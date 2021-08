The Capitol Session ’73 de Bob Marley fera ses débuts dans la collection Coda

Le 3 septembre, Bob Marley et The Wailers: The Capitol Session ’73 feront leurs débuts en streaming exclusivement sur The Coda Collection. Le nouveau film présente une session de studio inédite avec 12 performances du groupe légendaire, filmées et enregistrées en direct aux Capitol Studios à Hollywood, en Californie. A la même date, Tuff Gong/Mercury Studios sortira The Capitol Session ’73 aux formats CD/DVD, CD, vinyle couleur 2LP et audio numérique.

Après une paire de concerts réussis à San Francisco, Bob Marley et les Wailers s’est rendu à LA pour une session à huis clos aux studios Capitol, enregistrée par le producteur Denny Cordell le 24 octobre 1973. Cordell avait déjà sorti le premier single américain de Bob Marley and the Wailers sur Shelter Records et Leon Russell en 1971, et il était a également contribué à la signature du groupe chez Island Records.

Mettant en vedette la gamme Wailers de Peter Tosh, Joe Higgs, Aston Barrett, Carlton Barrett et Earl “Wya” Lindo, la performance présente les pionniers du reggae au bord de la célébrité mondiale. La session Capitol a suivi la sortie en 1973 du groupe de deux albums acclamés sur l’île en six mois – Prendre un feu et Burnin’ – et des tournées réussies aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Tourné sur quatre caméras et mixé à l’origine en direct, la performance intime en studio a été restaurée et remasterisée pour les nouvelles versions. Longtemps manquantes, les images de la session ont été récupérées lors d’une recherche de 20 ans dans les archives et les unités de stockage à travers le monde. Bob Marley and The Wailers : The Capitol Session ’73 est réalisé par Martin Disney et produit par le fils de Denny Cordell, Barney Cordell.

Le réalisateur Martin Disney déclare : « Ce qui distingue la Capitol Session ’73, c’est que Bob Marley et les Wailers peuvent vraiment se détendre. Ils ont un super son. Ils ont l’équipement qu’ils savent si quelque chose ne va pas, c’est bien. Ça va être réparé. Ils ont un petit public vraiment adorable et reconnaissant. Tous les ingrédients pour un bon après-midi à faire ce qu’ils ont aimé. Et cela montre. Je veux dire, ça ne ressemble à rien d’autre.

Le producteur Barney Cordell a déclaré : « En voyant beaucoup et en jouant (comme au football et aux châteaux de sable !) ) ces gars exotiques avec des chapeaux cool étaient – pour finalement, 30 ans plus tard, découvrir pourquoi ils étaient là et trouver et apporter ces images incroyables au monde a été un voyage extraordinaire, stimulant et finalement incroyablement épanouissant. Quand j’ai commencé à travailler dans l’A&R à Island, mon père me disait toujours : « filme et photographie TOUT ». Je sais que c’est différent maintenant, mais je suppose qu’il a eu la bonne idée ! »

Lancée en février 2021, The Coda Collection est disponible exclusivement via Amazon Prime Video Channels. Cette offre de streaming par abonnement unique propose une sélection exclusive et organisée des documentaires musicaux, des films de concert et des séries épisodiques les plus emblématiques couvrant des décennies et des genres associés à un site Web complémentaire explorant de nouvelles perspectives sur la musique.

Outre le nouveau film de Bob Marley, The Coda Collection propose également des centaines d’heures de concerts et de contenus documentaires exclusifs d’artistes allant d’icônes légendaires telles que Jimi Hendrix, The Rolling Stones, AC/DC et Pearl Jam aux premières contemporaines de nouveaux morceaux de des artistes aussi divers que Le traitement, Evanescence, Billy Strings, Jane’s Addiction, Les corbeaux noirs, le documentaire “What Drives Us”, acclamé par la critique et réalisé par Dave Grohl, et la série de performances phare “From The Basement” de Nigel Godrich mettant en vedette des artistes tels que les White Stripes, les Red Hot Chili Peppers, Radiohead et d’autres.

Précommandez The Capitol Session ’73.