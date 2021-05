The Capital Note – Apple à l’essai ⋆ .

Le créateur de Fortnite et directeur général d’Epic Games, Tim Sweeney (à gauche) quitte le palais de justice fédéral après le premier jour d’un procès antitrust d’une semaine devant un tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, le 3 mai 2021 (Crédit: Brittany Hosea-Small / .) )

Epic Games contre Apple

Un essai très attendu entre Apple et Epic Games, le fabricant du jeu vidéo à succès Fortnite, a débuté hier à Oakland, en Californie. Le problème est la commission de 30% d’Apple sur l’App Store, prélevée sur les ventes d’applications et le contenu vendu dans l’application.

Longtemps un point de discorde avec les développeurs d’applications, l’App Store a récemment subi une pression croissante de la part d’un certain nombre de développeurs, dont Spotify et Tile. Epic Games a pris la mesure la plus audacieuse à ce jour en tentant de contourner les frais en offrant un système de paiement alternatif à ses utilisateurs d’iPhone. Apple a rapidement retiré Epic de sa plate-forme, déclenchant une bataille juridique tendue qui culminera avec les témoignages des PDG des deux sociétés ce mois-ci.

Le procès vise un pilier central du modèle commercial d’Apple: son système d’exploitation entièrement intégré, qui donne à l’entreprise un contrôle de bout en bout sur l’expérience utilisateur. Contrairement aux ordinateurs ou smartphones concurrents, tels que l’Android, le système d’exploitation d’Apple est un «jardin clos» où tous les logiciels tiers doivent être approuvés par Apple et téléchargés dans l’App Store.

Au début d’Apple, les analystes techniques ont remis en question l’approche intégrée, beaucoup affirmant que cela rendrait les iPhones et les Mac moins attrayants que les appareils concurrents utilisant des logiciels open source. La vision de Jobs a sans aucun doute été confirmée: Apple a collecté 15 milliards de dollars de commissions sur l’App Store l’année dernière. Mais les développeurs affirment qu’Apple utilise son jardin clos pour tirer un avantage injuste des développeurs d’applications. «La fleur la plus répandue dans le jardin clos est le piège à mouches Vénus», a déclaré un avocat d’Epic. La société demande au tribunal d’exiger qu’Apple autorise les magasins d’applications tiers sur sa plate-forme.

Apple semble resserrer son emprise sur l’App Store, comme le souligne Ben Thompson de Stratechery:

L’année dernière, par exemple, la société a exigé que les applications qui utilisent des services de connexion tiers utilisent également «Se connecter avec Apple». Ceci, par extension, signifiait que les applications et services multiplateformes devaient intégrer «Se connecter avec Apple» dans leurs applications Android et Web. C’était en partie une hypothèse supplémentaire de gestion des clients, et aussi une extension du contrôle au-delà de l’iPhone.

Mais il est peu probable que cela aboutisse à une décision contre Apple. Le fabricant d’iPhone fait valoir que ses frais sont une compensation pour la création de l’écosystème d’applications iOS et l’accès des développeurs à ses utilisateurs, et que le marché des smartphones reste compétitif. Prouver qu’Apple a le pouvoir de monopole sera une bataille difficile pour Epic. Quel que soit le résultat, cependant, Apple devra faire face à la pression continue des gouvernements et des entreprises. La Commission européenne a lancé une enquête sur l’App Store la semaine dernière, sous l’impulsion des plaintes du service de streaming musical Spotify.

«Il semble qu’Apple ait obtenu un rôle de« gardien »en ce qui concerne la distribution d’applications et de contenu aux utilisateurs des appareils populaires d’Apple», a fait valoir un responsable de l’UE en charge de la politique de la concurrence. «Nous devons nous assurer que les règles d’Apple ne faussent pas la concurrence sur les marchés où Apple est en concurrence avec d’autres développeurs d’applications, par exemple avec son service de streaming musical Apple Music ou avec Apple Books.»

Et une masse critique de législateurs américains semble également sur le point de s’en prendre à Apple, si une récente audience du Congrès en est une indication. Quel que soit le résultat du procès Epic, le Congrès pourrait rédiger des lois concernant spécifiquement l’App Store ou une législation à grande échelle réduisant le poids des grandes entreprises technologiques. Il est peu probable que le procès en Californie contrecarre Apple, mais c’est la démonstration la plus flagrante d’antagonisme contre une entreprise de technologie à ce jour.

Marche aléatoire

À la lumière de la réaction contre le système d’exploitation intégré d’Apple, j’ai revisité un ancien article de Stratechery soulignant les critiques de l’approche du jardin clos par le gourou de la technologie Clay Christensen. Cet extrait de 2006:

Q: Apple peut-il le maintenir?

Christensen: Je ne pense pas. Regardez n’importe quel secteur – pas seulement les ordinateurs et les lecteurs MP3. Vous le voyez également dans les avions et les logiciels, et dans les appareils médicaux, et encore et encore. Au cours des premières étapes d’une industrie, lorsque la fonctionnalité et la fiabilité d’un produit ne sont pas encore adéquates pour répondre aux besoins du client, une solution propriétaire est presque toujours la bonne solution – car elle vous permet de tricoter toutes les pièces ensemble de manière optimisée. .

Mais une fois que la technologie mûrit et devient suffisamment bonne, les normes de l’industrie émergent. Cela conduit à la standardisation des interfaces, qui permet aux entreprises de se spécialiser sur des éléments du système global, et le produit devient modulaire. À ce stade, l’avantage concurrentiel du premier leader se dissipe et la capacité de gagner de l’argent migre vers celui qui contrôle le sous-système déterminant les performances.