lorsque la nouvelle recrue Mohammad Simakan – toujours aux prises avec le rythme d’une ligue plus intense – a donné un penalty après avoir pris deux mains à Mbappe pour l’avoir poussé au sol dans la surface. Messi a fait comme Messi et a donné au PSG l’avance de 3-2 qu’il a menée jusqu’au bout.

FC Salzbourg 3-1 VfL Wolfsbourg : Il est déconcertant de voir comment Wolfsburg peut réaliser une excellente saison en Bundesliga et se transformer ensuite en fraudes absolues sur la scène européenne. Bien sûr, le reste du groupe semble également embarrassant, mais le fait que Wolfsburg au cours de ces trois derniers matchs ne semble même pas tenter de réussir est triste. Ils ont laissé Noah Okafor, 21 ans, porter un appareil dentaire. Ils ont laissé Karim Adeyemi, 19 ans, marquer à seulement trois minutes. À ce rythme, s’ils passent au tour suivant, ce sera un miracle.

SL Benfica 0-4 FC Bayern Munich : Tous ceux qui ont regardé ce match savent que le score n’est pas indicatif des 65 premières minutes environ. C’est probablement le plus que le Bayern ait été contesté en Ligue des champions jusqu’à présent cette année. Ce fut un excellent match aller-retour en première mi-temps – qui aurait probablement pu se terminer à 3-2 contre le Bayern. Chaque équipe a réussi des tirs fantastiques et les deux gardiens ont fait de fantastiques efforts de sauvegarde. Mais, après une pression incessante, l’effondrement est venu. Je pense que je le mets mieux dans ce tweet :

Vous pouvez seulement espérer contrôler la pression autant que vous le pouvez, mais une fois que les fissures apparaîtront, le barrage se brisera. 4-0. @BavarianFBWorks – Jefferson « Jake » Fenner (@jeffersonfenner) 20 octobre 2021

Cela m’amène à la performance de Leroy Sané. Cela a été la marque de fabrique de sa carrière au Bayern Munich d’avoir des matchs médiocres pleins de boules occasionnelles et de coups de feu à vingt milles au-dessus du bar. Mais il suivra cela avec des résultats fantastiques. Parfois, cela prend plusieurs jours de match, parfois cela prendra une semaine ou deux. Dans le cas de ce jeu, après avoir décoché un coup franc au-dessus de la barre, il a été réparé dans les années 70 lorsqu’il a frappé un coup franc incroyable. Il a enchaîné plus tard avec le quatrième but de l’équipe à la 84′. Ce fut un excellent revirement qui, espèrent les fans du Bayern, le propulsera dans une forme plus continue.

Eintracht Francfort 3-1 Olympiacos : Pour emprunter à mon idiome antérieur, il semble que l’Eintracht fasse l’inverse de Wolfsburg. Ils occupent actuellement la 14e place de la Bundesliga, mais ils se sont très bien comportés en Ligue Europa. Die Adler a pu revendiquer la première place de son groupe avec cette victoire sur les titans grecs, ce qui est de bon augure pour leurs trois derniers matchs.

Real Betis 1-1 Bayer 04 Leverkusen : Un match nul entre les deux meilleures équipes de ce groupe est devenu plus excitant à la fin lorsqu’un penalty de Borja Iglesias à la 75′ a été suivi d’un but de Robert Andrich à la 82′. On dirait que l’administrateur de Bayer avait raison et que la carte FUT de Nabil Fekir ne sera pas aussi bonne que tout le monde le voulait.

Feyenoord 3-1 Union Berlin : Union a connu une période très difficile en ECL avec une victoire et maintenant deux défaites à son actif. Au moment où ils ont marqué leur but, ils étaient déjà menés 2-1. Ils ont un point de retard sur la 2e place, mais ce sera un voyage difficile avec une charge de semaines encombrées à venir.

Kerem DemirbayPhoto par DAX Images/NurPhoto via .

Quelle est la prochaine étape pour le Bayer Leverkusen ? Rachat.

Ils sont peut-être deuxièmes, mais ils ne peuvent pas encore être comptés. La raclée 5-1 qu’ils ont subie contre le Bayern Munich la semaine dernière n’est pas vraiment révélatrice de ce que cette équipe apporte à la table. Ils sont rapides, intelligents et assez rigides défensivement. Ce n’est pas de leur faute s’ils sont devenus une autre victime de ce que j’aimerais appeler le « Bayern Blender ». Une minute, vous êtes juste assis là à regarder le match, puis une impulsion est envoyée. Ensuite un autre. Ensuite un autre. Puis un autre jusqu’à ce que le mélangeur soit au maximum et que votre équipe devienne incontrôlable. Leverkusen en a fait l’expérience, tout comme Benfica plus tôt cette semaine. C’est toujours difficile de jouer contre cette équipe, mais c’est encore plus difficile lorsqu’une équipe aussi talentueuse est aussi efficace pour bondir sur les moments que le Bayern.

Cela peut donc vous laisser vous demander quelle est la prochaine étape pour Leverkusen en Bundesliga maintenant qu’il est 3e? Eh bien, c’est une série de jeux que vous feriez gagner à Bayer. Ils clôturent le mois d’octobre avec ce qui devrait être des matchs difficiles mais gagnables contre Cologne et Wolfsburg. Puis le mois de novembre les voit jouer au Hertha, à domicile contre Bochum, puis à Leipzig. Ces cinq équipes ont des faiblesses exploitables dont Leverkusen peut tirer parti. Alors ne comptez pas encore sur Die Werkself. Il y a encore un long chemin à parcourir.

Wout WeghorstPhoto de Nico Paetzel/DeFodi Images via .

Match de la semaine : VfL Wolfsburg contre SC Freiburg

Je vais juste commencer cette section en publiant un célèbre clip de Vine que j’apprécie et qui peut ou non être lié à cette section et à la personne illustrée ci-dessus.

Tout au long de cette saison jusqu’à présent, nous n’avons pas parlé de l’attaquant néerlandais de Wolfsburg Wout Weghorst. Il a été l’un des meilleurs attaquants de la Bundesliga au cours des dernières années, ayant rejoint l’AZ Alkmaar en 2018. Depuis son arrivée, il a marqué 56 buts en 108 matchs, dont trois jusqu’à présent cette saison. Deux faits amusants sur Wout Weghorst qui sont pertinents pour cet article. Premièrement : saviez-vous qu’il a terminé dans le top cinq des buteurs chaque saison où il est allé en Allemagne ? Il a terminé à égalité au 3e rang en 2018/2019 (17 buts) et 4e en 2019/2020 (16 buts) et 2020/2021 (20 buts).

Le deuxième fait amusant à propos de Weghorst est qu’il est un anti-vaxxer enragé. Depuis que les vaccins contre COVID-19 sont sortis, l’attaquant a publié plusieurs publications sur les réseaux sociaux, exprimant des doutes sur son efficacité et faisant allusion à travers une publication sur Instagram (ci-dessous) qu’il n’y a pas assez de recherches effectuées sur les vaccins :

Eh bien, ne serait-il pas surprenant que plus tôt cette semaine, le VfL Wolfsburg ait annoncé la révélation choquante que Wout Weghorst a contracté COVID-19.

Wout Weghorst a été testé positif au coronavirus. Le joueur de 29 ans s’est immédiatement isolé à la maison et tous les autres tests effectués dimanche et lundi sur les joueurs, les entraîneurs et le personnel des coulisses étaient négatifs. Récupération rapide, Wout! ⚪️ pic.twitter.com/aXZ7qKIiaQ – VfL Wolfsburg EN/US (@VfLWolfsburg_EN) 18 octobre 2021

Deux choses avant de continuer : tout d’abord, j’espère que Weghorst se porte bien et j’espère qu’il se remettra rapidement et qu’il pourra prendre le temps qu’il a en quarantaine pour vraiment réaliser à quel point les vaccins sont importants et à quel point cette maladie s’aggrave.

Deuxièmement, j’ai entendu un dicton que j’ai depuis adopté dans mon vocabulaire qui s’applique à cette instance. Vous jouez à des jeux stupides, vous gagnez des prix stupides.

Quant à ce que cela signifie pour son club, il suffit de regarder leur performance contre Salzbourg. Ils se sont appuyés sur Lukas Nmecha pour marquer les buts nécessaires à la victoire. Bien qu’il ait marqué un but à son actif, ce n’était pas suffisant. Sans leur cible principale, Wolfsburg va avoir du mal à entrer dans une série de matchs difficiles qui commence ce week-end contre Fribourg. C’est une équipe qui aime étaler le terrain, posséder le ballon et laisser tout le monde marquer. Même avec la ligne de fond talentueuse de Wolfsburg, il sera difficile pour les Wolves d’obtenir un résultat positif.

Voici les horaires de tous les matchs de cette semaine (tous les horaires de l’Est des États-Unis) :

vendredi 22 octobre

14h30

1. FSV Mainz 05 (11) contre FC Augsburg (16) (Mewa Arena – Mayence, Rhénanie-Palatinat)

samedi 23 octobre

09h30

DSC Arminia Bielefeld (17) contre Borussia Dortmund (2) (Schüco-Arena – Bielefeld, Rhénanie du Nord-Westphalie) FC Bayern München (1) contre TSG Hoffenheim (9) (Allianz Arena – Munich, Bavière) RB Leipzig (8 ) contre SpVgg Greuther Fürth (18) (Red Bull Arena – Leipzig, Saxe) VfL Wolfsburg (6) contre SC Freiburg (4) (Volkswagen Arena – Wolfsburg, Basse-Saxe)

12h30

Hertha BSC (13) c. Borussia Mönchengladbach (10) (Olympiastadion – Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin)

dimanche 24 octobre

09h30

1. FC Köln (7) contre Bayer 04 Leverkusen (3) (RheinEnergieStadion – Köln, Rhénanie du Nord-Westphalie)

11h30

VfB Stuttgart (12) contre 1. FC Union Berlin (5) (Mercedes-Benz Arena – Stuttgart, Bade-Wurtemberg)

13h30

VfL Bochum (15) c. Eintracht Frankfurt (14) (Vonovia Ruhrstadion – Bochum, Rhénanie du Nord-Westphalie)