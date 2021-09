The Card Counter Review: La performance captivante d’Oscar Isaac est le seul point culminant d’un gaspillage autrement lamentable

À travers Cirk de Tye Sheridan, un jeune homme dont le père faisait partie de ceux qui ont servi sous les ordres du commandant de Guillaume Tell (Willem Dafoe), The Card Counter cherche à raconter une histoire de vengeance. Plus précisément, la tentative de Cirk de se venger de son père et son impact sur les propres comptes de William avec le passé. Sur le papier, il est possible que ces deux histoires se croisent de manière agréable. Mais dans l’exécution, le compteur de cartes tombe absolument à plat.